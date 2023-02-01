На Донбассе погибли иеромонах Вонифатий и схимонахиня Савва

Вечером 31 января 2023 года массированному обстрелу украинской армии подверглось село Никольское Волновахского района Донецкой области, в результате чего погибли два насельника Успенского Николо-Васильевского монастыря, основанного схиархимандритом Зосимой (Сокуром), сообщает портал «Православная жизнь».

Иеромонах Вонифатий скончался во время обстрела, схимонахиня Савва почила утром 1 февраля от полученного накануне тяжёлого ранения.

Успенский Николо-Васильевский монастырь расположен в с. Никольское Волновахского района Донецкой области и с марта 2022 года практически ежедневно подвергается обстрелам украинских военных. Повреждения и разрушения получили 80% строений обители. Есть жертвы среди трудников и насельников.

Сообщается, что нынешний обстрел православной обители был целенаправленным, хотя никаких военных в монастыре нет. Били по монастырю из высокоточной американской системы «Хаймерс».

Русская линия