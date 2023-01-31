Помолиться о мире и призвать украинские власти остановить разжигание межконфессиональной вражды на Украине призвали монашество Поместных Православных Церквей наместник и братия Киево-Печерской Лавры. Обращение было опубликовано на сайте обители 31 января 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь».

Ниже мы приводим этого документа целиком:

«Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, всечестные отцы, матушки игуменьи, братья и сестры!

Мы, священноначалие и братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в этот страшный час военного бедствия и тяжёлых испытаний для украинского народа вынуждены обратиться к вам с просьбой молитв о мире в нашем государстве, а также о защите от преследований, гонений и дискриминации православных христиан Украинской Православной Церкви, которые сейчас совершаются на Украине.

Украинская Православная Церковь с 1990 года имеет самостоятельность и независимость в своём управлении и устройстве и является самой большой религиозной конфессией на Украине по количеству общин и верующих. Сегодня с большой болью приходится констатировать те факты, что по призывам руководства новой как бы альтернативной «Православной Церкви Украины» в государственных органах отказывают в регистрации уставов и изменений в уставы наших религиозных организаций, проводятся обыски, возбуждаются уголовные дела, вводятся санкции, блокируются банковские счета, создаются всяческие препятствия совершению богослужений, незаконно и насильственно захватываются храмы, избиваются и выгоняются священнослужители и прихожане. На местах наших святынь регистрируются одноименные организации ПЦУ и рейдерским бандитским путём захватываются в собственность, хотя по украинскому законодательству «все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом, установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации в отношении других не допускается».

Теперь верных нашей Церкви приглашают вернуться в эти насильственно захваченные храмы и вести духовную жизнь под руководством новой конфессии (ПЦУ). Если даже не углубляться в проблему каноничности той или иной Церкви, мы никак не ответим на простой вопрос: как возможно любому христианину молиться в храме с разбойниками, которые выгнали из этой святыни членов Тела Христового?

Также сообщаем вам, что и в самых крупных храмах Киево-Печерской Лавры мы теперь не имеем права совершать богослужения, а именно: в полностью отреставрированном нами Трапезном храме и буквально поднятом нами из руин Успенском соборе — величайшей мировой Православной святыне. С 7 января этого года там служит ПЦУ.

От имени монашества всей Украинской Православной Церкви испрашивая ваших святых молитв о мире, также просим вас вознести голос с призывом к власть имущим положить конец разжиганию межконфессиональной вражды в нашем многострадальном государстве.

Пусть благословение Господа нашего Иисуса Христа, а также молитвенное заступничество Божией Матери и всех преподобных Киево-Печерских будет со всеми нами.

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел,

викарий Митрополита Киевского и всея Украины,

Председатель Синодальной комиссии УПЦ по делам монастырей,

наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры,

с братией"

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