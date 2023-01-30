Русская линия
Сводка новостей от 30 января 2023

Папа Римский Франциск готов встретиться со Святейшим Патриархом Кириллом в Подгорице
Глава Ватикана поддержал предложение властей Черногории посетить черногорскую столицу для встречи с Предстоятелем Русской Православной Церкви…

Папа Римский ФранцискИсполняющий обязанности премьер-министра Черногории Дритан Абазович предложил папе Римскому Франциску провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Подгорице, на что глава Ватикана ответил согласием. Об этом сообщила в четверг черногорская газета Dan со ссылкой на собственный источник, передаёт ТАСС.

Издание сообщает, что инициатива Абазовича обсуждалась во время визита премьера в Ватикан 10 октября 2022 года. Предложение встретило поддержку в Ватикане. «Могу вам сразу сказать, что принимаю приглашение Черногории стать хозяйкой новой встречи», — заявил папа на встрече с премьером республики.

Dan сообщает, что инициатива Абазовича вошла в протоколы Ватикана и будет обсуждаться с Русской Православной Церковью. Проведение встречи зависит от многих факторов, одним из которых является конфликт на Украине, пишет издание.

Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что «двери остаются открытыми и диалог не прерывается» для организации возможной встречи между папой Римским и Патриархом Московским и всея Руси.

Русская линия

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Папа Римский Франциск готов встретиться со Святейшим Патриархом Кириллом в Подгорице
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