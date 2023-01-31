25 января 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений в выставочном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве открылась выставка-фестиваль современного христианского искусства «Дом Господень», сообщает Патриархия.ru.

Выставка продлится до 10 февраля.

В экспозиции представлены проекты храмов, иконы, мозаика, изделия из керамики и дерева, церковная утварь, шитье, облачения и др.

Организаторы выставки-фестиваля: Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации, Музей Храма Христа Спасителя, Ассоциация создателей православных храмов и произведений сакрального искусства «Гильдия храмоздателей».

На открытии выставки «Дом Господень» выступили наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, руководитель архитектурного отдела Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата протоирей Андрей Юревич, главный архитектор «Гильдии храмоздателей» Е. Носкова и др. Выступавшие отметили, что выставка такого масштаба давно не проводилась в России. На ней представлены работы многих ведущих современных мастеров, дающие представление о высоком качестве и разнообразии церковного искусства.

Выставка «Дом Господень» задумана как широкомасштабный фестиваль. В экспозиционном зале проводятся экскурсии, конференции, встречи авторов и специалистов по церковному искусству с посетителями. 26 января состоялся симпозиум «Храм как синтез искусств. Литургическое пространство, авторские решения, традиция и новаторство», посвященный памяти почившего 12 ноября 2022 года архитектора М. Кеслера. Мероприятие было организовано «Гильдией храмоздателей» и мастерской «Прохрам» (куратор — архитектор Д. Остроумов). 27 января состоялись два мастер-класса. Ректор Православного гуманитарного института «Со-действие» Т. Кондратьева провела мастер-класс по церковному шитью, а руководитель мозаичной мастерской Гильдии храмоздателей В. Борисенко и художник К. Тимофеева — мастер-класс по мозаике. 30 января состоялась лекция искусствоведа Ирины Языковой «О литургичности церковного искусства».

Также в рамках выставки-фестиваля состоятся: мастер-класс по созданию мозаик (3 февраля в 15.00), конференция по современному искусству керамики (4 февраля в 12.00), мастер-класс, посвященный иконописи и современным материалам для художников (5 февраля в 14.00) и др.

Выставка открыта с 11.00 до 18.00 ежедневно. Вход свободный. На закрытии форума планируется проведение круглого стола, посвященного проблемам современного церковного искусства.

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