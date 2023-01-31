Русская линия
Сводка новостей от 31 января 2023

Румыны открыто заявляют о претензиях на украинскую Буковину
Румынские общественно-политические деятели призвали общины УПЦ в Буковине переходить Румынский Патриархат…

БуковинаРумынские общественные и политические организации призвали румыно-язычные приходы Украинской Православной Церкви присоединиться к Румынскому Патриархату. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте организации «Рост», а также на других румынских ресурсах, сообщает СПЖ.

В тексте говорится, что из-за инициатив киевской власти по запрету УПЦ «мы обращаемся ко всем румынским православным христианам на Украине — мирянам, священнослужителям и иерархам — инициировать внутренние консультации в местных румынских православных общинах на Украине, чтобы определить наилучший способ выхода из Украинской Православной Церкви, происходящей от Московского Патриархата, и вернуться в непосредственное общение Румынской Православной Матери-Церкви — Румынского Патриархата».

В обращении указывается, что в настоящий момент на Украине находится 121 румыно-язычный приход, из которых 110 принадлежат юрисдикции Украинской Православной Церкви.

Авторы пишут, что «принимая к сведению из СМИ драматическую действительность, с которой столкнулся митрополит Лонгин (Жар)», они призывают архиерея «безотлагательно стать во главе румынских священников и верующих на Украине и вместе с ними потребовать повторного принятия в традиционную каноническую юрисдикцию Румынской Православной Церкви».

В числе подписантов — представители Ассоциации «Румынский восток», Ассоциации ProVita Бухарест, Ассоциации РОСТ, Ассоциации MORE и других.

Никаких комментариев по этому поводу со стороны Украинской Православной Церкви и Румынского Патриархата до сих пор не последовало.

Русская линия

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