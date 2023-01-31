В Храме Христа Спасителя совершили литию по ротмистру Петру Сидоровичу Подъяпольскому и всем герою войны с Наполеоном…

31 января 2023 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена заупокойная лития по герою Отечественной войны 1812 года ротмистру Петру Сидоровичу Подъяпольскому, останки которого были обнаружены в 2022 году в селе Лисичкино Саратовской области и идентифицированы в январе 2023 года. Богослужение возглавил ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев.

Имя Д.С. Подъяпольского увековечено на мемориальной доске на одной из стен Храма Христа Спасителя, в списке раненых в боях под Смоленском в августе 1812 года. Лития совершалась у мемориала.

В храме присутствовали сенатор России — представитель от законодательной власти Саратовской области В. Радаев, префект Центрального административного округа г. Москвы В. Говердовский, глава Аткарского района Саратовской области В. Елин, потомки ротмистра Д.С. Подъяпольского, представители Российского государственного исторического музея, Российского государственного военно-исторического архива.

П.С. Подъяпольский родился в 1791 году, служил в Литовском уланском полку, сражался в Бородинской битве и в 1814 году вступил в Париж в рядах русской армии. После войны П.С. Подъяпольский ушел в отставку и поселился в своем имении в селе Лисичкино Аткарского уезда (ныне — Саратовская область). В 1830 году в центре села он выстроил храм в честь Рождества Христова, у алтаря которого и был погребен впоследствии. Во время богоборческой кампании 1930-х годов храм был разрушен, а могила разграблена. Захоронение считалось утраченным.

В августе 2022 года настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Новокосине г. Москвы протоиерей Владимир Клюев посетил Саратовскую область, обследовал окрестности разрушенного храма и обрел разрозненные человеческие останки. По результатам экспертизы, проведенной в Москве, удалось установить, что они принадлежат П.С. Подъяпольскому.

Русская линия