В Интернете опубликовали фотографию установленного возле Киево-Печерской лавры «памятника» языческому богу солнца «Дажбогу» и одному из идеологов украинского неоязычества Льву Силенко. Снимок идола разместил у себя в соцсети историк и религиовед Николай Митрохин, сообщает СПЖ.

На камень нанесена надпись: «Дажбог. Ты святой дух народа моего. Лев Силенко — мага вера. На этом месте 24 августа 11 008 г. дажеожего (2008 г.) пророк родной украинской веры Лев Силенко совершил обряд зажжения священного огня Украинской духовной революции».

Характерно, что в комментариях к фотографии нового языческого идола киевляне дали очень разные оценки.

«Вот бы академик Рыбаков удивился бы, куда его писания некоторых довели», — пишет Дмитрий Смоляк.

«Следующий шаг, видимо, открытие алтаря „Белого Лотоса“ и прижизненного бюста фаллосотерапевта всея Украины Николая Огулова», — отметил Роман Химич.

«Насколько можно понять из биографических справок о нём (Льве Силенко, — Ред), финансировала его бурную активность в Киеве семья супруги президента Ющенко. Но это очень давняя история», — добавил Дмитрий Тупчиенко.

Лев Силенко считается основателем украинского неоязыческого движения «РУН-вера» (Родная украинская национальная вера, — Ред). Самыми известными членами этого движения была семья супруги экс-президента Украины Виктора Ющенко Екатерины Чумаченко. Неоязыческая организация «РУН-вера» также известна своими антицерковными порядками. К примеру, статут «РУН-веры» запрещает отпевание своих участников по христианским обычаям.

Стоит отметить, что сегодня на Украине активно распространяются языческие верования. Так, известно, что члены украинского батальона «Азов» (запрещённая в России экстремистская организация) исповедуют язычество и не раз устраивали языческие камлания. А в учебниках по украинской литературе школьникам прямо предлагается читать языческие заклинания.

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