В день прославления Паисия Святогорца в Московской духовной академии прошли церковные торжества…

13 января 2023 года в Московской духовной академии прошли праздничные мероприятия, посвященные дню канонизации в лике современных афонских святых особо почитаемого в России преподобного Паисия Святогорца, сообщает пресс-служба МДА.

Открылись торжества Божественной литургией с молебном преподобному Паисию в Покровском храме МДА. После молебна в Музее христианского искусства открылась выставка уникальных икон преподобного, написанных на Афоне, и его личных вещей.

В продолжение торжественных мероприятий в малом зале МДА состоялся круглый стол, посвящённый духовному наследию Паисия Святогорца и его значению в современном мире. С докладами выступили представители духовной сферы и образования.

Одной из главных тем форума стал феномен старца. Все дарования он получил исключительно по своему смирению, которое и называл одной из главных добродетелей.

На круглом столе выступили главный редактор журнала «Покров», автор фильмов о Паисии Святогорце игумен Киприан (Ященко), доцент МДА, кандидат богословия архимандрит Дионисий (Шленов), насельник Святой Горы Афон иеромонах Серафим (Захаров) с докладом «Взгляд с Афона: прп. Паисий Святогорец как преемник старца Тихона», игумен монастыря Иера Мони Палюри г. Янино (Греция) иеромонах Афанасий (Палюрис), профессор кафедры богословия МДА архимандрит Платон (Игумнов), наместник монастыря Кассопитра на о. Корфу, духовное чадо преподобного Паисия архимандрит Поликарп (Зарвос), профессор МГУ В.Я. Саврий, ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов, протоиерей Дмитрий Беженарь, протоиерей Валерий Духанин, иерей Константин Корепанов и многие другие. Всего на круглом столе было представлено больше 25 докладов.

День памяти преподобного Паисия в МДА — первый шаг к объединению всех, кто почитает известного греческого старца, не только в России, знакомство широкой аудитории с его наследием, которое и сегодня остаётся для нас неиссякаемым источником духовной мудрости, смирения и любви.

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