22 декабря 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём обращении к участникам Епархиального собрания Московской епархии заявил, что Русская Православная Церковь сталкивается с серьёзными угрозами её единству, обратив особое внимание на сложную церковную ситуацию на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

«Неистощимые потоки клеветы на Церковь, на Патриарха, на епископов и священнослужителей — все это в изобилии изливается каждый день на многих наших братьев за пределами России через пропаганду в СМИ, через высказывания государственных и общественных деятелей, через заявления лжебратий, которые сами уже оказались в плену у чуждых нашей вере идей и интересов», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

В основном, отметил Святейший Владыка, это касается епархий и приходов Русской Православной Церкви в странах Запада и Прибалтики, частично — Молдовы. В первую же очередь данная ситуация характерна для Украины, где ожесточение сердец и омрачение умов «выливается в прямые гонения: в силовые захваты храмов, в побои, наносимые священнослужителям и мирянам и угрозы их жизни, в массовые обыски и „контрразведывательные мероприятия“ в епархиальных управлениях, храмах и монашеских обителях, в возбуждение уголовных дел, в призывы к совершенному запрету деятельности канонической Православной Церкви — теперь уже не только в отдельных районах, но и в государстве в целом на уровне его руководства».

«Тем, кто живёт в условиях свободного устроения церковной жизни, иногда трудно себе представить, до какой степени способно простираться упомянутое ожесточение сердец, и насколько это тяжело ныне в некоторых странах — оставаться приверженцем единства Церкви», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Святейший Владыка с сожалением отметил, что цена сохранения единства Русской Церкви становится для некоторых его защитников слишком высокой, чтобы они смогли её понести, «а кто-то даже проникся риторикой гонителей».

«Скорбим об этом, ибо если в Теле Господнем страдает один член, „страдают с ним все члены“ (1 Кор. 12:26). Продолжаем молиться за наших братьев во Христе и вместе с ними, чтобы Господь умножил их силы в несении тяжкого креста. Молимся за мир и прекращение всякой брани. Справедливо выступая в защиту единства Святой Матери-Церкви и не оставаясь слепыми к попыткам её раскола, предпринимаемым, в том числе, внутри церковной ограды, увещевая уклоняющихся вернуться на путь канонической правды, будем избегать всякого поспешного и осудительного слова. Да не исходит оно из наших уст, особенно в переживаемые нами грозные дни! Лучше будем просить Господа, чтобы никому из нас не поколебаться, если для нас настанет день испытаний. Будем помнить слова апостола: „Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть“ (1 Кор. 10:12)», — отметил Предстоятель.

В связи с этим Его Святейшество напомнил, что «Собор Украинской Православной Церкви, состоявшийся в Киеве 27 мая, удалил из её устава все упоминания о Русской Православной Церкви и о Патриархе, кроме ссылки на грамоту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 1990 года, которая предоставила Украинской Православной Церкви широкие права самоуправления», а «во многих храмах Украинской Православной Церкви после этого Собора прекратилось поминовение имени Патриарха, предусмотренное канонами Церкви».

Священный Синод Русской Православной Церкви ответил на это в своих постановлениях от 29 мая и 7 июня. «Синод засвидетельствовал, что для полноты Русской Православной Церкви статус Украинской Православной Церкви доныне определяется уже упомянутой грамотой Святейшего Патриарха Алексия, выражающей соборное согласие всего епископата, высказанное Архиерейским Собором 25−27 октября 1990 года. Священный Синод подчеркнул, что всякий пересмотр упомянутого статуса возможен только в рамках законной соборной процедуры, предусмотренной Уставом нашей Церкви. Уставом, который был принят в свое время при участии всех украинских архиереев. Синод предупредил, что действия, несогласные с уставом и канонами Церкви, могут привести к новому расколу, и отметил, что решения в Киеве принимались в условиях беспрецедентного давления на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви со стороны представителей власти, раскольников, экстремистов. Синод выразил поддержку всем членам Украинской Православной Церкви, которые и в этих условиях продолжают считать своим долгом сохранение канонического порядка и соблюдение канонической нормы поминовения за богослужениями Патриарха Московского и всея Руси. Священный Синод призвал всю полноту церковную к сугубой молитве о сохранении единства, о скорейшем прекращении кровопролития, к оказанию действенной помощи всем, кого коснулась беда», — отметил Патриарх Кирилл.

При этом Предстоятель Русской Церкви призвал всех «в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками Украинской Православной Церкви не выходить за границы того, что определил Священный Синод». «Дабы чьи-то неосмотрительные и самоуверенные слова не повредили еще более единству нашей Церкви, не нанесли новых ран тем, кому и без того тяжко, не усугубили страдания наших братьев и сестер во Христе. Бог даст, наступит мир, вернется возможность беспрепятственного общения и свободного соборного обсуждения, тогда и рассудит полнота Церкви, как и что происходило в переживаемые тяжелые времена и как подобает далее поступать архипастырям, дабы право правити слово Христовой истины», — заключил Его Святейшество.

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