Один из главных идеологов Фанара по продвижению формулы «первый без равных» скончался на 93-м году жизни…

2 февраля 2023 года отошёл на суд Божий один из главных идеологов Фанара по продвижению формулы «первый без равных» митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас), сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

92-летний иерарх Фанара последние несколько дней находился в больнице Сисманоглио с положительным тестом на коронавирус.

Считается, что именно взгляды митрополита Иоанна (Зизиуласа) послужили основанием для дальнейшего развития фанариотской теории «первого без равных», активным проповедником которой, кроме патриарха Варфоломея, является глава Американского экзархата Константинопольского патриархата архиепископ Элпидофор.

Таким образом, почивший митрополит Иоанн в полной мере несёт ответственность за те нестроения в православном мире, которые происходят сегодня из-за желания Патриарха Варфоломея объявить себя вторым папой Римским.

Стоит отметить, что сегодня на Фанаре искренне скорбят о почившем архиереи и сугубо молятся об его упокоении. Однако, для многих Православных Церквей кончина митрополита Иоанна вряд ли является большой утратой.

Теперь владыка Иоанн сам сможет ответить за своё богословие на суде Божиим, и Господь даст Свою оценку его идеологии, «ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36).

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