Управление древностей Израиля намерено продолжить раскопки на месте купальни, после чего она будет открыта для всех желающих…

Управление древностей Израиля, Управление природы и парков Израиля и Фонд «Город Давида» официально объявили о начале раскопок Силоамской купальни в Иерусалиме, сообщает Православие.Ru со ссылкой на Christianpost.com.

«Силоамская купальня в Национальном парке „Город Давида“ в Иерусалиме является объектом национального и международного значения. После многих лет ожидания мы скоро начнем раскопки этого значимого места и сделаем его доступным для миллионов посетителей и туристов, ежегодно приезжающих в Иерусалим», — говорится в заявлении мэра Иерусалима Моше Лиона.

На первом этапе посетителям разрешат наблюдать за раскопками этого исторически важного места, а затем туристам и паломникам будет доступна вся купальня. Она станет частью туристического маршрута, который будет начинаться в самой южной точке Города Давида и заканчиваться у Западной стены. Так туристы смогут пройти по стопам древних паломников, которые здесь ритуально очищались на пути к храму.

Купальня была построена 2700 лет назад, в VIII веке до нашей эры, при праведном царе Езекии, о котором говорится, что «он сделал пруд и водопровод и провел воду в город» (4 Цар. 20:20). Эта купальня, или пруд, служила для жителей Иерусалима резервуаром питьевой воды, которая сюда подводилась из источника Гихон по подземным тоннелям.

«Благодаря своей значимости Силоамская купальня была реконструирована и расширена в конце периода Второго Храма, около 2000 лет назад. Считается, что в то время она служила миквой — водным резервуаром для омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты. Тысячи паломников стекались к купальне Силоам, прежде чем подняться через Город Давида к Храму», — говорится в сообщении Управления древностей Израиля.

В Евангелии от Иоанна мы читаем: «..Он [Иисус] плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошёл и умылся, и пришел зрячим» (Ин. 9:6−7).

Группа британских и американских археологов обнаружила несколько ступеней этой древней купальни еще в 1890-х годах, а в 1960-х годах археолог Кэтлин Кеньон (1906−1978) из Британии провела здесь раскопки. В 2004 году иерусалимская компания «Gihon Water Company» также обнаружила некоторые ступени купальни во время работ.

Под руководством археологов профессора Рони Райха из Университета Хайфы и Эли Шукрона Управление древностей Израиля провело на этом месте раскопки, открыв северную часть купальни и часть восточной. А благодаря недавним раскопкам впервые будет видна вся купальня.

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