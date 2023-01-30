29 января 2023 года митрополит Черногорский и Приморский Иоанникий в слове к пастве после Божественной литургии в Цетинском монастыре выступил в поддержку Украинской Православной Церкви, гонимой ныне украинскими властями, и призвал остановить это беззаконие, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Svetigora.

Как отметил архиерей, на каждом богослужении Сербская Церковь молится, чтобы Господь ниспослал Свою милость и благодать на Украину и Украинскую Православную Церковь.

«Украинская Православная Церковь — каноническая, самостоятельная и единственная признанная всеми Православными Церквами. Но в это военное время она страдает вместе со своим народом. Особенно опасны те войны, которые приносят разделение в одном и том же народе. Первые разделения начались на самой Украине. Есть те, кто об этом говорит. Но как-то незамеченным прошло то обстоятельство, что храмы Украинской Православной Церкви раскольники отнимали и ранее», — сказал митрополит Иоанникий.

По словам архиерея, ещё пятнадцать лет назад он видел, как верующие на Украине защищали храм, ключи от которого были отобраны властями с целью передачи раскольникам. Уже тогда было понятно, что это ни к чему хорошему для Украины не приведёт. «То был плохой знак. Конечно же, бумерангом возвратится всякому, кто посягнёт на святыню. Пользу это никому не принесёт», — сказал митрополит Иоанникий.

Владыка отметил, что сейчас раскольники вместе с властями добрались до Киево-Печерской Лавры — одной из крупнейших православных святынь в мире.

«Они забрали два больших храма. Сначала они были конфискованы государством, а затем переданы раскольникам. И это нам знакомо. Так и здесь должно было быть, так и у нас планировали сделать, но, слава Богу, не смогли», — сказал митрополит Иоанникий, проведя параллели между событиями на Украине и посягательством на святыни Сербской Церкви в Черногории и в автономном крае Косово и Метохия.

Архиерей выразил сожаление, что «мир умолчал о краже двух великих святынь в Киево-Печерской Лавре, где Украинская Православная Церковь находится издревле, со времен великих русских князей и императоров».

«Это древняя святыня, одна из самых известных. И весь мир молчит. Но пусть молчит. Бог явит Свою справедливость, а мы будем молиться Богу. И молитва — не нашей силой, а силой Божией, — действительно творит чудеса. Она там, в вышине, всё перемещает и устраняет зло между людьми», — сказал митрополит Иоанникий.

Архиерей сообщил, что недавно Черногорская митрополия собрала помощь и намерена передать её Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

«Блаженнейший приезжал к нам, когда нам было труднее всего, и возглавил Крестный ход — самый большой собор верующих, из когда-либо проводившихся в Черногории. И теперь мы хотим помочь Украинской Православной Церкви — сейчас, когда её буквально преследуют», — сказал митрополит Иоанникий.

Он добавил, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий молится Богу о всех и помогает всем, «не выясняя, кто кем является, у кого какая политическая позиция».

«Даже в эти труднейшие дни он учредил фонд помощи всем нуждающимся. И делится всем, что у него есть, со всеми. Вот как он относится к несправедливости. Он всех прощает, на всех изливает своё прощение, как Господь Иисус Христос на Голгофе. И мы должны знать это здесь, в Черногории. И весь мир должен знать об этом», — подчеркнул митрополит Иоанникий.

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