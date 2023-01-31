Причиной, по которой папа Римский Бенедикт XVI неожиданно для всех принял решение уйти в 2013 году в отставку, стала хроническая бессонница, заявил папский биограф Питер Зевальд. Об этом в своём последнем письме биографу от 28 октября 2022 года заявил сам Бенедикт, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на CNA.

Бывший глава Ватикана, скончавшийся 31 декабря 2022 года, написал, что бессонница сопровождала его «постоянно со времен Всемирного дня молодежи в Кёльне», то есть с 2005 года, и началась она всего через несколько месяцев после избрания Бенедикта на папский престол.

Родившийся в Баварии папа Римский служил ещё почти восемь лет, прежде чем 11 февраля 2013 года объявил, что уходит в отставку, сославшись на ослабление сил.

Зеевальд также сообщил агентству KNA, что Бенедикт XVI не хотел «поднимать шум по поводу более близких обстоятельств своей отставки, которая была оправдана его истощением», ещё при жизни.

Поскольку слухи и домыслы об отставке папы Бенедикта не утихают, Зеевальд сказал, что он обязан «опубликовать доверенные мне решающие подробности истории болезни немецкого папы».

Биограф сказал, что Бенедикт XVI употреблял сильнодействующие снотворные.

Во время поездки в Мексику и на Кубу в марте 2012 года папа Бенедикт сказал Зевальду, что понял, что, должно быть, «наткнулся на что-то в ванной и упал» после того, как проснулся и обнаружил, что его носовой платок был «пропитан кровью». То есть он начал ходить во сне, что именуется обычно сомнамбулизмом или лунатизмом.

После обращения за медицинской помощью Бенедикт XVI смог продолжить свою программу. Однако после инцидента личный врач папы Римского заставил Бенедикта сократить приём снотворного и подчеркнул, что он должен посещать общественные встречи только утром во время поездок за границу.

По этой причине Бенедикт XVI рассудил, что ему следует уступить место новому папе, который сможет посетить Всемирный день молодежи в Рио-де-Жанейро в 2013 году.

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