Собор Украинской Православной Церкви в Феофании разорвал даже формальные отношения с Русской Православной Церковью в надежде на то, что нынешние церковные гонители в украинской власти опомнятся и удовлетворятся данным фактом. Однако, этого вполне ожидаемо не произошло, о чём «Русская линия» предупреждала с самого начала. Все решения Собора в Феофании ни к чему не привели — УПЦ ожидают гонения и разгром, какие бы решение об отделении от Московского Патриархата украинские архиереи не принимали.

У Банковой уже есть карманная церковь в лице «ПЦУ», и ей не нужна вторая такая же структура. Странно, что этого не понимает священноначалие УПЦ. Единственно, что устроит Зеленского со товарищи — это полный крах УПЦ и переход украинских архиереев в лоно украинских раскольников из «ПЦУ». Ни на какие другие условия нынешние украинские руководители не пойдут, поскольку наиболее удобного времени для расправы над Церковью у них просто не будет.

О серьёзности намерений Банковой на церковном направлении говорит заявление Государственной служба Украины по этнополитике и свободе совести, которая утверждает, что в результате религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской Православной Церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским Патриархатом «эксперты» сделали выводы, что УПЦ осталась частью РПЦ и даже не имеет статуса автономной Церкви, сообщает СПЖ.

Экспертизу проводили согласно решению СНБО от 1 декабря 2022 г. «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенному в действие Указом Президента.

«Принятие новой редакции Устава об управлении УПЦ (от 27.05.2022) и Постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской Православной Церкви с Русской Православной Церковью, — сообщает Госэнополитики. — Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным».

Согласно заключению, «УПЦ относительно РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым, отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью».

По мнению экспертной группы Госэнополитики, УПЦ также не имеет статуса автономной Церкви, который бы признавался другими Церквями, и «с точки зрения экклезиологии и канонического права является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности».

«Нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения. Она не действует как самостоятельная (автокефальная) Церковь и не провозглашает собственной самостоятельности (автокефалии). Никаких документов или действий, которые бы свидетельствовали о трансформации УПЦ в самостоятельную относительно РПЦ религиозную организацию, членами Экспертной группы не обнаружено», — заявили в Госэнополитики.

Какие бы декларативные заявления в поддержку украинских властей не делал митрополит Онуфрий и сколько бы автомобилей не передали украинской армии епархии УПЦ, для Банковой Украинская Церковь продолжит оставаться враждебной структурой, подлежащей полному уничтожению. Хотят украинские архиереи и священники этого или нет, но Господь судил им стать новыми исповедниками и мучениками Русской Православной Церкви.

Русская линия