Силоамская купальня на Святой Земле станет доступна для паломников
Управление древностей Израиля намерено продолжить раскопки на месте купальни, после чего она будет открыта для всех желающих…
Управление древностей Израиля, Управление природы и парков Израиля и Фонд «Город Давида» официально объявили о начале раскопок Силоамской купальни в Иерусалиме, сообщает Православие.Ru со ссылкой на Christianpost.com.
«Силоамская купальня в Национальном парке „Город Давида“ в Иерусалиме является объектом национального и международного значения. После многих лет ожидания мы скоро начнем раскопки этого значимого места и сделаем его доступным для миллионов посетителей и туристов, ежегодно приезжающих в Иерусалим», — говорится в заявлении мэра Иерусалима Моше Лиона.
На первом этапе посетителям разрешат наблюдать за раскопками этого исторически важного места, а затем туристам и паломникам будет доступна вся купальня. Она станет частью туристического маршрута, который будет начинаться в самой южной точке Города Давида и заканчиваться у Западной стены. Так туристы смогут пройти по стопам древних паломников, которые здесь ритуально очищались на пути к храму.
Купальня была построена 2700 лет назад, в VIII веке до нашей эры, при праведном царе Езекии, о котором говорится, что «он сделал пруд и водопровод и провел воду в город» (4 Цар. 20:20). Эта купальня, или пруд, служила для жителей Иерусалима резервуаром питьевой воды, которая сюда подводилась из источника Гихон по подземным тоннелям.
«Благодаря своей значимости Силоамская купальня была реконструирована и расширена в конце периода Второго Храма, около 2000 лет назад. Считается, что в то время она служила миквой — водным резервуаром для омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты. Тысячи паломников стекались к купальне Силоам, прежде чем подняться через Город Давида к Храму», — говорится в сообщении Управления древностей Израиля.
В Евангелии от Иоанна мы читаем: «..Он [Иисус] плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошёл и умылся, и пришел зрячим» (Ин. 9:6−7).
Группа британских и американских археологов обнаружила несколько ступеней этой древней купальни еще в 1890-х годах, а в 1960-х годах археолог Кэтлин Кеньон (1906−1978) из Британии провела здесь раскопки. В 2004 году иерусалимская компания «Gihon Water Company» также обнаружила некоторые ступени купальни во время работ.
Под руководством археологов профессора Рони Райха из Университета Хайфы и Эли Шукрона Управление древностей Израиля провело на этом месте раскопки, открыв северную часть купальни и часть восточной. А благодаря недавним раскопкам впервые будет видна вся купальня.