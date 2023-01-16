13 января 2023 года на Фанаре состоялось заседание объединённой комиссии по пересмотру действующего Устава Греческой архиепископии в США с «целью укрепления канонической связи» с Константинопольским Патриархатом, сообщает СПЖ со ссылкой на Ec-patr.org.

Заседание прошло под председательством митрополита Халкидонского Эммануила.

«Все члены комиссии признали необходимость внесения поправок в текст Устава для служения духовным нуждам любимой православной паствы в Америке и в целях укрепления единства внутри Священной Архиепископии Америки и её канонической связи с Константинопольской Матерью-Церковью», — сказано в сообщении.

Работа комиссии продолжится 8 марта 2023 года в Халкидонской митрополии.

Как известно, ранее у Патриарха Варфоломея и прежнего главы Американской архиепископии митрополита Димитрия были крайне натянутые и непростые отношения. Именно поэтому глава Константинопольского Патриархата более 10 лет не посещал США и сейчас пытается административно укрепить свою власть.

Дело в том, что американские греки и ктиторы Американской архиепископии неоднократно высказывали своё недовольство тем, что глава Фанара «застрял в Турции» и ему нет никакого дела до церковной жизни в США, хотя именно Вашингтон сегодня является «столицей всего мира и новым Константинополем», а не Стамбул. А потому звучали требования: либо Патриарх Варфоломей должен переехать в США и возглавить Архиепископию, лидо оставить американцев в покое и предоставить им автокефалию.

Такие настроения американской паствы многие годы очень беспокоили Фанар, а потому, как только Патриарху Варфоломею удалось сместить неугодного ему митрополита Димитрия, он при помощи своих ближайших соратников — митрополитов Эммануила и Элпидофора — начал «закручивать гайки». Вопрос только в том, к чему это приведёт?

В любом случае нельзя исключать, что такие жёсткие решения в будущем будут лишь способствовать ещё большему недовольству американцев действиями Фанара.

Русская линия