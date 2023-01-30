Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил обращение к руководству Организации объединенных наций генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и его заместительнице Амине Дж. Мохаммед, советнице ООН по вопросам предотвращения геноцида госпоже Элис Вайриму Ндериту, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«С февраля 2022 года Украина живёт в условиях полномасштабной войны. В этот страшный час военного бедствия и чрезвычайно тяжких испытаний хотим просить вас обратить внимание на грубое нарушение права на свободу совести и вероисповедания на Украине, заключающееся в нарушении прав и дискриминации православных христиан Украинской Православной Церкви (УПЦ)», — сказано в обращении.

Руководству ООН сообщили об антицерковных законопроектах № 8221, № 8262, № 8371, № 7403, № 8012; о применении персональных санкций к религиозным деятелям УПЦ, а также о противозаконной деятельности органов местного самоуправления.

В УПЦ также обратили внимание на международно-правовые акты, регламентирующие право человека на свободу вероисповедания, и напомнили, что «Украинское государство с начала становления независимости пыталось имплементировать в национальное законодательство постулаты касательно свободы вероисповедания, провозглашенные в международно-правовых актах». В частности, речь идет об Основном законе государства — Конституции Украины и Законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

«Связь между миром и правами человека неразрывна. Права человека и верховенство права являются вопросом всеобщей безопасности — столь же важным, как военный потенциал или экономическая стабильность», — подчеркнули в УПЦ.

Наконец, в обращении отметили, что «на недавнем заседании Совета безопасности ООН обсуждался вопрос касательно ситуации, сложившейся вокруг Украинской Православной Церкви, однако без самой УПЦ».

«Исходя из сложности ситуации, Украинская Православная Церковь готова предоставить своего представителя и донести важную информацию до международного сообщества из первых уст», — сказано в документе.

«Имеем надежду, что наш голос будет услышан и граждане Украины, являющиеся верными Украинской Православной Церкви (УПЦ), получат необходимую поддержку и защиту на международном уровне. Надеемся на своевременное принятие всех необходимых мер, направленных на противодействие разжиганию религиозной вражды и дискриминации верующих граждан Украины и религиозных организаций УПЦ, и выработку рекомендаций и направление их Правительству Украины касательно защиты религиозных свобод», — резюмируется в обращении Украинской Православной Церкви.

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