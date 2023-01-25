24 января 2023 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий отправился с визитом в Соединенные Штаты Америки, где пробудет тринадцать дней, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на официальный сайт Сербской Патриархии.

Предстоятель Сербской Православной Церкви возглавит Божественную литургию в Нью-Йорке в день святителя Саввы, архиепископа Сербского, память которого СПЦ совершает 27 января, и примет участие в торжественном чествовании покровителя православных сербов, проживающих в Америке.

Святейший Владыка проведет ряд встреч, связанных с возобновлением богослужебной жизни сербов в Нью-Йорке и проинспектирует ход работ по восстановлению знаменитого кафедрального собора Восточно-Американской епархии Сербской Церкви на Манхеттене — собора Святого Саввы, в котором в 1856 году была совершена первая православная Литургия в США. Собор отстраивается после пожара на Пасху 2016 года.

Во время второй части визита, с 29 января по 4 февраля, Предстоятель Сербской Церкви посетит Православный богословский факультет Святого Саввы в Либертивилле, под Чикаго, где проведет ряд встреч с преподавателями и студентами единственного высшего учебного заведение Сербской Православной Церкви в Северной Америке и примет участие в торжественном праздновании Савиндана (дня Святого Саввы).

Запланирована также встреча Его Святейшества с архиереями Сербской Церкви в Северной, Центральной и Южной Америке, которая пройдет в монастыре Новая Грачаница, расположенном в Третьем озере (Иллинойс, США), пригороде Чикаго.

Очевидно, что столь длительная поездка Патриарха Порфирия в США — это попытка Сербского Предстоятеля наладить отношения с американскими властями, которые в настоящее время оказывают серьёзное давление на Сербию и Сербскую Церковь в Косово и Черногории. И хотя никаких официальных встреч Патриарха Порфирия с властями США не анонсируется, сам факт такого визита — это демонстрация лояльности Сербской Церкви по отношению к Вашингтону.

Вопрос лишь в том, принесёт ли этот визит какие-то реальные плоды Патриарху Порфирию или же будет способствовать лишь ещё большему давлению США на Сербскую Церковь, которая начала давать слабину.

К слову в России Сербский Предстоятель до сих пор не был, хотя попытки пригласить его посетить Москву со стороны Русской Православной Церкви, скорее всего, делались.

Русская линия