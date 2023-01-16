Владимир Легойда: Все попытки УПЦ при помощи лояльности к текущей украинской власти обезопасить себя полностью провалились

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера» рассказал о состоявшемся под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совещании, посвященном обсуждению ситуации на Украине и, в том числе, развитию церковно-государственных отношений, сообщает Патриархия.Ru.

По его словам, участники совещания детально обсудили ситуацию, когда впервые решением украинских властей раскольнической «православной церкви Украины» была предоставлена возможность совершения «богослужения» в день Рождества Христова в Успенской Киево-Печерской лавре. При этом Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий не имел возможности возглавить праздничную Литургию в стенах этой обители.

Представитель Церкви указал на «трагический символизм» сложившейся ситуации и отметил изменение отношения украинской власти с конца ноября прошлого года в сторону серьёзного усиления давления на священников под надуманными и нелепыми предлогами. Знаком крайней степени этого давления на верующих стала информация о «приостановлении гражданства» 12-ти архиереям и одному священнослужителю Украинской Православной Церкви, которое, по некоторым данным, может угрожать ещё десяткам клириков.

Ведущая программы Марина Борисова задала уточняющий вопрос: что означает в данной ситуации приостановка гражданства? «Этот вопрос, — ответил гость программы, — ставит другой: что это значит для их будущего? Значит ли это, что они будут вынуждены покинуть страну или будут обвинены и приговорены к тюремным срокам?»

Как отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, на совещании под председательством Патриарха обсуждалось также возможное развитие событий и вновь говорили о важности обращения к международным религиозным и правозащитным организациям.

Также В. Легойда поделился со слушателями и ведущими программы впечатлениями от просмотра трансляции «богослужения» раскольников и трансляции службы, которую совершил в храме прп. Агапита Печерского Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Гость студии отметил разительный контраст в поведении присутствующих в храме людей в том и в другом случаях.

Отвечая на вопрос о правовых основаниях передачи раскольникам части Киево-Печерской лавры, представитель Церкви подчеркнул, что это «очень тревожный сигнал», поскольку нет гарантий, что это не коснется впоследствии всей обители.

В. Легойда охарактеризовал нынешнюю ситуацию не просто как «борьбу с канонической Церковью и Православием», а как серьезный «удар по религиозной жизни на Украине». Подтверждением этому служит тот факт, что отобранные раскольниками храмы стоят пустые или полупустые и одновременно с этим их начинают заполнять «малопонимающие» в богослужении люди.

При этом глава Синодального отдела отметил в целом «высокий уровень религиозности» на Украине, охарактеризовав «украинское православное общество как преданных и глубоко верующих людей».

Все попытки проявления Украинской Православной Церковью лояльности к текущей власти в «стремлении себя обезопасить» не смогли привести к благоприятным результатам", констатировал В. Легойда. Он также указал на то, что проявления национализма, которые мы наблюдаем в культурном пространстве Украины, носят ярко выраженный «антихристианский и антирелигиозный характер».

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