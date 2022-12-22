22 декабря 2022 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося правящим архиереем Первопрестольного града Москвы, состоялось ежегодное итоговое Епархиальное собрание г. Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх Кирилл приветствовал собравшихся и представил повестку дня. Далее состоялось избрание Епархиального совета. Святейший Патриарх Кирилл сообщил, что нынешний состав Совета был избран в 2019 году. Таким образом в этом году истекает его трехлетний срок полномочий. Святейший Владыка сердечно поблагодарил всех членов Епархиального совета за работу на протяжении прошедших весьма непростых трех лет.

Половина епархиального совета по Уставу назначается епархиальным архиереем. Святейшим Владыкой в состав Епархиального совета были назначены Преосвященные архиереи, управляющие викариатствами г. Москвы, а также Преосвященный председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, который помогает Патриарху в управлении ставропигиями.

Таким образом членами епархиального совета по назначению являются митрополит Воскресенский Дионисий; митрополит Каширский Феогност; архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома; архиепископ Егорьевский Матфей; епископ Верейский Пантелеимон; епископ Наро-Фоминский Парамон; епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома; епископ Павлово-Посадский Силуан.

Святейший Патриарх Кирилл также назначил двух секретарей Епархиального совета, которые несли это послушание и в предыдущие годы, — протопресвитера Владимира Дивакова и протоиерея Михаила Прокопенко.

Вторая половина Епархиального совета избирается Епархиальным собранием. Предстоятель Русской Православной Церкви рекомендовал Епархиальному собранию согласно практике прошлых лет дать возможность действующим членам Епархиального совета от викариатств поработать второй срок.

К избранию на ещё один трехлетний срок Святейший Владыка предложил следующих клириков: протоиерея Михаила Рязанцева (Центральное викариатство); протоиерея Сергия Дикого (Северное викариатство); протоиерея Георгия Климова (Северо-Восточное викариатство); протоиерея Алексия Батаногова (Восточное викариатство); архимандрит Алексия (Вылажанина) (Юго-Восточное викариатство); протоиерея Александра Фарковца (Южное викариатство); протоиерея Виктора Алипичева (Юго-Западное викариатство); протоиерея Серафима Недосекина (Западное викариатство); иерея Андрея Шумкина (Северо-Западное викариатство); протоиерея Сергия Гуданова (викариатство Новых территорий).

Состоялось голосование, в результате которого состав Епархиального совета был утвержден.

Завершая вступительную часть, Святейший Патриарх Кирилл сообщил, что состав епархиальных отделов и комиссий при Епархиальном совете был в этом году частично обновлен. С новым составом отделов и комиссий можно ознакомиться в приложении к докладу Его Святейшества. Кроме того, был сформирован епархиальный Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. В соответствии с тем, что обсуждалось на прошлогоднем Епархиальном собрании, из Комиссии Московской епархии по миссионерству и катехизации был выделен епархиальный Миссионерский отдел.

Далее Святейший Патриарх Кирилл представил ежегодный доклад.

Была пропета «Вечная память» протоиерею Михаилу Васильеву и другим клирикам, погибшим в зоне специальной военной операции.

По итогам доклада состоялась дискуссия. Святейший Патриарх ответил на вопросы из зала.

Затем с сообщением о деятельности Епархиального совета в 2022 году выступил митрополит Воскресенский Дионисий.

В ходе заседания были представлены отчетные доклады председателя Отдела религиозного образования иеромонаха Онисима (Бамблевского); председателя Социального отдела протоиерея Михаила Потокина; председателя Отдела по делам молодежи протоиерея Кирилла Сладкова; председателя Комиссии по работе с вузами и научным сообществом епископа Луховицкого Евфимия.

С докладом выступил председатель Миссионерского отдела епископ Зарайский Константин.

Руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) выступила с сообщением об изменениях в законодательстве о религиозных объединениях.

Председатель редакционной комиссии епископ Зеленоградский Савва огласил проект итогового документа Епархиального собрания. После внесения правок итоговый документ был принят.

Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам заседания с заключительным словом.

«Хотел бы еще раз вас всех поблагодарить, дорогие владыки, отцы, братья, за ваши труды, — сказал, в частности, Предстоятель Русской Церкви. — На протяжении моего Патриаршего служения я могу судить о том, как меняется церковная жизнь в городе Москве. И не только в связи с тем, что мы единственная столица мира, в которой открылось такое огромное количество новых храмов. Ведь что такое новые храмы? Это, прежде всего, сигнал обществу и всему миру, что Церковь не умирает, христианство не умирает. Это огромный сигнал западному миру и обществу, где закрываются храмы, отдаются мусульманам для того, чтобы их превратили в мечети, где храмы продаются, и потом там, в этих помещениях, устраиваются рестораны, какие-то общественные места и прочее. Мы не разрушаем, мы строим новые храмы, и в таком количестве это не происходит нигде, ни в одной стране, ни в одной конфессии христианской».

«Мы действительно живем в эпоху реального возрождения Православной Церкви в России. Это, конечно, с одной стороны, всех должно вдохновлять, думаю, и вдохновляет, но, с другой стороны, возлагает большую ответственность. Потому что этот порыв людей, их желание приобщиться к Церкви, открытие новых приходов должны сопровождаться умножением усилий священнослужителей», — подчеркнул Святейший Владыка.

«Время от времени меня спрашивают, что делать, если какое-то выгорание начнется, — продолжил Святейший Патриарх. — Я не могу представить, что такое выгорание, как на московском приходе, куда люди идут за помощью, за молитвой, где все так живо, может быть выгорание. Мы с вами живем в особую эпоху, это нужно ясно понять. Нас Бог с вами поставил в это время, Господа нужно благодарить! Насколько мы счастливее, чем те, кто видел и не мог справиться с тем, как закрывались, взрывались храмы, переживал это циничное хрущевское гонение конца 1950-х — начала 1960-х годов. По милости Божией всё позади. Урок, конечно, вся Церковь наша получила очень сильный. Дай Бог, чтобы сегодня, наслаждаясь новыми условиями, мы делали всё, что можем сделать, для укрепления веры в нашем народе».

«От всего сердца всем вам, дорогие мои, хотел бы пожелать помощи Божией, крепости сил, полной уверенности в правильности выбора, который вы сделали, став на путь священнического служения. Потому что самое великое, самое прекрасное и самое, может быть, интересное, что есть, — это служить Богу и людям, соединять человека с Богом, помогать людям понять, что такое евангельский идеал христианской жизни», — отметил Предстоятель.

«Еще раз хотел бы пожелать всем помощи Божией и доброго здоровья, крепости сил, семейным людям — мира и благополучия в семье, монашествующим — способности, преодолевая трудности монашеского жития, правильно устраивать свою жизнь, и всем нам вместе —трудиться во славу Божию, в укрепление веры и благочестия в нашем народе», — сказал в завершение Святейший Патриарх Кирилл.

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