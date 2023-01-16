15 января 2023 года Архиепископ Кипрский Георгий совершил первую Божественную литургию после своей интронизации в монастыре Св. Георгия Аламанос в Пентакомо, Лимассол, за которой помянул главу украинских раскольников Епифания Думенко, как «митрополита Киевского», сообщает Седмица.Ru.

Митрополит Лимассольский Афанасий и епископ Амафский Николай сослужили Божественную литургию с Архиепископом, не имея при себе, как положено по местному каноническому чину, архиерейской митры. Тем не менее, они не высказали никаких возражений по поводу поминовения Думенко.

Ранее Архиепископ Георгий, недавно возглавивший Кипрскую Церковь, также поминал главу украинских раскольников во время богослужения по случаю праздника Рождества Христова, на следующий день после своей официальной интронизации на Кипрский архиепископский престол.

Как известно, митрополит Лимассольский Афанасий являлся активным противником признания «Православной церкви Украины» и отказывался признавать «митрополита» Епифания как не имеющего законного рукоположения. Однако, сейчас он заявляет, что решение Синода по этому поводу необходимо исполнять.

Перед отпустом Божественной литургии митрополит Лимассольский Афанасий «тепло обратился к Архиепископу и пожелал ему успехов в его работе на благо Кипрской Церкви», отмечает Оrthodox Тimes. Архиепископ в ответ поблагодарил митрополита Афанасия.

Характерно, что в то время, как на Кипре поминают Епифания Думенко, украинские раскольники при помощи чиновников изгоняют из храмов и монастырей верующих и духовенство признанной всеми Поместными Церквями Украинской Православной Церкви. Таково современное «каноническое Православие».

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