Учёные Джорджтаунского университета в США составили рейтинг посещаемости католических храмов в 36 странах мира, который свидетельствует, что в Европе наблюдается резкий спад католической веры и посещаемости костёлов. Так согласно исследованию, наиболее ревностной католической страной в Европе является Польша, но она занимает лишь шестое место в мире после Нигерии, Кении, Ливана, Филиппин и Колумбии, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Catholicnewsagency.

Подборку статистических данных подготовил Центр прикладных исследований апостольства (Center for Applied Research in the Apostolate, CARA). Аналитики CARA воспользовались базой данных проекта Всемирного исследования ценностей. Это крупный международный проект исследования религиозных убеждений на протяжении последних десятилетий, с особым вниманием к 36 странам с крупнейшими католическими общинами. Исследователи ранжировали эти 36 католических стран по процентам католиков, посещающих храмовые службы не реже раза в неделю, без учёта посещений венчаний, отпеваний и крещений.

Безусловными лидерами этого рейтинга ревностности католической веры оказались Нигерия, Кения и Ливан. В Нигерии 94% католиков посещают храмовые службы не реже раза в неделю. В Кении этот показатель составил 73%, а в Ливане 69%. Такое усердие прихожан в Нигерии особенно удивительно ввиду высочайшего уровня нападений и в целом гонений на христиан по всей стране в последние годы. Католические храмы давно уже стали целями террористов в этой стране.

На четвертом месте в списке идут Филиппины, где 56% католиков ходит в храмы не реже раза в неделю. Следом за ними идут Колумбия (54%, пятое место), Польша (52%, шестое место) и Эквадор (50%, седьмое место). В остальных 29 из 36 исследованных стран воскресную мессу посещают менее половины католиков. Исследователи осознают тот факт, что самооценки посещаемости храмов дают несколько приукрашенные (завышенные) цифры, а действительные показатели посещаемости, скорее всего, заметно ниже по каждому пункту оценки.

База данных WVS не включает США, а потому аналитики CARA провели для США отдельный опрос и выяснили, что ревностных католиков, посещающих службу не реже раза в неделю, там насчитывается 17%, хотя более трех четвертей католиков США причисляют себя к «религиозным людям». За США следуют Литва (16%), Германия (14%), Канада (14%), Латвия (11%), Швейцария (11%), Бразилия (8%), Франция (8%) и Нидерланды (7%). «Логично было предположить, что чем больше религиозных католиков в стране, тем выше должна быть посещаемость храмовых служб, — пишут исследователи CARA. — Однако в действительности мы не обнаружили сильной корреляции между численностью „религиозных“ католиков (по их самоопределению) и посещаемостью храмовых служб».

Оказалось также, что в наиболее богатых странах с высоким валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения уровни посещаемости храмов в целом ниже, и наоборот — в бедных странах они выше.

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