1 февраля 2023 года, в четырнадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия. Предстоятель Русской Православной Церкви совершал богослужение в интронизационных облачениях, сообщает Патриархия.Ru.

Богослужебные песнопения исполнил хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев). На телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Кирилле и Церкви Русской, им ведомой.

Затем были вознесены особые прошения о Святой Руси, Святейший Владыка прочитал молитву.

Далее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий прочитал молитву о Предстоятеле Русской Православной Церкви — Святейшем Патриархе Кирилле.

Проповедь перед причастием произнес заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан.

По окончании Литургии митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий огласил поздравительный адрес от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви и преподнес Его Святейшеству памятный крест.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И. Щеголев зачитал поздравление Президента России В. Путина:

«Ваше Святейшество!

Примите сердечные поздравления с 14-й годовщиной Вашей интронизации.

Вы всегда неустанно трудитесь, являете пример преданного служения Русской Православной Церкви, людям, Отечеству. Высокая подвижническая миссия, забота о благополучии граждан России снискали Вам глубокое уважение.

И сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей.

От души желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья и успехов во всех начинаниях".

В завершение Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам торжественного богослужения с Первосвятительским словом:

«Я хотел бы всех сердечно поблагодарить за общую молитву, за наше братство, которое остается непоколебимым, несмотря на то, что многое колеблется в современном мире. Меняются политические границы, меняются политические режимы, меняются центры влияния, многое происходит не по доброй человеческой воле, а Церковь остается, как я постоянно говорю, островом свободы. Почему так? В первую очередь потому, что нашим законом является не закон человеческий, который изменчив, который находится под влиянием разного рода политических факторов, а закон Божий, который отображается в сердце человека через голос совести.

В этом непреходящая роль и значение Церкви. В своем обращении к миру Церковь отталкивается не от человеческой мудрости, потому что всякая человеческая мудрость условна и очень зависит от многих временных факторов. Мудрость Церкви — это Божественная мудрость.

Но провозглашать слово Божие непросто, потому что, если быть честным в провозглашении этого слова, угодить всем невозможно. И Церковь никогда не занимается тем, что называется дипломатией, то есть попытками иметь со всеми добрые отношения, чтобы продвигать свою повестку дня. Церковь провозглашает Божию правду, и на пути этого провозглашения — огромное количество людей, включая и политических, и государственных деятелей, и деятелей культуры, но, самое главное, простой народ, который с пониманием относятся к миссии Церкви.

Благодарю Бога за то, что сегодня в государстве Российском именно так складываются церковно-государственные отношения, и дай Бог, чтобы так было и в будущем. Благодарю Владимира Владимировича Путина, Президента нашей страны, за добрые слова приветствия, а также и за то, что со стороны государства он поддерживает именно такой образ взаимодействия Церкви и государства. И уж если говорить совсем откровенно, это впервые за всю долгую историю Русской Православной Церкви. Потому что даже в православной империи Церковь не просто находилась под влиянием, но и должна была внимательно прислушиваться к тому, что говорило государство. Нередко приходилось отступать от своих пастырских принципов, следуя указаниям свыше, — может, потому и произошла великая трагедия гонений на Церковь, после того как в России изменился государственный строй.

Еще раз хочу сказать, что сегодня Русская Православная Церковь существует в уникальных условиях. Действительно, гармония в отношениях светского и церковного, при полном сохранении автономии, невмешательстве и одновременно общем осознании важности взаимодействия всех сил — общества, государства, Церкви, — для того чтобы страна наша продолжала тот подлинно независимый от центров мировой власти курс, которым она мужественно продвигается вперед. И не надо думать, что если кто-то из сильных мира сего недоволен этим, если кто-то подвергает критике Церковь и государство, то все это может или должно как-то повлиять на наш подлинный духовный суверенитет, а, если говорить о государстве, то и на политический суверенитет. Привилегия, данная свыше, быть свободными — это действительно великое счастье, и дай Бог, чтобы так и складывались церковно-государственные отношения не только в Российской Федерации, но и на всем пространстве канонической ответственности Русской Православной Церкви.

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, за тот дух соборности, мира, взаимной поддержки, который царит среди епископата нашей Церкви. Особенно хотел бы произнести слово благодарности в адрес постоянных членов Священного Синода, на которых, как и на Патриархе, лежит особенная ответственность по руководству всей нашей Церковью. Как на уровне Синода, так и на общецерковном уровне наше единомыслие является залогом нашей духовной силы, а значит, и силы воздействия на наш народ — нравственного, духовного воздействия на наш народ.

Пусть благословение Божие пребывает над всей нашей Русской Православной Церковью, над странами и народами, входящими в исторический ареал Святой Руси, над державой нашей Российской. Пусть благословение Божие пребывает над Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, мужественно отстаивающим подлинный суверенитет нашей страны, и над всеми, кто сегодня защищает независимый, свободный и продиктованный нашими подлинными духовными, культурными, историческими интересами курс.

Хотел бы еще и еще раз поблагодарить весь наш епископат, вас, мои дорогие владыки. Патриарх имеет возможность дерзновенно провозглашать что-то от имени Церкви, памятуя, что епископат вместе с ним. По милости Божией нет разделений, нет ничего такого, что могло бы ослабить наше общецерковное служение и служение Патриарха, за что всех вас сердечно благодарю. Благодарю все наше духовенство, монашествующих и всех вас, мои дорогие братья и сестры. Среди вас люди разных званий, разного положения, разного образования, но это не какая-то маргинальная группа, как любили говорить во времена атеизма, а это срез нашего народа. Среди вас разные люди — от самых высоких по положению, от самых умудренных по жизненному опыту и образованию, до людей простых, — но мы все вместе единомысленны, и в этом единомыслии и единстве действительно залог духовного процветания Церкви, доброго пастырского любвеобильного влияния Церкви на жизнь всего народа.

Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами, над страной нашей Российской, над всеми странами и народами, входящими в историческую Русь, над Церковью нашей — мученицей, исповедницей, а сегодня, в условиях свободы, разумно и эффективно осуществляющей свое пастырское окормление. Пусть Господь дарует мир, благоденствие и процветание, и пусть милость Божия и Покров Пречистой Царицы Небесной простираются над властями, воинством, народом, над всеми нами, дабы следовать нам непоколебимо тем духовным путем, которым шли наши великие предшественники и которым они и нам заповедали идти.

Всех вас сердечно благодарю за участие в этом торжестве, за ваше служение и за ваше единство вокруг Московского Патриаршего престола. Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами. Аминь".

Русская линия