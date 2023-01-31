Православная патриотическая общественность России в лице президента НБФ «Наследие», члена бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора генерал-лейтенанта Леонида Решетникова, декана факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры Юрия Кота, вице-президента Скобелевского комитета Александра Алекаева и многих других, обратилась к председателю партии «Единая Россия» Д.А. Медведеву с просьбой отменить безумное решение местных властей о возвращении Мелитополю всех советских названий.

Местная организация правящей в России партии «Единая Россия» отметилась актом откровенного политического безумия и авантюризма. Глава города Г. Данильченко, она же секретарша областной организации ЕР, утвердила массовое переименование улиц города, а точнее возвращение всей советской топонимики, включая улицы и переулки Карла Маркса, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. При этом отменены названия в честь русских святых, православной веры, выдающихся деятелей русской и советской науки и техники.

«Этот акт вандализма преподносится как „возвращение исторических названий“. Только тот факт, что улица, носившая до середины 1920-х годов имя Воронцова, одного из основателей города Мелитополя, стала теперь улицей Карла Маркса, говорит о том, что мы имеем дело с медицинским случаем или с сознательной провокацией. Лучше, конечно, первое, хотя это трагедия, когда в пропрезидентской партии нашей страны „дела“ вершат личности с таким пониманием задач и целей политики президента России на воссоединенных с Родиной территориях», — говорится в обращении.

В документе приводится «лишь малый список» того, что уже натворили представители «Единой России» в Мелитополе. В частности, речь идёт о переименовании:

— Вишневую улицу — на улицу 40-летия Октября

— Ялтинскую улицу — на улицу 60-летия Октября

— Степную улицу — на улицу Войкова

— Степной переулок — на переулок Войкова

— Медовую улицу — на улицу Гайдара

— Университетскую улицу — на улицу Свердлова

— Университетский переулок — на переулок Свердлова

— Черешневую улицу — на улицу Чапаева

— Старогородскую улицу — на улицу Красина

— улицу Александра Довженко — на улицу Карла Либкнехта

— 1-ый переулок Александра Довженко — на 1-ый переулок Карла Либкнехта

— 2-ой переулок Александра Довженко — на 2-ой переулок Карла Либкнехта

— улицу академика Королева — на улицу Куйбышева

— переулок академика Королева — на переулок Куйбышева

— 2-ой переулок академика Королева — на 2-ой переулок Куйбышева

— улицу Ярослава Мудрого — на улицу Розы Люксембург

— переулок Ярослава Мудрого — на переулок Розы Люксембург

— Петропавловскую улицу — на улицу Урицкого

— Петропавловский переулок — на переулок Урицкого

— Соборную площадь — на площадь Революции.

«Оправдывающие эту провокацию апеллируют к якобы возврату названий улиц и площадей до 2014 года, но тогда по какому указу и референдуму улице обозванной Донцова „вернули историческое название“ Судоплатова? Это совершенно новое (и правильное) имя, но ведь домайданное было — Профинтерна. Получается, могут быть исключения из правил? Только почему-то не в пользу русской истории и русского народа», — говорится в документе.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, исходя из той огромной и неутомимой Вашей деятельности по разъяснению и отстаиванию интересов России в исторической борьбе с коллективным Западом, решившим обрушить нашу страну, обращаемся к Вам с призывом остановить топонимическую вакханалию в Запорожской области, которая ведет к расколу российского общества, к подрыву его единства, так необходимого сегодня», — просят представители патриотической общественности.

Русская линия