Русская линия
Сводка новостей от 23 декабря 2022

Украинские чиновники ломают голову, как им «законно» уничтожить УПЦ
Новый глава Госэтнополитики Украины заявил, что у него есть мысли, как насильно переименовать, а затем и запретить УПЦ…

Глава Госэтнополитики Украины Виктор ЕленскийНовоназначенный глава Госэтнополитики Украины Виктор Еленский в интервью «Левому берегу» рассказал, каким образом он видит возможный «законный» запрет Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ.

Чиновник открыто заявил, что он его цель переименовать, а затем и полностью уничтожить УПЦ. При этом он хочет воспользоваться формальным поводом, ссылаясь на одно из решений ЕСПЧ.

«Недавно принято решение Европейского суда по правам человека „Михаил Ильин против Украины“, где в принципе говорится, что государство может прибегнуть к такому ограничению, как называть Церкви, религиозные организации соответствующим образом, чтобы не вводить в заблуждение людей, которые присоединились или будут присоединяться к этой религиозной организации», — заявил Еленский.

Он указал, что УПЦ может быть запрещена через суд, и тут нет никаких проблем — украинские суды легко проштампуют любое решение Банковой. Проблема в другом, пояснил чиновник, — даже если запретить религиозный центр, то приходы, которые в него входили, всё равно смогут действовать, регистрируясь как автономные религиозные общины.

«То есть они считают себя православными, но не подчиняются ни одному религиозному центру или управлению», — пояснил чиновник. Эти приходы Еленский хочет запретить за связь с Русской Православной Церковью.

По его словам, чтобы доказать связь между приходами УПЦ и РПЦ, нужно «провести церковно-экономическую беспристрастную экспертизу, которая должна ответить на вопрос, есть ли церковно-экономическая связь с тем или иным центром». Еленский убеждён, что «на Украине достаточно специалистов, в том числе по экономическому праву, которые смогут провести эту экспертизу, установить, существует ли такая связь или её нет».

Каковы будут выводы этих «специалистов» заранее понятно.

Русская линия

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Украинские чиновники ломают голову, как им «законно» уничтожить УПЦ
Новый глава Госэтнополитики Украины заявил, что у него есть мысли, как насильно переименовать, а затем и запретить УПЦ...

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