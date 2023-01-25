Президент Украины ввёл ограничения против ктитора УПЦ Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры и ещё восьми иерархов УПЦ…

Зеленский подписал решение СНБО о санкциях против архиереев УПЦ

24 января 2023 года президент Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против десяти представителей Украинской Православной Церкви. Указ президента Украины № 43/2023 опубликован на сайте Президента, сообщает СПЖ.

Список лиц, в отношении которых ввели санкции, содержится в приложении к решению СНБО.

1. Вадим Новинский, диакон УПЦ.

2. Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры.

3. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец).

4. Митрополит Изюмский и Купянский Елисей (уволен Синодом УПЦ).

5. Епископ Роменский и Буринский Иосиф (уволен Синодом УПЦ).

6. Епископ Коктебельский Агафон (Опанасенко).

7. Митрополит Платон (Удовенко), управляющий епархией Феодосии.

8. Епископ Бахчисарайский Калинник, викарий Симферопольской епархии.

9. Епископ Джанкойский и Раздольский Алексий, управляющий Джанкойской епархией.

10. Архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий, управляющий Ровеньковской епархией.

Санкции предполагают: блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и т. д.

Также под запрет попала возможность аренды государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах.

Наложен полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.

Лица под санкциями должны прекратить культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Санкции вводятся сроком на 5 лет.

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