22 декабря 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ежегодное Епархиальное собрание духовенства города Москвы.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие отцы и братья, матушки игумении!

Рад приветствовать всех вас в кафедральном храме Христа Спасителя. Согласно устоявшейся традиции, мы собрались в преддверии гражданского новолетия, чтобы подвести некоторые итоги церковной жизни в уходящем году и подумать о том, в каких направлениях нам следует продолжать нашу работу. Я также предложу вам свои размышления о ситуации, в которой находится наше общество и наша страна. А ситуация, как вы знаете, очень и очень непростая. Затем, как я уже ранее сказал, нам будут представлены несколько докладов о текущей жизни Московской епархии, после чего буду рад услышать всех тех, кто желает выступить здесь со своими идеями, предложениями, замечаниями, комментариями и так далее.

Пользуясь имеющейся возможностью, хочу обратить ко всем вам, Преосвященные архипастыри и Московской епархии, и Московской митрополии, досточтимые отцы благочинные, настоятели и клирики приходов, наместники и игумении монастырей, а через вас и ко всем благочестивым мирянам, монахам и монахиням вверенных вам храмов и обителей — обратить слова благодарности за прилежные труды, за непреклонную верность Церкви и за молитвы обо мне. Да хранит всех вас Отец наш Небесный, да пребудет с вами любовь Его Божественного Сына и благодать Пресвятого Духа по молитвам Пречистой Божией Матери и всех святых, особенно же святых в земле Московской просиявших.

На прошлогоднем епархиальном собрании мы рассуждали о волновавшем тогда многих людей распространении коронавирусной инфекции и связанных с ней явлениях в жизни государства, общества и отдельных людей. В конце января и в феврале уже нынешнего года мы вновь столкнулись с очередным пиком распространения инфекции, количественно превосходящим предыдущие. Но сегодня можно сказать, что коронавирусная инфекция отступила и стала значительно менее опасной, чем ранее. Об этом можно судить по, милостью Божией, значительному сокращению числа тяжело заболевших и умерших, в том числе среди клириков и монашествующих. И, хотя сама по себе болезнь никуда не делась — как вам известно, мне самому довелось переболеть этой болезнью в начале осени этого года, — уже весной тема коронавирусной инфекции перестала быть предметом сильного переживания людей и фактически стала исчезать из нашей информационной повестки дня, не только церковной, но и государственной. Если же говорить о нашей церковной жизни, то в монастырях и храмах специальные ограничения были сняты еще в начале марта, о чем я разослал тогда свое указание.

В период распространения коронавирусной инфекции, как это бывает в кризисные времена, многие люди проявили жертвенность, взаимопомощь, и милосердие. Мы с благодарностью помним о подвиге и добрых делах священнослужителей, врачей, других медицинских работников, добровольцев и всех, кто заботился о нуждающихся и проявлял к ним особое внимание и заботу. Но мы видели и много печальных явлений, таких как взаимное отчуждение людей, обострение эгоизма, сеяние страха и паники, манипулирование общественным мнением и самое горькое — оставление личного участия в богослужении и церковной жизни. Каждый из вас знает, как сократилось количество верующих во время богослужений.

Во многих странах мира борьба с коронавирусной инфекцией послужила поводом к усилению контроля со стороны как государств, так и некоторых корпораций над жизнью человека и общества, в частности, посредством усиленного внедрения цифровых технологий, непрозрачных для подавляющего большинства людей. За два года распространения инфекции усилились социальные и имущественные диспропорции между людьми, в том числе вследствие несправедливого обогащения одних и обнищания других. Стало все более обычным делом навязывание обществам многих стран леворадикальной идеологии, лживых и безнравственных «ценностей», причем все чаще это делается с опорой на принуждающую силу государств. Казалось бы, вследствие ограничения международных путешествий и сотрудничества должно было замедлиться и развитие глобализации. Однако мы видим, что никуда не делась и, судя по всему, даже значительно усилилась идеология глобализма, предполагающая тотальное доминирование отдельных государств и военно-политических союзов над другими странами вместо мирного и уважительного взаимодействия. Глобализм — это своего рода претензия на универсализм без Бога, предполагающая пренебрежение своеобразием, благополучием, свободой и религиозными взглядами большей части народов Земли.

Коронавирусная инфекция и все с ней связанное могли остаться, как многие предполагали, едва ли не наибольшим испытанием, которое довелось пережить человечеству в последние годы. Возможно, так и было бы, если бы люди сделали из случившегося кризиса правильные выводы, отказались от участия в разрушительных процессах, которые происходят в мире, обратились бы к Богу. К сожалению, этого не произошло, и человечество вступило в новый, еще более, на мой взгляд, тяжелый и опасный кризис.

В феврале этого года многие, услышав — по выражению Священного Писания — о войнах и военных слухах (ср. Мф. 24:6), ощутили растерянность, недоумение, страх. Немало людей пребывает во власти таких ощущений и поныне. В этом нет ничего удивительного. Ведь предупреждение Спасителя о том, что «надлежит всему тому быть» часто не воспринимается человеком, долго живущим в мирных обстоятельствах, как относящееся непосредственно к тому времени, в котором он живет, и к нему лично. Увы, многие очень долго не принимали во внимание и то, что относительно недалеко, всего в сотнях и даже десятках километров от наших жилищ шла междоусобная война, развязанная в 2014 году против мирных людей на Донбассе. Эта война была начата теми, кто в Киеве допустил дьявольский мрак в свои сердца и слепо следовал указаниям, направленным на сеяние вражды в среде единого народа Святой Руси, объединенного общей историей, культурой и традициями. Со временем стало в полной мере ясно, что миротворческие усилия России, направленные на прекращение этой войны, последовательно саботировались и властями Украины, и странами Запада, и дальнейшее развитие событий красноречиво свидетельствует об этом. Увы, мирные переговоры эту брань не остановили, напротив — переговорами цинично пользовались по одну сторону противостояния для накопления сил и дальнейших обострений. Более того, стало очевидно, что те, кто разжигал огонь междоусобицы на Украине, стремились, да и сегодня продолжают стремиться распространить его на все страны Русского мира, на всю каноническую территорию нашей Церкви — на Россию, на Белоруссию, на страны Балтии, на Молдову, страны Закавказья и Средней Азии. Следствием этого стало вступление России в длившееся уже долгие 8 лет вооруженное противостояние с целью защиты людей Донбасса от произвола и насилия.

Полагаю важным отметить и следующее: наблюдаемые сегодня нами военные действия являются последствием длительного цивилизационного конфликта. Размышляя об обстоятельствах, с которых этот конфликт начался, мы, помимо прочего, можем заметить в них несомненное религиозное измерение: иррациональную ненависть к исповедующим Православие народам. И если теперь обратиться мысленным взором к прошлому, то нельзя не задать вопрос: а не в этой ли ненависти и причины, по которой вся мощь западной военной машины обрушилась на Югославию в 1999 году? Не в ней ли причины, по которым посредством экономического или политического шантажа, при помощи так называемых цветных революций, последовательно вбивается клин между странами, народы которых являются носителями Православия? Проявлением этой ненависти стали последовательные гонения на Украинскую Православную Церковь, пестование государственной властью Украины расколов, впоследствии, к сожалению, поддержанных Предстоятелями некоторых Поместных Церквей, исполнявшими волю международных кураторов. Источником междоусобной войны на Украине стала злая воля людей, враждебных Кресту Христову, христианской свободе, общему наследию Днепровской купели. Злая воля людей, которые годами и даже десятилетиями взращивали разделения, вражду и ненависть в разделенном политическими границами едином православном народе Святой Руси. Как много ненависти выплеснулось в это время на интернет-страницы, в средства массовой информации, даже в общение между родственниками!

Мы со скорбью сегодня говорим, что нынешняя брань является междоусобной, поскольку вовлекает людей, принадлежащих к единому по своей вере и традициям народу. И как Предстоятель Русской Православной Церкви, паства которой находится по обе стороны линии боевых столкновений, я с глубокой болью воспринимаю происходящее, а наипаче — страдания мирных людей и в России, и на Украине. Однако мы с ясностью должны свидетельствовать, что вина в этом лежит прежде всего на тех, кто поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры.

Размышляя о причинах и последствиях военного конфликта, мы должны обратить свои мысли к воинам. Напутствуя их, мы молимся о них как о людях, которые находятся в условиях смертельной опасности и крайне трудного нравственного выбора. Мы просим Бога о помощи им; молимся о том, чтобы Господь их сохранил от ран, пленения и гибели, а наипаче — от греха: от ожесточения, от причинения зла мирным людям, от бесчеловечного отношения к ближним, от трусости и предательства. Да хранит Господь воинов наших на трудных путях, по которым идут они сегодня с риском для жизни.

Сколь важно, чтобы в условиях военных действий рядом с воинами находились священники, которые молились бы вместе с ними, пастырски их окормляли, наставляли в Евангелии, исповедовали, причащали Святых Христовых Таин! Пусть Владыка и Промыслитель всея твари убережет от всякого зла Своею благодатью всех наших братьев-пастырей, которые самоотверженно, рискуя своей жизнью, разделяют фронтовые опасности вместе с воинами на передовой, оставляя дома свои и семьи, порой немалочисленные. Выражаю им свою особую, глубокую благодарность.

Тех же наших братьев и сестер, кто в эти месяцы принял смерть — воинов и мирных людей — да упокоит Господь во стране живых. Знаем, что среди жертв вооруженного противостояния есть священнослужители и монашествующие Украинской Православной Церкви. Да причтет их Господь с праведными! Мы помним и тех клириков разных епархий, которые встретили свою кончину, совершая пастырское служение среди воинов, в том числе священника нашей, Московской епархии протоиерея Михаила Васильева. Давайте пропоем ему и другим нашим братьям, погибшим в результате этих военных действий, «Вечную память».

Воспомянув клириков, за други душу свою положивших (ср. Ин. 15:13), засвидетельствую, что, независимо от того, будет ли или нет оказываться помощь государством, Церковь не оставила и не оставит их семьи, а также семьи тех священнослужителей, которые — не дай Бог, конечно, — могут пострадать в будущем. А руководству Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, а также Правовому управлению Московской Патриархии поручаю усилить работу по взаимодействию с представителями государства для обеспечения социальными гарантиями воинских священнослужителей и их семьи.

Пользуясь случаем, отвечу на волнующих многих вопрос о том, подлежат ли священнослужители мобилизации в случае объявления таковой. К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. При этом святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу. Так 83-е правило святых Апостол говорит: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся [..] да будет извержен из священного чина. Ибо кесарево кесарю и Божие Богу», а 7-е правило IV Вселенского Собора предписывает «вчиненным единожды в клир и монахам не вступать в воинскую службу [..]. Дерзнувших на сие, и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога, предавать анафеме». На самом деле, несмотря на пробел в законодательстве, многим в руководстве нашей страны очевидно, что задача духовенства не в том, чтобы участвовать в вооруженных действиях с оружием в руках. В связи с этим, в ходе недавней частичной мобилизации, во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане. Вместе с тем, считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение Правовому управлению Московской Патриархии, которое прошу, вместе с двумя уже упомянутыми выше синодальными отделами, вплотную заняться решением этой задачи.

Дорогие участники епархиального собрания! Важно осознать, что переживаемые нами события непосредственно связаны и с весьма серьезными угрозами единству Русской Православной Церкви. Мы с вами молимся на каждой Литургии, чтобы Господь поспешествовал Своим верным чадам, ревнующим о церковном единстве, укреплял их в духе братолюбия и избавлял от бед; чтобы Он ниспроверг замыслы тех, кто в омрачении умов и ожесточении сердец раздирает ризу Господню, то есть Церковь Живого Бога (ср. Молитву о Святой Руси). Убежден, что каждый из вас вкладывает все силы и душу в эту молитву. При этом тем, кто живет в условиях свободного устроения церковной жизни, иногда трудно себе представить, до какой степени способно простираться упомянутое ожесточение сердец, и насколько это тяжело ныне в некоторых странах — оставаться приверженцем единства Церкви. Ненависть к России, ненависть к нашей многовековой духовной общности, которая объявляется «духовным оправданием российского империализма», ненависть к самобытности Православия, отторгающего все попытки «подстроить» наше мировоззрение под стандарты западного секулярно-глобалистического проекта, неистощимые потоки клеветы на Церковь, на Патриарха, на епископов и священнослужителей — все это в изобилии изливается каждый день на многих наших братьев за пределами России через пропаганду в СМИ, через высказывания государственных и общественных деятелей, через заявления лжебратий, которые сами уже оказались в плену у чуждых нашей вере идей и интересов.

Это прямо касается наших епархий и приходов в странах Запада; это особенно затрагивает Прибалтику, в определенной степени — Молдову, но на Украине омрачение умов и ожесточение сердец разрушителей церковного единства достигает максимально возможного уровня. Там оно выражается не просто во враждебных словах и публикациях — там ненависть выливается в прямые гонения: в силовые захваты храмов, в побои, наносимые священнослужителям и мирянам и угрозы их жизни, в массовые обыски и «контрразведывательные мероприятия» в епархиальных управлениях, храмах и монашеских обителях, в возбуждение уголовных дел, в призывы к совершенному запрету деятельности канонической Православной Церкви — теперь уже не только в отдельных районах, но и в государстве в целом на уровне его руководства.

Цена сохранения церковного единства, таким образом, становится весьма высокой для его защитников. Для кого-то эта цена оказалась, увы, слишком высокой, чтобы они смогли ее понести, а кто-то даже проникся риторикой гонителей.

Скорбим об этом, ибо если в Теле Господнем страдает один член, «страдают с ним все члены» (1 Кор. 12:26). Продолжаем молиться за наших братьев во Христе и вместе с ними, чтобы Господь умножил их силы в несении тяжкого креста. Молимся за мир и прекращение всякой брани. Справедливо выступая в защиту единства Святой Матери-Церкви и не оставаясь слепыми к попыткам ее раскола, предпринимаемым, в том числе, внутри церковной ограды, увещевая уклоняющихся вернуться на путь канонической правды, будем избегать всякого поспешного и осудительного слова. Да не исходит оно из наших уст, особенно в переживаемые нами грозные дни! Лучше будем просить Господа, чтобы никому из нас не поколебаться, если для нас настанет день испытаний. Будем помнить слова апостола: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12).

Вы знаете, что Собор Украинской Православной Церкви, состоявшийся в Киеве 27 мая, удалил из ее устава все упоминания о Русской Православной Церкви и о Патриархе, кроме ссылки на грамоту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 1990 года, которая предоставила Украинской Православной Церкви широкие права самоуправления. Во многих храмах Украинской Православной Церкви после этого Собора прекратилось поминовение имени Патриарха, предусмотренное канонами Церкви.

Знаете и то, как ответил на это Священный Синод Русской Православной Церкви в своих постановлениях от 29 мая и 7 июня. Священный Синод засвидетельствовал, что для полноты Русской Православной Церкви статус Украинской Православной Церкви доныне определяется уже упомянутой грамотой Святейшего Патриарха Алексия, выражающей соборное согласие всего епископата, высказанное Архиерейским Собором 25−27 октября 1990 года. Священный Синод подчеркнул, что всякий пересмотр упомянутого статуса возможен только в рамках законной соборной процедуры, предусмотренной Уставом нашей Церкви. Уставом, который был принят в свое время при участии всех украинских архиереев. Синод предупредил, что действия, несогласные с уставом и канонами Церкви, могут привести к новому расколу, и отметил, что решения в Киеве принимались в условиях беспрецедентного давления на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви со стороны представителей власти, раскольников, экстремистов. Синод выразил поддержку всем членам Украинской Православной Церкви, которые и в этих условиях продолжают считать своим долгом сохранение канонического порядка и соблюдение канонической нормы поминовения за богослужениями Патриарха Московского и всея Руси. Священный Синод призвал всю полноту церковную к сугубой молитве о сохранении единства, о скорейшем прекращении кровопролития, к оказанию действенной помощи всем, кого коснулась беда.

Всех вас прошу в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками Украинской Православной Церкви не выходить за границы того, что определил Священный Синод. Дабы чьи-то неосмотрительные и самоуверенные слова не повредили еще более единству нашей Церкви, не нанесли новых ран тем, кому и без того тяжко, не усугубили страдания наших братьев и сестер во Христе. Бог даст, наступит мир, вернется возможность беспрепятственного общения и свободного соборного обсуждения, тогда и рассудит полнота Церкви, как и что происходило в переживаемые тяжелые времена и как подобает далее поступать архипастырям, дабы право правити слово Христовой истины.

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри! Размышляя о глубинных причинах и далеко простирающихся последствиях нынешнего вооруженного противостояния, мы должны принимать во внимание, что не все наши соотечественники едины в их понимании, по крайней мере сейчас. Это частично касается и прихожан наших храмов, поскольку наши приходы отражают почти все многообразие нашего общества. Да, многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину. Все православные люди, какого бы мнения они ни придерживались по политическим вопросам, даже тогда, когда мы с ними по этим вопросам не согласны, остаются нашей паствой. И потому главной задачей пастыря на приходе является, как это было испокон веков, служение Божественной литургии, совершение других таинств и служб, проповедь слова Божия. Возможно, к вам будут обращаться прихожане с просьбой дать оценку нынешней ситуации. Помните, что священник призван в первую очередь быть голосом Церкви. И если он не уверен, что по тому или иному вопросу выражает позицию Церкви, лучше вовсе не говорить, а воздержаться. В любом случае, не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю. Вопрошающему можно всегда предложить сосредоточиться на молитве, на делах милосердия и на помощи тем, кто сейчас в этом особенно нуждается.

С особенной же заботой и бережностью призываю вас обращаться к тем, кто приходит со скорбью от потери близких в ходе боевых действий. Таким людям следует в первую очередь предложить вместе помолиться, совершить заупокойное богослужение, ободрить их добрым пастырским словом. Надо помочь скорбящим найти в молитве утешение свыше, которое превосходит все человеческие слова.

Кроме того, напомню, что еще 24 февраля этого года, призвав к сугубой молитве о скорейшем восстановлении мира, я благословил по мере сил оказывать помощь пострадавшим — беженцам и тем, кто остались без крова и средств к существованию.

С благодарностью отмечаю, что многие чада нашей Церкви очень живо откликнулись на этот Патриарший призыв. Об этом свидетельствуют цифры вещевого и денежного общецерковного сбора, которые регулярно публикуются на общецерковном официальном сайте. Как правящий архиерей Московской епархии с отдельными словами благодарности хочу обратиться к духовенству Москвы, к вам, мои дорогие отцы и братья, и через вас — к прихожанам московских храмов и монастырей за деятельное участие в помощи нашим бедствующим братьям и сестрам.

В марте в Москве при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению был создан церковный штаб помощи беженцам. Здесь вынужденным переселенцам выдают продукты, одежду, обувь, предметы быта, средства гигиены, лекарства, оказывают психологическую, духовную, юридическую, социальную помощь, консультируют по вопросам оформления документов, получения пособий, оказывают содействие в размещении, направляют в медицинские учреждения, организуют для беженцев культурно-просветительские мероприятия. За время работы штаба, по состоянию на 1 декабря, сюда поступило 28 650 обращений беженцев.

В развитие этого начинания в конце марта в Москве открыт единый церковный центр по сбору гуманитарной помощи. Сюда поступает гуманитарная помощь из храмов и монастырей Москвы и Московской области. По подсчетам на начало декабря из московского церковного центра приема помощи передали свыше 920 тонн гуманитарной помощи беженцам. Из них более 500 тонн собрали храмы Москвы и Московской области. Часть московских приходов самостоятельно отправляют помощь беженцам в регионы России и пострадавшим мирным жителям в зону конфликта.

Объем финансовой помощи, собранной в епархиях на территории России, составляет на 15 декабря свыше 463 миллионов рублей.

Помимо сбора материальной и денежной помощи, во многих московских храмах на постоянной основе оказывается духовная, материальная, консультативная юридическая поддержка беженцам. Медицинские работники церковной больницы святителя Алексия, а также московские церковные добровольцы регулярно направляются на Донбасс и в Новороссию для помощи на местах. Знаю, что очень многие люди оказывают помощь в частном порядке или во взаимодействии с общественными организациями: кто-то приютил беженцев, кто-то лично помогает терпящим бедствия, кто-то ободряет унывающих. Да воздаст Господь всякому щедро дающему и в этом веке, и в будущем!

Мы все должны осознавать, что гуманитарный кризис, по-видимому, продлится еще долго, поэтому нам важно не ослабевать в трудах. Обстоятельства времени с особой силой призывают нас к исполнению заповеди Спасителя о любви к ближнему, к милосердию, состраданию и жертвенности.

Знаю также, что многие приходы самостоятельно приняли решение собирать денежную и вещевую помощь тем, кто сейчас находится на фронте, полагает силы, здоровье и саму жизнь за ближних своих, и что это встретило самый горячий отклик среди прихожан. Всячески приветствую и поддерживаю подобные инициативы. Особенную благодарность выражаю священнослужителям Московской епархии, которые трудятся, оказывая духовную поддержку родным и близким военнослужащих и мобилизованных, посещают раненых в госпиталях, напутствуют направляемых на воинскую службу. Большая вам благодарность. С особой пастырской заботой мы должны относиться ко всем этим людям, проявлять любовь, милосердие, доброту и максимально поддерживать во всем, в чем мы можем поддержать.

***

Немного позже я вернусь к размышлениям по поводу ситуации в нашей стране и в мире, но перед тем как продолжить свой доклад, по сложившейся традиции, представлю вам некоторые статистические сведения о Московской епархии и информацию о деятельности Патриарха в уходящем году.

На 1 декабря 2022 года в Москве насчитывалось 1227 храмов и часовен[1], то есть на 9 храмов больше, чем в прошлом году. Число храмов, в которых богослужение совершается не реже одного раза в неделю, увеличилось до 549 — их стало на 8 больше, чем в прошлом году. По программе строительства новых храмов за 12 лет возведены и уже действуют 88 храмов. В 4 храмах завершены строительно-монтажные работы. Строятся 42 храма. Таким образом, уже построены или находятся на разных этапах строительства 134 из 200 запланированных храмов[2]. Это ответ всем тем, кто с большим пессимизмом встретил тогда мой призыв о необходимости построить 200 храмов в городе Москве. Говорили, что храмов достаточно, что денег не хватит, и вообще подвергали сомнению всю эту программу. Но на сегодня есть то, что есть, и я с благодарностью хотел бы отметить всех тех — и священнослужителей, и мирян, жертвователей, благотворителей, — кто активно участвует в возведении новых храмов в городе Москве. Начиная с 2018 года Московская Патриархия стала активно помогать приходам возводимых храмов, субсидируя строительство. Всего за пять лет Московской Патриархией на строительство храмов из собственного бюджета было выделено 4 168 545 881 рубль. Из этой суммы только за 2022 год было выделено 2 233 831 446 рублей.

Вернусь к статистике. В клире Москвы 34 архиерея, 1440 священника и 405 диаконов — всего 1879 клириков, то есть на 38 священнослужителей больше, чем год назад. В этом году мною совершены 37 пресвитерских и 3 диаконские хиротонии. Также 3 пресвитерских и 20 диаконских хиротоний были совершены по моему поручению Преосвященными викариями[3].

Под Патриаршим управлением, как и в прошлом году, действуют 36 ставропигиальных обителей: в том числе 17 мужских монастырей и 19 женских, с 1066 насельниками и 1030 насельницами (включая послушников и послушниц).

Со времени прошлого собрания, к сожалению, скончались 30 московских клириков, а также насельников и насельниц ставропигиальных монастырей. Помянем усопших священнослужителей и монашествующих поименно:

Почивший настоятель Патриаршего подворья в Ишиме

1. епископ Евтихий (Курочкин; †28.11.2022)

Почившие клирики Московской епархии

2. диакон Сергий Зайцев (†25.01.2022)

3. протоиерей Иоанн Холкин (†25.01.2022)

4. иерей Сергий Климов (†17.02.2022)

5. протоиерей Иоанн Фарковец (†06.03.2022)

6. протоиерей Виталий Павлюткин (†10.07.2022)

7. архимандрит Сергий (Рыбко; †12.07.2022)

8. протоиерей Владимир Еремин (†29.09.2022)

9. протоиерей Борис Михайлов (†30.08.2022)

10. протоиерей Михаил Васильев (†06.11.2022)

11. иерей Евгений Николаев (точная дата смерти неизвестна)

Почившие насельники ставропигиальных мужских монастырей

12. иеромонах Венедикт (Емеличев; †22.12.2021)

13. архимандрит Никита (Пронин; †28.01.2022)

14. монах Игнатий (Волков; †09.02.2022)

15. монах Маркелл (Тодуров; †23.08.2022)

16. послушник Валерий Усачев (†05.09.2022)

17. архидиакон Ювеналий (Крук; †09.11.2022)

Почившие насельницы ставропигиальных женских монастырей

18. монахиня Елисавета (Ковязина; †07.01.2022)

19. монахиня Феогноста (Шанина; †12.01.2022)

20. монахиня Митродора (Гриднева; †02.03.2022)

21. схимонахиня Алексия (Ретунская; †03.04.2022)

22. монахиня Пульхерия (Спиряева; †07.04.2022)

23. схимонахиня Авраамия (Лобанова; †30.05.2022)

24. монахиня Варвара (Пуцилло; †22.08.2022)

25. инокиня Руфина (Хлопцова; †07.10.2022)

26. послушница Елена Клевцова (†09.10.2022)

27. инокиня Фекла (Титова; †04.11.2022)

28. схимонахиня Иувеналия (Грицай; †10.11.2022)

29. монахиня Аркадия (Чумакова; †22.11.2022)

30. монахиня Филарета (Лифанова; †10.12.2022)

Пропоем почившим «Вечную память».

Полагаю необходимым сообщить вам и основные статистические данные, касающиеся Патриаршего служения. В 2022 году мною было совершено 148 богослужений, в том числе было освящено 13 храмов великим чином (из них четыре в Москве) и три малым чином (из них одно в ставропигиальной обители)[4]. В уходящем году я совершил 15 визитов в 12 епархий[5], в том числе посещая Республику Беларусь.

Среди памятных для меня событий этого года назову свои встречи 28 июля и 1 декабря в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве с детьми и молодежью Донбасса, а также с детьми беженцев из Киева. Все, что касается тех мест, для меня особенно тревожно и, откровенно скажу, ранит мое сердце. Да дарует Господь этим детям и всем, кто страдает сегодня, мирную жизнь, которая по милости Божией да наступит как можно скорее.

С особым чувством я посетил Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Министерства обороны Российской Федерации, где оказывается помощь защитникам Отечества, получившим ранения в ходе боевых действий. Имел возможность подойти к людям тяжелораненым, сказать какие-то слова утешения. Непростое это дело, непростая миссия, но, когда видишь такого человека, понимаешь, какую огромную жертву приносят сегодня защитники Родины. Никогда из нашей памяти не должны уходить эти жертвы, и поэтому везде, где возможно, нужно оказывать помощь тем, кто получил ранения, и семьям погибших.

На протяжении года я неоднократно встречался с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным для обсуждения вопросов, которые имеют особенно большое значение для нашей Церкви и которые связаны со сферой церковно-государственных отношений. Состоялась моя встреча с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Посредством видеосвязи я побеседовал с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Меня посетил также Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Несмотря на ограничения международного сообщения, современные средства видеосвязи позволили мне провести разговор со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием. Также при помощи видеосвязи состоялись беседы с Папой Римским Франциском и с Архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Состоялись мои личные встречи с Католикосом-Патриархом Ассирийской Церкви Востока Мар Авой III, с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. В ходе этих бесед, помимо прочего, удалось обсудить ситуацию на Донбассе, в Новороссии и на Украине. Особенное внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса. Важная встреча состоялась 17 октября с исполняющим обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиереем Иоанном Саукой, клириком Румынской Православной Церкви. Темой встречи также стало положение дел на Донбассе и на Украине. В ходе беседы я подчеркнул важность активной, но нейтральной позиции Всемирного совета церквей, его непредвзятого внимания к этой сложной и трагической ситуации.

Как председатель Священного Синода в истекшем году я возглавил шесть его заседаний[6]. Кроме того, прошло два заседания Высшего Церковного Совета[7]. До конца года еще состоятся милостью Божией одно совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета и одно очередное заседание Священного Синода.

Одним из главных направлений работы Священного Синода в этом году были вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе, в Новороссии и на Украине. На каждом заседании рассматривалась гуманитарная ситуация в зоне конфликта и, по необходимости, принимались дополнительные решения по оказанию помощи пострадавшим. Отдельным предметом обсуждения стали решения Собора Украинской Православной Церкви в Киеве 27 мая сего года, о принятых Священным Синодом постановлениях по этому поводу я уже говорил ранее. Кроме того, отвечая на обращения архиереев Симферопольской, Феодосийской и Джанкойской епархий Республики Крым, а также, позднее, архиерея Ровеньковской епархии Луганской Народной Республики, учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией, Священный Синод определил принять упомянутые епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви.

Из других важных решений Синода упомянул бы поддержку решения Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви о восстановлении канонического общения с Македонской Православной Церковью (Охридской Архиепископией) и даровании ей автокефалии. Я направил об этом соответствующее письмо Предстоятелю Македонской Церкви Блаженнейшему Архиепископу Охридскому Стефану.

Также со времени прошлого епархиального собрания Священный Синод избрал 13 архиереев и учредил Патриарший экзархат Африки в составе двух епархий, а также три епархии в России и в Казахстане. Всего на сегодняшний день в Московском Патриархате 324 епархии. После запланированной в ближайшее воскресенье архиерейской хиротонии в Русской Православной Церкви будет 401 архиерей, не считая состоящих на покое.

Из решений Священного Синода, требующих исполнения приходскими настоятелями, назову установление новой единой формы бланков свидетельств о совершении таинства Крещения и таинства Брака. В новой форме, помимо подписи священника, совершившего таинство, если он не является настоятелем, предполагается подпись и настоятеля храма как лица, подтверждающего канонический статус приходского клирика. При этом, учитывая, что бланки прежней формы были напечатаны и распространены в большом количестве, Священный Синод благословил использовать таковые до их израсходования при условии проставления подписи настоятеля и ее расшифровки рядом с подписью священника, совершившего таинство[8]. Настоятелям надлежит неукоснительно выполнять это решение, ведь настоятель несет полную ответственность за то, что происходит в его приходе.

Также обращаю ваше внимание на то, что Священным Синодом утвержден ряд молитвенных текстов для использования в пастырской работе: это, к примеру, прошения и молитва для благодарственного молебна по случаю успешного совершения хирургической операции; молебное пение о жене, плод во чреве носящей; молебное пение о разрешении неплодства супругов и другие. Считаю важным, чтобы эти тексты включались в приходскую практику, в связи с чем призываю всех вас с ними ознакомиться. Отдельно обращаю внимание Преосвященных викариев и отцов благочинных на необходимость использовать в подобающих случаях чин отпевания диаконов.

Некоторые утвержденные богослужебные тексты касаются общечтимых святых или святых, просиявших на московской земле. Считаю важным, чтобы вопрос о включении этих текстов в богослужебную практику, с учетом местного почитания тех или иных святых, с учетом соединения с памятью других святых стал предметом рассмотрения епархиальной богослужебной комиссии. Очень важно, чтобы эти тексты внедрялись в литургическую жизнь нашей Церкви, а не просто стояли на полках.

Полный перечень упомянутых богослужебных текстов приведен в подстрочнике к печатной версии моего доклада[9], и прошу ознакомиться с этим списком.

Из значимых мероприятий этого года, в которых я принял участие, назову XXX Международные образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» и организованные в рамках Чтений X Парламентские встречи в Совете Федерации. Также в текущем году под моим председательством прошло пленарное заседание XXIV Всемирного русского народного собора, который состоялся после трехлетнего перерыва и был посвящен теме «Православие и мир в XXI веке».

Наконец, упомяну еще одно важное событие церковной жизни. 12 июня 2022 года, в день Святой Троицы, по моему благословению началась масштабная программа по принесению ковчега с честными мощами преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской Православной Церкви. Принесение святыни было приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей Преподобного. В течение второй половины года ковчег был принесен в 50 епархий. Общая протяженность маршрута составила около 30 000 километров. С радостью и любовью множество верующих смогли приложиться ко святым мощам одного из величайших заступников Земли Русской, егоже молитвами да хранит ее Господь.

***

Теперь хотел бы вновь возвратиться к размышлениям о некоторых тревожных обстоятельствах времени и о пастырском ответе на них.

Эти обстоятельства не ограничиваются военными действиями. Мы видим, как зло в самых разных областях жизни человека и общества занимает все более активную позицию, не маскируется, открыто и без стеснения предлагает и навязывает себя: в поддержке потребительского отношения к человеческой жизни; в разрушении идеалов семьи и превозношении идей сознательной бездетности, так называемого чайлдфри; в пропаганде половых извращений и развращения детей; в попытках нормализации практики суррогатного материнства; в распространении вопиющего к небу греха детоубийства — аборта. Если кому-то кажется, что перечисленные угрозы не касаются наших прихожан, уже сделавших выбор в пользу Христа и Его Церкви, то таковой заблуждается. Люди находятся под серьезным давлением информационной среды, и надо быть очень сильным человеком, чтобы ему противостоять. Поэтому нам, пастырям Церкви Христовой, надлежит как в проповеди с амвона, так и в беседах с прихожанами или представителями власти с полной откровенностью и ясностью именовать зло — злом, а порок — пороком. Не надо стесняться. Наш долг, указывая на грех, говорить: «Это грех», даже если речь идет о вопросах со стороны высокопоставленных людей. В этом-то и есть пророческое служение Церкви. Мы должны провозглашать правду Божию, невзирая на лица. Конечно, сказать можно по-разному: можно с любовью пастырской, а можно с интонациями, которые будут больно ранить человека. Но в любом случае зло — зло, а порок — порок, и Церковь должна об этом говорить. Любовь к грешнику не следует путать с потаканием греху и пороку, с лицемерным уважением к греховному выбору человека, так называемой политкорректностью.

Мне неоднократно доводилось говорить и о том, что одной из существенных угроз современности является идея произвольного «улучшения» человека, то есть идея трансгуманизма. Если главной идеей секулярного гуманизма являлось признание высшей ценностью человека самого по себе, вне его связи с Богом, то фундаментом — осознанным или нет — идей трансгуманизма является расчеловечивание. Фактически человечеству предлагается в выборе между путем жизни и путем смерти (ср. Иер. 21:8) избрать цивилизацию смерти и тления, поскольку из этой цивилизации предлагается полностью устранить Источник Жизни — Бога. Новые искусители как бы говорят человечеству: «Вам не надо следовать замыслу Божию о вас; попирайте образ Божий в себе, измени́тесь — и будете как боги». Некогда, на заре человечества, кто-то уже такое сказал. Идеология расчеловечивания распространяется на самые разные сферы человеческого бытия. Расчеловечивание понимается в биологическом ключе, когда предлагаются эксперименты над человеческим телом, в том числе над половой принадлежностью, а также над генетикой, — эксперименты, изменяющие людей с целью добиться нужных кому-то качеств, как будто речь идет не о человеке, а о подопытном животном, подлежащем селекции. Расчеловечивание понимается в социальном смысле, что, в частности, выражается в агрессивном насаждении избыточных форм цифровизации, при котором человек деперсонализируется, а его решения оказываются во власти компьютерных алгоритмов и так называемого искусственного интеллекта. Расчеловечиванию общения между людьми служит и такая форма их пребывания в информационной среде, особенно в социальных сетях, когда пользователи замыкаются в очень узком мирке собственных или — чаще — навязанных предпочтений и информационных источников, а подлинное личное общение между людьми исчезает. Но более всего расчеловечивание навязывается в мире идей, когда антиценности, противоречащие Божиему замыслу о человеке, о его достоинстве как образа Божия, противоречащие выношенным и даже выстраданным человечеством идеалам, проникают в сферу культуры, размывают основы воспитания и образования.

Отрадно, конечно, что наконец-то в нашей стране начали предприниматься шаги по противодействию этой — не убоюсь сказать — «цивилизации смерти». В конце октября Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела и приняла закон, запрещающий пропаганду разного рода извращений. Примечательно, что это произошло тогда, когда многие в нашем Отечестве стали осознавать, что брань против нашего народа носит не только физический, но и идейный характер. Но ведь до того, как закон был принят, упомянутая пропаганда успела принести много вреда за долгие годы свободного ее действия. Твердо надеюсь, что осознание необходимости противодействовать злу, воюющему против очевидных непреходящих нравственных норм, против духовного и физического здоровья нашего народа, подвигнет власть имущих не только к практическому применению упомянутого закона, но и к дальнейшим мерам подобного рода, с сохранением, конечно, при этом баланса между соблюдением традиционных прав и свобод и ограждением людей от зла.

Разумеется, одни запретительные меры не исправят ситуации. Очень важно наполнение нашего культурного и медийного пространства талантливым и художественно убедительным содержанием, в котором раскрываются радости и смысл традиционной семьи и настоящей любви.

Важной задачей, в том числе пастырской задачей, — является сегодня противодействие антисемейной пропаганде, которой изобилует массовая культура. Известен устойчивый стереотип, описывающий якобы успешного человека. В соответствии с этим стереотипом сначала необходимо сделать карьеру, добиться тех или иных свершений, а затем уже «заводить» детей, как если бы речь шла о домашних животных. Это — активно насаждаемый шаблон поведения в обществе. При этом мы понимаем, что такая пропаганда отталкивается от реальной проблемы, которая требует решения. Когда для минимального обеспечения семьи приходится трудоустраиваться обоим супругам, таковые, действительно, могут задаться вопросом: где в таких условиях найти время, силы и средства для воспитания детей? Мне неоднократно, в частности, на площадках Федерального Собрания России приходилось говорить, что разрешение этой проблемы требует увеличения материальной поддержки, выделяемой семьям, особенно в тот период, когда матери не имеют возможность работать, будучи заняты детьми. Требуется и организация процесса социализации многодетных матерей, в том числе их трудоустройства после того, как дети повзрослели. Мы можем свидетельствовать и о том, что одно из наиболее действенных практических средств поддержки семьи — это доступность индивидуального семейного жилья. По всей очевидности, наше все более урбанизирующееся общество с многоэтажным жилищным строительством не способствует умножению числа многодетных семей и даже вообще семей с детьми. Упомянутые экономические и социальные трудности, несомненно, отягощают жизнь семьи и нуждаются в разрешении. И это реальная проблема. Но вместе с тем, возвращаясь к рассуждению об упомянутом выше антисемейном стереотипе, мы видим, что в массовой культуре он связывается вовсе не с необеспеченностью людей, а с потаканием эгоистическим устремлениям, с задачей «взять от жизни все» — рекламным слоганом, являющимся знаменем эпохи неограниченного потребления. Да, человек может жить в материальном благополучии — и это будет хорошо, но материальное благополучие никак не должно ставиться выше возрастания и совершенствования во взаимной любви и жертвенности, в том числе в семье. Об этом мы ясно должны свидетельствовать. Тем более губительно для сбережения народа и для духовного здоровья людей утверждение в массовой культуре в качестве нормы и даже в качестве некоторой доблести распутного поведения, супружеской неверности либо расторжения брака без серьезных оснований — по материальным соображениям или по той причине, которую нередко описывают устоявшимся выражением «не сошлись характерами». Эти явления должны быть прямо и бескомпромиссно именованы злом, а в контексте православного миросозерцания — грехом. И нам, пастырям, следует об этом говорить, не стесняясь того, что такие слова могут кому-то показаться неприемлемыми или, как сейчас говорят, несовременными или, еще хуже, неполиткорректными. Это Божия правда, и мы должны ее возвещать, и не забывать об этой теме во время исповеди, когда обращаются супруги, говоря о своем желании расторгнуть брак. Всегда нужно выслушать очень внимательно и постараться понять причины, почему люди хотят разойтись. Нужно всячески отговаривать людей от разрушения семей, если, конечно, нет канонических причин для признания брака распавшимся. Вновь подчеркну, что наш народ вправе также ожидать и от государства усилий для того, чтобы в культуре поощрялся положительный образ семьи, а не ее девиаций. Действительно, большинство фильмов у нас не о благополучных семьях, а ведь именно кинематограф оказывает, может быть, наибольшее влияние на формирование стереотипов. Поэтому очень важно, чтобы образ настоящей семьи, любящих супругов, жертвенности, без которой не может существовать семья, был подхвачен нашей культурой в создании художественных произведений — письменных, кинематографических, — а в первую очередь в телевизионных передачах. Что-то, конечно, уже делается, и это тоже нужно с благодарностью отмечать. Особенно я хотел бы отметить важность подобного рода дискуссий, касающихся личной, общественной нравственности, духовности, на площадках телеканалов «Спас» и «Союз» с участием нашего духовенства.

С безусловной ясностью мы должны говорить и о том, повторю ранее мною сказанное, что аборт — это намеренное убийство невинного ребенка, подобное убийству ребенка уже рожденного. Мы уже 7 лет — увы, пока безуспешно — говорим о том, что аборты должны быть хотя бы выведены из системы обязательного медицинского страхования, по той простой причине, что аборт — это вовсе не лечебная процедура. Ведь ношение матерью ребенка в утробе — это не болезнь, требующая излечения! Поэтому продолжаем настаивать на необходимости выведения абортов из ОМС. Нам говорят: «Если государство не будет оплачивать аборты, люди будут делать аборты нелегально». А я спрашиваю людей, которые на такую аргументацию опираются: «А что, нелегальные аборты делают бесплатно?» Иногда еще и гораздо больше денег берут за нелегальный аборт. Так что это лукавый аргумент, и его нужно сразу отвергать. Бесплатных нелегальных абортов не бывает. Поэтому, когда мы говорим о необходимости вывести прерывание беременности из системы ОМС, мы настаиваем на том, чтобы через эту систему государство не поддерживало совершение абортов. Вот о чем идет речь.

Печально, что некоторые врачи, сам смысл профессии которых должен состоять в защите и сохранении жизни, порой прагматически, холодно и бесчеловечно относятся к этому вопросу, подталкивая женщину к аборту даже тогда, когда для этого нет так называемых медицинских показаний, при том что и сами эти медицинские показания иногда вызывают сомнения. Говорю это не просто так, а опираясь на конкретные факты, которые мне известны. Мы знаем, что государством многое делается с целью поощрения рождения детей, и Церковь приветствует эти усилия. Однако, к сожалению, продолжает сохраняться в нашем обществе опасное убеждение, согласно которому прерывание зачавшейся жизни относится к правам человека. Это просто издевательство над самой идеей прав человека. Но сейчас этой темой — правами человека — очень многое прикрывается, в том числе разного рода греховное и даже асоциальное поведение. Еще не родившийся беззащитный живой человек — носитель Образа Божия —объявляется препятствием к комфортной жизни и источником неудобств, который можно с легкостью устранить! Аборт в сознании многих людей стал чем-то почти бытовым. И это является великим грехом перед Богом.

У задачи сбережения народа есть, помимо количественного измерения, предполагающего сохранение и преумножение его численности, и качественное измерение. В связи с этим обращусь к вопросу, который все больше беспокоит многих наших соотечественников — об этом мне хорошо известно из встреч с некоторыми из вас, — да и в общественной дискуссии он все чаще приобретает тревожное звучание. Это тема миграции в нашу страну людей других культурных традиций.

Наш народ всегда отличался открытостью к людям самого разного происхождения, готовым с уважением относиться к приютившей их стране. Эта открытость укоренена в христианском, церковном мировоззрении русского народа, который вдохновлялся словами пророка Исаии, предвозвестившего подлинный универсализм Церкви Христовой: «Сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, <…> Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:6−7). Священным долгом людей Церкви является, насколько это возможно, свидетельство перед людьми иной религиозной и культурной традиции о нашей вере, раскрытие им богатства жизни во Христе. Но готовы ли люди, пересекающие сегодня границы нашей страны, чтобы здесь жить и работать, услышать это свидетельство?

Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций — как это было, к примеру, в Косово. В связи с этим многие справедливо задаются вопросами: какие ценности, какой уклад жизни несут мигранты? Как они относятся к коренному населению нашей страны, к святыням нашего многосоставного народа, к нашей истории и нашим традициям? Не пора ли говорить о необходимости не только количественного сбережения народа, но и заботы о сохранении его идентичности?

Да, возможно, потребности экономики в рабочей силе могут отчасти объяснить привлечение иностранных граждан. Однако, во-первых, сегодня все больше коренных жителей нашей страны не могут найти работу, а во-вторых, все чаще отмечается, что избыток неквалифицированных мигрантов несет с собой рост преступности и конфликтов не только на бытовой, но и на национальной и религиозной почве, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автономным социальным режимом, населенных людьми, живущими обособленно и нередко враждебно относящимися к коренному населению. Надо прямо сказать: в условиях, когда наша страна подвергается непрекращающемуся давлению извне, перечисленное является существенной угрозой.

Эта проблема определенным образом преломляется и в жизни наших приходов. Отрадно, что уже сейчас в некоторых из них начата работа по культурной адаптации так называемых гастарбайтеров. Инкультурация последних — важная задача, однако было бы наивно надеяться, что самоотверженный труд церковных энтузиастов, немногочисленных в масштабах всего города, быстро изменит положение. Но миграционная ситуация может позволить нам по-новому взглянуть на жизнь приходов. Христианин призван смотреть на трудные обстоятельства как на назидание: а не поможет ли все происходящее увидеть то, чего недостает в жизни наших приходов: неравнодушие и готовность носить бремена друг друга и так исполнять закон Христов? (см. Гал. 6:2). Безусловно, жизненный уклад мегаполиса сам по себе разобщает людей, обессиливает их перед теми, кто объединяется с недобрыми намерениями. В этих условиях церковные общины и даже шире — церковное сообщество — могут и должны стать центром притяжения единоверцев и единомышленников, неравнодушных людей, готовых прийти на помощь друг другу. Да, главное и незаменимое предназначение приходской общины — быть местом общей молитвы, но она может и должна стать и местом встречи, знакомства людей друг с другом, местом взаимопомощи и дружеского общения. Призываю отцов настоятелей и их соработников — приходских клириков и приходской актив — подумать на эту тему. Нужно, чтобы приход имел свое попечение о людях не только во время богослужения. Это означает — и я многократно об этом говорил, — что приход должен обязательно иметь социальное измерение, чтобы он объединял людей, в том числе тех, кто не посещает храм регулярно. Через эту приходскую работу мы можем передавать и свои мысли, и, кроме того, оказывать поддержку людям.

Упомянув о сохранении идентичности народа Святой Руси, отмечу, что на состоявшейся в октябре пленарной встрече Всемирного русского народного собора многие выступавшие говорили о необходимости яснее, более конкретно, отчетливо описать нашу национальную идентичность, заявить о духовно-нравственных идеалах нашего народа. Что-то уже сформулировано в официальных государственных документах, над чем-то следовало бы дополнительно поразмыслить. В своем заключительном слове на Всемирном русском народном соборе я предложил, чтобы среди идеалов, которые обусловили саму жизнь нашего народа и развитие нашего государства, были названы вера, жертвенность, любовь к Отечеству. Наверное, найдутся и другие слова, которые могут выразить самосознание и мироощущение нашего народа, и предложить путь его развития. При этом важно, чтобы формулировки официальных текстов не оставались мертвой буквой, всего лишь благим пожеланием. Чтобы сформулированные идеалы целенаправленно распространялись через произведения искусства, через преподавание в школах. К примеру, далеко не первый год в государственной «Стратегии национальной безопасности» семья именуется одной из духовно-нравственных ценностей нашей страны. Однако в массовой культуре, особенно в молодежной, пока еще доминирует иное представление. Такого быть, конечно, не должно.

Идеалы, которые мы можем в ходе диалога предложить государству и обществу, по крайней мере в России, уже прямо содержатся в Евангелии или проистекают из евангельского учения. Не может быть в России таких нравственных идеалов и духовных ценностей, которые бы противоречили Слову Божиему — иначе это уже не будет Россия. Но у нас, православных христиан, есть понимание большего. Духовно-нравственные идеалы, как бы они ни были высоки, наполняются силой и реализуются тогда, когда мы живем в общении со Христом через Святую Евхаристию и совершение добрых дел. Именно этот призыв должен непрестанно звучать от нас с вами, дорогие собратья-архипастыри и пастыри. Конечно, следует говорить о сохранении крепости семьи, о милосердии и взаимопомощи, о делании и возвещении правды, о жертвенности. о многих других добродетелях, которые нам заповедал Господь. Но главная наша проповедь о том, что высшее благо для человека, без которого его жизнь бессмысленна, — это устремление к Богу и пребывание в Нем, исполнение двуединой заповеди о любви к Богу и к ближнему, так, чтобы вслед за апостолом Павлом мы могли сказать: «все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп. 3:8).

***

Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, понимаю, что многие люди, в том числе среди наших прихожан, сегодня находятся в смятении. С недоумением и боязнью воспринимаются порой новости, поступающие с фронтов вооруженного противостояния. Несмотря на усилия государства, многие сталкиваются с падением привычного уровня жизни, причем речь идет вовсе не только об утрате избыточного комфорта или, к примеру, о невозможности путешествовать заграницу, но и о бытовых трудностях. Никто сегодня с уверенностью не может сказать, что скоро наступит возврат к той жизни, к которой привыкли за годы мирного существования.

Все это не значит, что нам — христианам — не в чем получить утешение. Мы сегодня уже вспоминали слова Спасителя о том, что не следует ужасаться войнам и военным слухам, ибо надлежит тому быть (срав. Мф. 24:6). Как говорил святитель Филарет, митрополит Московский, «когда помышляем, что все явления на зрелище мира, не только благоприятные, но и могущие потревожить и устрашить, каковы — брани и слышания бранем, бывают <…> по предусмотрению Божию, под невидимым управлением Промысла Божия, в направлении к благим целям Божеского мироправления: тогда, хотя бы все народы мира восстали, чтобы устрашить нас, этот страх, если уповаем на Бога, может быть так мал, как малы пред Богом все народы». Памятуя об этом наставлении, будем следовать заключительным словам святителя: «Итак, храни веру, правду, упование на Бога, и не будь боязлив, вверяя себя Божию Провидению».

Эти слова великого московского святителя и проповедника, почивающего своими святыми мощами здесь, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, я предлагаю вам не только для вашего собственного размышления, но и для того, чтобы, укрепившись ими, вы усердно следовали указанию Божию: «Утешайте, утешайте народ Мой» (Ис. 40:1). Именно утешение паствы, весьма в этом нуждающейся в нынешних обстоятельствах, должно быть заботой приходских пастырей. Основой же этого утешения является вечная весть о том, что явилась нам слава Господня и узрела всякая плоть спасение Божие (ср. Ис. 40:5).

Будем усиленно молиться Господу Богу сил, Богу спасения нашего словами молитвы о Святой Руси, дабы Он, призрев в милости на нас, смиренных рабов Своих, услышал и помиловал нас в то время, когда хотящие брани ополчились на Святую Русь, желая разделить и погубить её единый народ. Будем просить у Бога, чтобы Он воздвигся в помощь нам, людям Его, и подал нам силою Своею победу. Будем молиться о том, чтобы Господь ревнующим о единстве Русской Церкви содействовал, а раздирающим это единство запретил. Чтобы Он властям предержащим даровал мудрость, воинов утвердил в крепости духа и сохранил от смерти, ран и пленения. Чтобы утешил всех обездоленных и в печали сущих, даруя надежду благую и утешение. Чтобы исполнил нас веры в Него, надежды и любви. Восстановил во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, и любовь людей друг ко другу. Ибо Он заступление и победа, и спасение уповающим на Него, и Ему славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

***

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

***

[1] — Смотреть развернутую статистику в Приложении I, раздел 1.

[2] — Списки храмов смотреть в Приложении I, разделы 7−8.

[3] — Списки хиротоний смотреть в Приложении I, разделы 4−5.

[4] — Список освящений смотреть в Приложении I, раздел 6.

[5] — Список смотреть в Приложении I, раздел 2.

[6] — 24 марта, 27 и 29 мая, 7 июня, 25 августа, 13 октября. Также ряд решений был принят посредством переписки.

[7] — 18 марта и 10 ноября.

[8] — Журнал Священного Синода № 47 от 27 мая 2022 года.

[9] — Богослужебные тексты: службы — священномученику Агафангелу, исповеднику, митрополиту Ярославскому (3 / 16 октября); священномученику Павлину, архиепископу Могилевскому (21 октября / 3 ноября; священномученик Павлин в течение 17 лет был насельником Новоспасского монастыря); священномученику Петру, митрополиту Крутицкому (27 сентября / 10 октября); преподобной Елене Московской (21 августа / 3 сентября); тропарь, кондак и молитва преподобномученице Вере Морозовой, насельнице Страстного монастыря (13 / 26 февраля).

Тексты Требника: Чин благословения лечебницы; Молебное пение пред хирургическим действием; Прошение и молитву для благодарственного молебна по случаю успешного совершения хирургической операции; Молебное пение о даровании супружества; Молебное пение о жене, плод во чреве носящей и родить готовящейся; Молебное пение ко Господу нашему Иисусу Христу о разрешении неплодства скорбящих супругов; Чин благословения нежилого помещения; Последование погребения диакона; Молебное пение о заблудших чадах.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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