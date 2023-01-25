Глава Католической церкви папы Римский Франциск поддался давлению «голубого лобби», которое активно распространяет идеологию содомии в Европе, и заявил о «несправедливости» законов, которые запрещают половые извращения. Скандальное заявление Франциск сделал в интервью Associated Press, сообщает портал «Православная жизнь».

Глава Ватикана отметил, что необходимо проводить различие между преступлением и грехом в отношении гомосексуализма. «Это не преступление. Да, но это грех. Хорошо, но сначала давайте различать грех и преступление», — сказал он.

При этом папа Римский признал, что католические епископы в некоторых частях мира поддерживают законы, криминализирующие гомосексуальность или дискриминирующие ЛГБТ-сообщество. Но объяснил такое отношение культурным происхождением и сказал, что епископам, в частности, необходимо пройти процесс изменений, чтобы признать достоинство каждого.

Папа процитировал катехизис Католической церкви, в котором говорится, что содомитов следует приветствовать и уважать, а не подвергать маргинализации или дискриминации. «Мы все дети Божьи, и Бог любит нас такими, какие мы есть, и за силу, с которой каждый из нас борется за своё достоинство», — сказал Франциск.

Стоит отметить, что святой император Юстиниан, который создал свой знаменитый Кодекс, думал совсем иначе, чем папа Римский Франциск. Именно Юстиниан приравнял каноны Церкви к государственным законам и использовал силу государства против греха. В этом он опирался на слова Апостола Павла к Римлянам:

«Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13, 3−4).

Однако, сейчас в Европе даже грех назвать грехом — это уже непозволительная роскошь. Для некоторых европейских политиков нынешние слова главы Ватикана о грехе — это уже вызов. А потому в заявлениях папы Римского нет ничего удивительного — он вынужденно идёт на поводу у содомитов, которые всё активнее захватывают власть в Европе.

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