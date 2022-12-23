В РПЦЗ выступили в поддержку Украинской Православной Церкви и призвали европейское общество не закрывать глаза на беззакония украинских чиновников…

Один из самых уважаемых иерархов Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт) обратился к немецкой общественности с призывом не закрывать глаза на агрессивные действия властей Украины против Украинской Православной Церкви. Видео с обращением иерарха разместил 22 декабря 2022 года официальный сайт Русской Зарубежной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

«В эти дни Украинская Православная Церковь подвергается новым гонениям. Десять дней тому назад украинский президент Владимир Зеленский поручил парламенту в течение двух недель предложить законопроект, с помощью которого УПЦ может быть полностью запрещена. Следует ожидать, что этот закон будет не только предложен, но и принят. Таким образом, миллионы украинских верующих окажутся преступниками закона».

Как считает иерарх РПЦЗ, усиленные обыски в квартирах епископов, священников, верующих, в монастырях и храмах, которые в течение последних недель и месяцев проводились органами власти Украины, «являются методом запугивания». «Всё это показывает, что Украина очень далека от того, чтобы быть демократическим государством, и что мы находимся в преддверии нового гонения на христиан в этой стране», − убежден митрополит Марк.

Он напомнил, что Украинская Православная Церковь объединяет в своей стране «самую большую часть верующих», а также, что она «является продолжением той Церкви, которую основал святой князь Владимир при Крещении Руси», и которая «во времена гонений на христианство в Советском Союзе перенесла страшные страдания и породила множество мучеников».

Сегодня, подчеркнул архипастырь, «гонение на Церковь в Украине заново разгорелось».

Вместе с тем митрополит Марк отметил, что в сложившихся обстоятельствах призывает решать проблему не политическими акциями, но при помощи единственного приемлемого для христиан средства − молитвы.

«Наша задача состоит не в том, чтобы участвовать в политических демонстрациях, а в молитве о том, чтобы Церковь вместе со своим верным народом пережила это искушение. И чтобы у людей хватило мужества на то, чтобы быть свидетелями Христа. Я и раньше говорил, что наше оружие − молитва», − подчеркнул иерарх РПЦЗ и призвал усиленно молиться всех, кто неравнодушен к судьбе Украинской Православной Церкви.

Русская линия