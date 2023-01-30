Глава Фанара принял у себя Епифания Думенко и заявил, что Киевская лавра должна стать «полностью украинской»…

26 января глава «ПЦУ» Епифаний Думенко прибыл с визитом в Стамбул для официальной встречи с Константинопольский Патриархом Варфоломеем, который в настоящее время внимательно следит за ситуацией на Украине и едва ли не лично курирует вопрос захвата Киево-Печерской лавры украинскими раскольниками.

В аэропорту Стамбула Епифания встретили митрополит Силиврийский Максим и украинские дипломаты, сообщает СПЖ.

27 января глава «ПЦУ» принял участие в богослужении в честь перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, которое состоялось в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре, и провёл официальную встречу с Патриархом Варфоломеем.

В ходе этой встречи Патриарх Варфоломей высказал пожелание, чтобы вся Киево-Печерская лавра в самое ближайшее время оказалась под контролем «ПЦУ», сообщает сайт Pomisna.info.

Думенко преподнёс Варфоломею икону Богородицы с преподобными Антонием и Феодосием и похвалился, что уже дважды «служил литургию» в соборном храме Лавры.

По словам руководителя ПЦУ, «постепенно Лавра становится украинской». «Пусть Бог благословит, чтобы вся Лавра была украинской», — ответил Патриарх Варфоломей.

Русская линия