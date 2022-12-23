22 декабря 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём обращении к участникам Епархиального собрания Московской епархии призвал духовенство «с безусловной ясностью» говорить о том, что «аборт — это намеренное убийство невинного ребенка, подобное убийству ребенка уже рожденного».

«Мы уже 7 лет — увы, пока безуспешно — говорим о том, что аборты должны быть хотя бы выведены из системы обязательного медицинского страхования, по той простой причине, что аборт — это вовсе не лечебная процедура. Ведь ношение матерью ребенка в утробе — это не болезнь, требующая излечения! Поэтому продолжаем настаивать на необходимости выведения абортов из ОМС», — отметил Предстоятель.

«Нам говорят: „Если государство не будет оплачивать аборты, люди будут делать аборты нелегально“. А я спрашиваю людей, которые на такую аргументацию опираются: „А что, нелегальные аборты делают бесплатно?“ Иногда ещё и гораздо больше денег берут за нелегальный аборт. Так что это лукавый аргумент, и его нужно сразу отвергать. Бесплатных нелегальных абортов не бывает. Поэтому, когда мы говорим о необходимости вывести прерывание беременности из системы ОМС, мы настаиваем на том, чтобы через эту систему государство не поддерживало совершение абортов. Вот о чём идёт речь», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

В связи с этим Его Святейшество выразил сожаление, что «некоторые врачи, сам смысл профессии которых должен состоять в защите и сохранении жизни, порой прагматически, холодно и бесчеловечно относятся к этому вопросу, подталкивая женщину к аборту даже тогда, когда для этого нет так называемых медицинских показаний, при том что и сами эти медицинские показания иногда вызывают сомнения. Говорю это не просто так, а опираясь на конкретные факты, которые мне известны».

«Мы знаем, что государством многое делается с целью поощрения рождения детей, и Церковь приветствует эти усилия. Однако, к сожалению, продолжает сохраняться в нашем обществе опасное убеждение, согласно которому прерывание зачавшейся жизни относится к правам человека. Это просто издевательство над самой идеей прав человека. Но сейчас этой темой — правами человека — очень многое прикрывается, в том числе разного рода греховное и даже асоциальное поведение. Ещё не родившийся беззащитный живой человек — носитель Образа Божия — объявляется препятствием к комфортной жизни и источником неудобств, который можно с легкостью устранить! Аборт в сознании многих людей стал чем-то почти бытовым. И это является великим грехом перед Богом», — заявил Патриарх Кирилл.

Русская линия