Святейший Патриарх Кирилл: Вот уже несколько лет внешние силы используют в своих политических целях Константинопольский Патриархат против Русской Православной Церкви

25 января 2023 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось торжественное пленарное заседание XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», сообщает Патриархия.Ru.

Ведущим мероприятия выступил председатель Оргкомитета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Утром Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, за которой молились участники Чтений.

В Москве собралось свыше 5000 человек: Преосвященные архипастыри — члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митрополий, епархиальные архиереи Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, члены Межрелигиозного совета России, Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, ректоры и представители около 250 российских и зарубежных вузов, руководители общеобразовательных организаций.

Святейший Патриарх Кирилл объявил XXXI Международные Рождественские образовательные чтения открытыми. Прозвучал гимн России.

Во вступительном слове митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, в частности, отметил:

«Определением Священного Синода и Вашим Первосвятительским благословением Международные Рождественские образовательные чтения 2023 года посвящены теме «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

С сентября 2022 года и по сей день в епархиях Русской Православной Церкви проходит региональный этап Чтений. Не менее миллиона человек приняло участие в работе форума во всех регионах страны и в епархиях зарубежья. Из новостей, прямых трансляций региональных чтений очевидно насколько глубокий резонанс вызвало обсуждение заявленной темы. Налицо формирование в народе, в больших и малых городах, внутри семей иммунитета, обеспечивающего непринятие зла, неприятие навязываемых нам ложных ценностей. Верим, этот иммунитет поможет нам защитить и себя, и наших детей.

Мы надеемся, что наши совместные усилия помогут строить жизнь на Земле по спасительным заповедям воплотившегося Бога. Полагаем, что наши труды в ходе нынешних Чтений внесут свою лепту в это благое делание".

Был продемонстрирован видеоролик, посвящённый теме Чтений. Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился со словом к участникам торжественного собрания, в котором призвал всех верующих в Русской Православной Церкви усилить свои молитвы о единстве народов Святой Руси:

«Не могу не упомянуть о серьёзном кризисе в международных отношениях, который, к большому сожалению, сказался и на отношениях межправославных. Вот уже несколько лет внешние силы используют в своих политических целях Константинопольский Патриархат. Его положение очень уязвимо, так как центр находится в Турции, на территории, контролируемой неправославной властью, а основные епархии и источники доходов — на территории Соединенных Штатов и Западной Европы. Совершенно очевидно, что эти факторы лишают Константинопольский Патриархат свободы, и поэтому именно через него пытаются расколоть сегодня Русскую Православную Церковь путем легализации на Украине новосозданной раскольнической структуры. Находясь под мощным давлением этих сил, о признании раскольников заявили и некоторые Предстоятели, а также иерархи ряда Поместных Православных Церквей. Вот очень хороший индикатор: если некий иерарх защищает раскол, значит, этот человек несвободен, им управляют иные силы. Сегодня отношение к расколу и определяет уровень подлинной свободы той или иной Церкви, её способности самостоятельно принимать важные решения.

В этих непростых условиях особую важность приобретают наши совместные усилия по сохранению единства Святой Церкви Христовой, залогом которого является верность канонам и святоотеческой традиции. Единение всех верующих нашей Церкви со смиренным упованием на Единого Главу Церкви — Спасителя и Господа нашего, неизменное следование Его заповедям — это то основание, на котором можно во благовремении преодолеть церковные нестроения, вражду между народами и несвойственные для Православия разделения, которые сегодня возникли в отношениях между Поместными Православными Церквами. Будем молить Бога любви и мира (2 Кор. 13:11), чтобы Он приклонил Свою милость и исполнил нас веры, надежды и любви, возставив паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие.

Сугубые молитвы о преодолении пагубных расколов и разделений, о спасении нашей земли и народа, искусственно разделенного границами, возносим всем святым, просиявшим на просторах исторической Руси. Мы дорожим памятью о равноапостольном князе Владимире и его сыновьях-страстотерпцах Борисе и Глебе, о Киево-Печерских чудотворцах, о преподобном Паисии Величковском, о Юрьевских и Виленских мучениках, о новомучениках XX века, пострадавших в период гонений на веру. Каждый год этот сонм святых пополняется новыми именами. Синодальной комиссии по канонизации святых надлежит продолжать работу по выявлению подвигов угодников Божиих, еще не прославленных Церковью. Очень важно, чтобы жизненный подвиг этих святых был известен нашей молодежи, чтобы именно святые становились ее истинными героями и примерами для подражания. Уповаю на Господа, что, когда развеется дым военных событий, мы сможем дать спокойную и взвешенную оценку всему происходившему, и, полагаю, у нас будет возможность узнать о подвигах новых исповедников — жертвах нынешних гонений на Церковь Христову".

Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина огласил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев.

Министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков зачитал приветствие председателя Правительства РФ М.В. Мишустина.

Приветствие председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко огласил первый заместитель председателя Совета Федерации А.В. Яцкин.

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ П.О. Толстой огласил приветствие председателя нижней палаты Российского парламента В.В. Володина.

К собравшимся обратились министр просвещения РФ С.С. Кравцов, министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев и министр культуры РФ О.Б. Любимова.

С приветствием от имени министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова выступил заместитель министра Е.С. Иванов.

Приветствие мэра российской столицы С.С. Собянина огласил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики А.Н. Горбенко.

В завершение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подвёл итоги пленарного заседания, отметив, что «глобализация несёт в себе страшную угрозу всеобщего порабощения, причём не такого, как было во времена рабства или феодальной зависимости». «Это порабощение тотальное, но человек чаще всего его не сознаёт, не ощущает, не чувствует, а потому и не сопротивляется. Порабощение осуществляется через введение неких жизненных стандартов, „моды“ на поведение, на мысль, на некую философию, а в результате мы погружаемся в стихию тотальных вызовов».

«Каждый христианин, сознающий необходимость жить в соответствии с Божиим законом, с тем, чему мы научены Самим Господом и Спасителем, не может не отвечать на эти вызовы. А если кто-то из наших священнослужителей, особенно монашествующих, склонных к уединению, скажет: это не для меня и не про меня, — это не ответ. Эти вызовы найдут тебя даже в самой отдалённой келии, найдут тебя через вопросы, которые будут обращать к тебе люди, найдут тебя на исповеди, когда перед тобой будут ставиться проблемы, на которые ты не сможешь ответить, если не размышляешь над этими вызовами», — отметил Патриарх Кирилл.

Трансляция осуществлялась на телеканалах «Россия 24», «Союз», «Спас», на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru, а также на портале Международных Рождественских чтений и в мобильном приложении «ПравОбраз».

После официальной части заседания состоялся концерт.

Русская линия