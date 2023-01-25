25 января 2023 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось пленарное заседание XXХI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Мероприятие возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступивший с докладом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Высокие представители государственной власти! Всечестные отцы! Дорогие братья и сестры! Уважаемые участники XXXI Международных Рождественских образовательных чтений!

Сердечно приветствую всех вас. Господь по милости Своей вновь позволил нам встретиться в январские дни и вернуть Чтениям название «Рождественские».

Рождество Христово всегда связано в сознании людей не просто с ощущением праздника, но с сокровенной тайной вхождения Бога в мир, в человеческую историю — для того чтобы мир преобразился, чтобы наши молитвы были услышаны, чтобы Господь, отвечая на эти молитвы и включая волю Свою в волю человеческую, силой благодати преобразовывал течение человеческой истории.

Только что прошли Святки, и так хочется порой не думать о проблемах, противостояниях, глобальных вызовах. Но невозможно не думать. Священное Писание, говоря о тех, кто «не думал», свидетельствует, что участь их незавидна. Так, живших во времена Ноя Спаситель упрекает за то, что они «не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех» (Мф. 24:39). Мы призваны думать и всегда хранить бодрость духа, чтобы быть подобными людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему (Лк. 12:36).

В этом году для обсуждения на Рождественских чтениях выбрана обширная тема — «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Об этом мне не раз приходилось уже говорить. В частности, анализу вызовов, стоящих ныне перед обществом, в значительной степени был посвящен мой недавний доклад на XXIV Всемирном русском народном соборе в октябре 2022 года. Напомню, что мы говорили тогда о трансгуманизме и попытках «расчеловечивания» человека, о глобализации и острых социальных проблемах, о падении нравственности и тотальной, порой насильственной информатизации. Затрагивали вопросы состояния и развития культуры: мы видим, что сегодня происходит не просто ее секуляризация, но нередко и прямая демонизация, когда самые извращенные греховные страсти человека начинают называть высоким словом «свобода». И когда эту греховность включают в культуру, когда подобный синтез того, что невозможно объединить, предлагается людям, многие теряют чувство ориентации, ведь легче всего разрушить способность человека отличать добро от зла.

Говорили мы и о других вызовах, которые уже открыто, не прикрываясь, как прежде, различными красивыми ширмами и масками, бросает миру враг рода человеческого. Сейчас я бы хотел сосредоточиться на проблематике этих глобальных вызовов.

Не могу не упомянуть о серьезном кризисе в международных отношениях, который, к большому сожалению, сказался и на отношениях межправославных. Вот уже несколько лет внешние силы используют в своих политических целях Константинопольский Патриархат. Его положение очень уязвимо, так как центр находится в Турции, на территории, контролируемой неправославной властью, а основные епархии и источники доходов — на территории Соединенных Штатов и Западной Европы. Совершенно очевидно, что эти факторы лишают Константинопольский Патриархат свободы, и поэтому именно через него пытаются расколоть сегодня Русскую Православную Церковь путем легализации на Украине новосозданной раскольнической структуры. Находясь под мощным давлением этих сил, о признании раскольников заявили и некоторые Предстоятели, а также иерархи ряда Поместных Православных Церквей. Вот очень хороший индикатор: если некий иерарх защищает раскол, значит, этот человек несвободен, им управляют иные силы. Сегодня отношение к расколу и определяет уровень подлинной свободы той или иной Церкви, ее способности самостоятельно принимать важные решения.

В этих непростых условиях особую важность приобретают наши совместные усилия по сохранению единства Святой Церкви Христовой, залогом которого является верность канонам и святоотеческой традиции. Единение всех верующих нашей Церкви со смиренным упованием на Единого Главу Церкви — Спасителя и Господа нашего, неизменное следование Его заповедям — это то основание, на котором можно во благовремении преодолеть церковные нестроения, вражду между народами и несвойственные для Православия разделения, которые сегодня возникли в отношениях между Поместными Православными Церквами. Будем молить Бога любви и мира (2 Кор. 13:11), чтобы Он приклонил Свою милость и исполнил нас веры, надежды и любви, возставив паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие.

Сугубые молитвы о преодолении пагубных расколов и разделений, о спасении нашей земли и народа, искусственно разделенного границами, возносим всем святым, просиявшим на просторах исторической Руси. Мы дорожим памятью о равноапостольном князе Владимире и его сыновьях-страстотерпцах Борисе и Глебе, о Киево-Печерских чудотворцах, о преподобном Паисии Величковском, о Юрьевских и Виленских мучениках, о новомучениках XX века, пострадавших в период гонений на веру. Каждый год этот сонм святых пополняется новыми именами. Синодальной комиссии по канонизации святых надлежит продолжать работу по выявлению подвигов угодников Божиих, еще не прославленных Церковью. Очень важно, чтобы жизненный подвиг этих святых был известен нашей молодежи, чтобы именно святые становились ее истинными героями и примерами для подражания. Уповаю на Господа, что, когда развеется дым военных событий, мы сможем дать спокойную и взвешенную оценку всему происходившему, и, полагаю, у нас будет возможность узнать о подвигах новых исповедников — жертвах нынешних гонений на Церковь Христову.

Во все времена важнейшей задачей Церкви является обращение сердца человека к Богу, свидетельство о приоритете духовного над материальным, утверждение в жизни людей важности устроения их бытия на основании богоданных нравственных ценностей. К сожалению, многие из тех, кто говорит и пишет сегодня в медиапространстве на общественных ресурсах о духовно-нравственных ценностях, порой имеют не вполне ясное представление о содержании и истинном значении этих слов и понятий. Под духовностью готовы понимать всё что угодно. Включите телевизор, послушайте радио — в течение дня обязательно кто-то чего-то скажет о духовности. Но действительно, под духовностью готовы понимать самые разные явления, а нравственность сводить к правилам поведения в обществе и светскому этикету: прилично ведет себя человек — значит, нравственный. Помочь правильно расставить жизненные приоритеты, привить юному поколению уважение и любовь к духовным и культурным ценностям нашего народа призваны в первую очередь семья и школа; и, конечно, во всем этом — особая роль Церкви.

Образование тесно сопряжено с воспитанием личности. Это, безусловно, сильная сторона нашей отечественной педагогической традиции. Важно сохранить эту особенность. Как справедливо отметил Президент России, «духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать». Действительно, общие ценности создают надежную основу для взаимодействия Церкви, других наших традиционных религий и государства. Человеку с детства необходимо объяснять, что стоит за словами «любовь», «вера», «семья», «нравственный долг», «добро», «милосердие», «ответственность», «честность».

Как бы современные секулярно и либерально ориентированные силы ни пытались подвести эти понятия под некий знаменатель так называемых «общечеловеческих идеалов», невозможно умалчивать, что у этих ценностей на самом деле религиозное основание. Будучи фундаментом русской культуры, православная вера всегда укрепляла и поддерживала наш народ, сподвигала его на жертвенное служение и созидательные труды на благо Отечества, на защиту государства и цивилизационных принципов нашей национальной жизни. Лишать детей возможности изучать духовные основания нашей культуры или ограничивать эту возможность всего одним годом их изучения в начальной школе в рамках курса ОРКСЭ никак не соответствует нынешним требованиям. Как следствие, несомненно умаляется роль патриотического воспитания в формировании будущих поколений. Но то, что это воспитание должно опираться на традиционные духовные ценности, не подлежит ни сомнению, ни пересмотру.

К сожалению, до сих пор в ряде регионов по разным причинам сохраняется проблема, когда свобода выбора модуля ОРКСЭ фактически ограничивается. Выражаю надежду на скорейшее изменение ситуации. Считаю крайне важным налаживание рабочего взаимодействия органов управления образования и образовательных организаций на местах с представителями епархий Русской Православной Церкви. Во многих регионах уже есть успешный опыт такого сотрудничества. Не поддается никакому разумному объяснению желание отказаться от преподавания основ православной и других религиозных культур в школе, учитывая, что уже написаны хорошие учебники, а в большинстве регионов это преподавание ведется давно и приносит добрые плоды. Сожалею, что вновь и вновь мне приходится говорить об одном и том же, но проблема в масштабах страны до сих пор не решена, и достойное место преподаванию Основ религиозной культуры и светской этики в школах еще не определено.

Новые перспективы развития церковно-государственных отношений в сфере образования в воспитательной части связаны с введением Министерством просвещения во всех российских школах с этого года классных часов «Разговоры о важном». Мне также довелось принять участие в этом проекте и поделиться с детьми своими мыслями о празднике Рождества Христова. В ряде регионов в рамках данного цикла внеурочных занятий уже осуществляется взаимодействие с Церковью: для участия в занятиях приглашаются священнослужители и приходские педагоги. Однако опыт такой работы представлен на общегосударственной площадке еще не вполне отчетливо, и поэтому считаю очень важным обсуждение этих проблем здесь, на нынешних Рождественских чтениях.

Конечно, в значительной степени достижение задач, которые ставятся в ходе преподавания предмета, зависит от педагога. Если педагог сам живет ценностями той традиции, основы культуры которой он преподает, в частности православной культуры, если он увлеченно и интересно проводит занятия, если он не морализаторствует, а приглашает приобщиться к духовному богатству религиозной культуры, то есть надежда, что в душе ребенка это оставит глубокий добрый след, способный определять его ключевые поступки в жизни.

Важно отметить, что дело православного просвещения, в том числе в контексте подготовки педагогов, старается идти в ногу с современными технологическими достижениями. Отрадно, что сегодня происходит активное освоение новых ниш информационного пространства. Хотел бы упомянуть здесь созданную при участии Синодального отдела религиозного образования и катехизации образовательную платформу «Клевер Лаборатория». Достоинства проекта уже оценены многими православными педагогами из разных регионов.

Преподавание общеобразовательных дисциплин в сочетании с православным воспитанием ведется в нашей стране только в негосударственных общеобразовательных школах с религиозным православным компонентом. Их обычно называют православными школами, таких по всей России около двухсот. Этого совершенно недостаточно, и мы должны использовать все возможности, чтобы открывать новые православные школы. Ведь если бы процент охвата детей нашими педагогическими усилиями был достаточен, то, может быть, многое бы уже изменилось, в том числе в мировоззрении нашей молодежи. Убежден, что опыт православных школ и других образовательных организаций, программы и в целом устав которых строятся на православной традиции, нужно развивать, а сами школы всемерно поддерживать.

Утверждение традиционных нравственных принципов органично связано с необходимостью поддержки семьи. Именно против семьи, на разрушение традиционных семейных ценностей направлен сегодня основной удар сил зла. Это можно видеть в первую очередь по содержанию фильмов, некоторых телевизионных программ и особенно того контента, который обращен в сторону России со стороны других стран. С большой радостью хотел бы отметить, что теме сохранения института традиционной семьи уделяется сегодня большое внимание государственной властью России. Об этом в последнее время часто говорит Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, вопросы защиты семейных ценностей затрагивают в своей работе законодатели.

Недавно в России приняты законы, запрещающие пропаганду в публичном пространстве нетрадиционных сексуальных отношений, а также педофилии. Какую же яростную критику встретила эта позиция России! Несмотря на то, что принятый в России закон никого не дискриминирует, не ограничивает чьей-то свободы, но лишь ограничивает влияние нетрадиционных сексуальных практик на наших детей и молодежь. Конечно, не в полной мере, но мы имели право поступить так, как поступили. И что в ответ? Обвинения России в нарушении прав человека, свободы и так далее. Вот уже один этот разговор с нашими западными партнерами свидетельствует о том, что происходит в мире с точки зрения столкновения разных ценностей, разных мировоззренческих концепций. И в каком-то смысле Россия все больше и больше становится похожей на остров свободы, потому что мы отстаиваем ценности, которые и обеспечивают подлинную свободу. И если сталкиваемся с трудностями, с критикой, с непониманием, то это свидетельствует не о нашей слабости и не о наших ошибках, а о масштабах проблемы, которая сейчас существует в человеческом сообществе. Конечно, запреты не являются достаточными, даже если успешно осуществляются в обществе, но, самое главное, очень важно, помимо всякого рода ограничений, продвигать идеи, связанные с семейными отношениями. Важно подчеркивать ценность семейных отношений, ценность традиционной семьи, говорить о традиционной семье так, чтобы молодые люди видели ее подлинную красоту, радости, которые дает верность, служение семье и детям.

Благодарю наши телеканалы «Спас», «Союз», «Радость моя» — за последние годы они сделали немало, чтобы довести до аудитории важное послание о ценности традиционной семьи, привлекая для этого творческие силы. Сейчас выходят новые программы, используются новые форматы, которые заслуживают всяческой поддержки и имеют, несомненно, большое будущее.

Серьезными шагами в области сохранения семейных ценностей стало утверждение Президентом «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Среди прочего этот документ призывает к тому, чтобы Россия играла ведущую роль в защите традиционных ценностей не только при осуществлении внутренней политики, но и на международном уровне. В документе подчеркивается значение Православия, других традиционных религий нашей страны в деле сохранения и защиты этих ценностей.

Наряду с этим необходимы и шаги, направленные на усиление правовой защиты семьи, основополагающих прав родителей в области образования, здравоохранения и других сферах. Давно назрела необходимость пересмотреть подходы к защите детства в сторону исключения необоснованного изъятия детей у родителей, отражения в законе принципа конституционной презумпции добросовестности действий родителей в отношении детей. Большая работа в этом отношении была проведена в обеих палатах Федерального Собрания, где законодатели при участии общественных организаций и экспертов подготовили необходимые поправки в Семейный кодекс и другие законы, направленные на защиту семьи. 19 декабря 2022 г. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин эти поправки утвердил. Считаю, что это действительно очень важное и в каком-то смысле историческое событие, и сердечно благодарю всех причастных к этому важному достижению.

Сегодня немало говорится и о необходимости предусмотреть в законодательстве реальную ответственность за нарушение прав семьи и родителей. Этот запрос общества также заслуживает самого серьезного внимания законодателей.

Большим вызовом нашего времени является обесценивание человеческой жизни — великого дара Божиего. Трагические события, связанные с военными действиями, каждый раз напоминают нам о хрупкости жизни. Мы скорбим о всех погибших. Но не меньшей скорби достойна и другая трагедия: сотни тысяч детей гибнут каждый год в нашей стране в результате абортов. Я об этом говорил, говорю и буду говорить до тех пор, пока сохраняется опасность для жизни следующих поколений в нашей стране. Жизнь каждого ребенка с момента зачатия драгоценна и заслуживает заботы и защиты. Важнейшим шагом в сторону такой защиты могло бы стать прекращение финансирования абортов за счет средств бюджета и системы обязательного медицинского страхования. Ситуация, при которой Конституция говорит о том, что дети — важнейший приоритет государственной политики, и одновременно с этим государство оплачивает уничтожение детских жизней до рождения, — противоестественна. Нельзя говорить одно, а поддерживать другое; эту политику необходимо изменить. Утверждение, что плата за аборт умножит количество нелегальных абортов, — очень лукавое утверждение. Почему? Потому что все нелегальные аборты, за каким-то, может быть, ничтожным исключением, — платные. Нельзя говорить: введем плату, и число нелегальных абортов увеличится. А что, нелегальные аборты делают без денег?

Все более актуальным становится вопрос богословского осмысления проблем биоэтики. Православные врачи и ученые, сотрудники и соработники Синодальной комиссии по биоэтике призваны дать богословски обоснованные ответы на вопросы суррогатного материнства, ЭКО, смены пола, эвтаназии, искусственного интеллекта. Синодальной комиссии по биоэтике в сотрудничестве с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ необходимо приступить к работе по созданию справочника для приходского духовенства в виде печатного и электронного сборника церковно-практических документов по данному вопросу. Говорю так на основании опыта, потому что, посещая приходы, часто сталкиваюсь с тем, что священнослужители обеспокоены данной темой, но недостаточно владеют материалами, которые уже опубликованы нашей Церковью и отражают ее официальную точку зрения. Не берусь оценивать, почему такая проблема имеет место на приходах, но она существует. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы позиция Церкви, наши документы, касающиеся этой проблематики, были широко известны, и не только приходскому духовенству, но всему нашему верующему народу, всему обществу.

Множество стоящих сегодня социальных вызовов требует адекватного и своевременного ответа со стороны Церкви. Верующие люди призваны стать примером любви и милосердия ко всем страдающим, особенно сейчас, когда мир переживает действительно тяжелейшие времена. Главным выбором — духовным выбором каждого человека, называющего себя православным христианином, — должна быть приверженность евангельскому учению и словам Самого Спасителя, желание непрестанно преуспевать в познании Господа нашего Иисуса Христа (2 Пет. 1:8).

Церковь, как и раньше, протягивает руку помощи всем тем, кому необходима поддержка. С весны 2022 г. Московский Патриархат стал одним из крупнейших организаторов помощи беженцам и мирным жителям, пострадавшим от военных действий. Активно развивается служение православных добровольцев в госпиталях. Врачи церковной больницы святителя Алексия, сестры милосердия оказывают помощь не только в Москве, но и в зоне вооруженного конфликта. Сегодня крайне востребовано направление духовной, социальной и психологической поддержки пострадавших. В странах канонической ответственности Московского Патриархата продолжается сбор гуманитарной и финансовой помощи. Пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить всех за жертвенные труды и призываю в них не ослабевать. Прошу также усилить наши совместные молитвы о мире.

Особенно значима деятельность военного духовенства, совершающего свое служение в самых тяжелых условиях, но не оставляющего паству без слова Божия и церковных Таинств. Священники идут туда, где они нужнее всего, жертвуют жизнями, хотя у многих из них семьи, дети. Это настоящие герои, чье служение обращено на спасение каждой души. В реалиях нашего времени пастырское окормление военнослужащих и членов их семей должно стать обязательным направлением епархиальной деятельности. Но при этом нужно понимать, что проповедь людям, жизнь которых постоянно подвергается опасности, не может быть формальной или слишком сложной в богословском отношении. Она должна быть доступной и убедительной. А потому священники, которые обращают слово к военнослужащим, должны, во-первых, сами иметь опыт пребывания в тяжелых условиях. И слова священников, которые находятся на передней линии, которые рискуют своей жизнью, а особенно пример тех наших священнослужителей, которые душу свою положили за други своя (см. Ин. 15:13), — это самый сильный и важный аргумент в нашем диалоге с теми, кто находится на поле битвы.

Серьезным вызовом для нравственного здоровья общества является распространение псевдоценностей, которые противоречат духовной традиции нашего народа, разрушительно влияют на умы и сердца людей, особенно на подрастающее поколение. Чего стоят хотя бы жуткие образы детской развлекательной индустрии, которые уничтожают в душе ребенка эстетическое чувство. Искусственные образы электронных игр также «переформатируют» сознание детей и делают их невосприимчивыми к живым образам традиционной культуры. Ныне особенно необходима консолидация здоровых общественных сил, чтобы создать культурно-информационное пространство в противовес этой псевдокультуре. Сегодня столь востребовано, например, хорошее детское кино, которое способно очень многое сделать для воспитания. Столько интереснейших сюжетов в нашей истории, в житиях святых — все это можно и нужно использовать и актуализировать посредством кинематографа. Был бы рад, если бы во взаимодействии Отдела религиозного образования и катехизации, Патриаршего совета по культуре и Министерства культуры были разработаны программы, способствующие возвращению доброго детского кино. Очень просил бы занести это в протокол как очень важное направление нашей работы. Полагаю, что Церковь сегодня многое может сделать для продвижения этой программы.

В заключение хочу пожелать всем участникам XXXI Международных Рождественских образовательных чтений осознать свою особую ответственность за духовное воспитание православных детей и молодежи в то судьбоносное время, в которое всех нас Господь призвал жить и трудиться. Время непростое, но времена мы не выбираем. Господь помещает нас в тот исторический период, когда нам надлежит жить, трудиться, прославлять Господа и совершать добрые дела, которые способны открыть сердца и умы людей к восприятию слова Божественной истины.

Благодарю всех за внимание.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/5 999 288.html