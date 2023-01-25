Константинопольский Патриарх Варфоломей не хочет замечать гонений против УПЦ на Украине и вновь призывает Поместные Церкви признать украинских раскольников…

Константинопольский Патриарх Варфоломей обеспокоен тем, что его планы о признании украинских раскольников со стороны Поместных Православных Церквей полностью провалились и пытается использовать военные действия на Украине, как повод для давления на православных иерархов, чтобы те согласились с его решением вступить в общение с раскольниками и самосвятами, сообщает СПЖ.

Так, глава Фанара заявил, что Поместные Церкви должны признать автокефалию «ПЦУ», если хотят поддержать украинский народ в войне с Россией. При этом он демонстративно отказался замечать гонения, развёрнутые сегодня украинскими чиновниками и представителями «ПЦУ» против Украинской Православной Церкви и заявил, что нет никакой связи между военными действиями на Украине и дарованием «ПЦУ» автокефалии.

«Мы призываем все Православные Автокефальные Церкви, которые ещё не сделали этого, продолжить процесс признания, выражая таким образом свою поддержку страждущему украинскому народу, — заявил Патриарха Варфоломей, слова которого приводит портал „Orthodox Times“. — А Русскую Церковь — извиниться за то, что она сделала Православию».

По его словам, Константинопольская Церковь протянула России руку помощи, когда даровала «ПЦУ» автокефалию и спровоцировала усиление гонений на Украинскую Православную Церковь. При этом, по словам главы Фанара, без Константинопольского Патриархата Православие просто погибнет:

«Руководство Московской Церкви должно понимать, что единственной гарантией единства Православия является Вселенский Патриархат. Без Вселенского Патриархата Православие попадёт в водоворот национализмов, в замкнутость самодостаточности и в унижение современного мира».

Русская линия