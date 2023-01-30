Русская линия
Сводка новостей от 30 января 2023

Протоиерей Николай Балашов: Кроме желания оставаться на слуху за инициативой Абазовича ничего не стоит
В Русской Православной Церкви скептически отнеслись к инициативе черногорских властей о встрече папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла в Подгорице…

Протоиерей Николай БалашовПредложение провести встречу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска в Черногории похоже на попытку и.о. премьер-министра этой страны Дритана Абазовича поднять частоту упоминаний в СМИ, комментировать по существу эту инициативу нельзя, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Ранее СМИ сообщали, что Абазович предложил папе Римскому Франциску организовать встречу с Патриархом Кириллом в Подгорице. Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с главой Ватикана, папа Римский не против встретиться с Патриархом в Черногории или в любой другой стране, которая устроит Предстоятеля РПЦ, однако личным предпочтением папы была бы Россия.

«В эпоху лайков и рейтингов популярности политикам важна преимущественно частота упоминаний, а вовсе не какой-либо результат их деятельности. Мне думается, в данном случае мы имеем дело с явлением именно такого порядка. По существу же комментировать тут нечего», — полагает отец Николай Балашов.

В прежние времена, отметил он, и представители Церкви, и светские политики обычно сначала договаривались о чём-либо в ходе доверительного двустороннего или многостороннего переговорного процесса, а потом во взаимно согласованное время и в подобающей форме сообщали об этом публично. «Мерилом успешности в те старые времена считались конкретные результаты переговорного процесса, достигнутые соглашения», — сказал он.

Русская линия

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