16 января 2023 года в Афинском митрополичьем соборе под председательством Архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима и с участием старших членов Священного Синода Элладской Православной Церкви состояло отпевание бывшего и последнего монарха Греции Константина II, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое издание Оrthodox Тimes.

Константин вступил на греческий престол 6 марта 1964 года — после смерти отца Павла I. Он выступал за расширение прерогатив короля, что привело к конфликту с премьер-министром Георгиосом Папандреу-старшим. В 1967 году к власти пришли «чёрные полковники». В декабре того же года Константин сделал попытку выступить против них и 13 декабря призвал по радио народ к восстанию. Однако, оно провалилось, и греческий король покинул страну и вынужденно жил в Риме, а затем в Лондоне. Только в мае 2013 года королевская семья вернулась в Грецию.

В июле 1973 года по итогам референдума монархия в Греции была упразднена «полковниками» и провозглашена республика. Однако голосование произошло при диктаторском режиме и не могло считаться свободным. Поэтому после свержения диктатуры демократическое правительство провело повторный референдум 8 декабря 1974 года, который подтвердил волю народа не восстанавливать православную монархию.

Теперь, похоронив своего последнего короля, греки окончательно попрощались с православной монархией.

Тело бывшего короля Греции Константина II после заупокойной Литургии и панихиды в Афинском кафедральном соборе было привезено в бывшее королевское поместье Татой для захоронения вместе с его предками.

На похоронах присутствовали король Испании Филипп со своей женой королевой Летицией, королева-мать Испании София, сестра Константина со своим мужем, бывшим королем Хуаном Карлосом, а также другая сестра Константина, Ирина, и принцессы Елена и Кристина, дочери Хуана Карлоса и Софии.

На похоронах также присутствовали принцесса Анна, сестра короля Великобритании Карла III, королева Дании Маргрете и ее сын, наследный принц Фредерик и принцесса Бенедикта, сестры королевы Дании и супруги Константина, бывшей греческой королевы Анны-Марии.

Среди других членов королевской семьи были король Швеции Карл Густав и королева Сильвия, наследный принц Норвегии Хокон и его жена, принцесса Метте-Марит, великий герцог Люксембурга Анри, король Нидерландов Виллем-Александр со своей женой, королевой Максимой, и королева-мать принцесса Беатрикс, а также принц Монако Альберт. Со стороны бельгийской королевской семьи присутствовали король Филипп и его жена королева Матильда.

Из числа бывших монархов были сербская королевская чета Екатерина и Александр, Мария Владимировна Романова-Гогенцоллерн и бывший принц Румынский Раду.

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