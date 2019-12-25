25 декабря по новому стилю в странах Западной Европы, на Ближнем Востоке, а также в США христиане встречают Рождество Христово. Праздник, который в России принято называть «католическим Рождеством», на самом деле отмечается не только католиками и протестантами, но и целым рядом Поместных Православных Церквей, перешедших с юлианского на новоюлианский стиль, согласно которому Пасха отмечается по старому стилю, а все остальные независящие от неё праздники по новому.

Несмотря на то, что только пять из пятнадцати Поместных Православных Церквей (Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская и Польская Православные Церкви, а также Святая Гора Афон) до сих пор живут по старому стилю и строго придерживаются юлианского календаря, по количеству верующих они многократно превосходят те десять Православных Церквей, что живут по новоюлианскому календарю и празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Поэтому в сознании многих рождественские торжества на Западе по-прежнему остаются католическими, ведь число католиков в мире насчитывает более миллиарда человек, в то время как общее количество всех православных около 300 млн, и лишь меньшая часть из них празднует Рождество в конце декабря.

Тем не менее, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно направляет свои поздравительные послания Предстоятелям Поместных Православных Церквей, а также папе Римскому, главе Англиканского содружества, председателю Совета Евангелической Церкви в Германии и другим. Очевидно, не станет исключением и этот год.

Впрочем, Русская Православная Церковь не так давно была вынуждена разорвать евхаристическое общение и всякие контакты с представителями Константинопольского Патриархата, а также с частью епископата Элладской Православной Церкви и Александрийским Патриархом Феодором. Потому неизвестно, направил ли Патриарх Кирилл свои поздравления в Турцию, Грецию и Египет.

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