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Сводка новостей от 22 декабря 2022

В Кишинёве состоялось последнее в 2022 году заседание Синода Православной Церкви Молдовы
В завершение года члены Синода учредили орден «Святитель Серафим Чичагов» I, II, III степеней, а также утвердили новый состав Церковного суда…

Заседание Синода Православной Церкви Молдовы20 декабря 2022 года в управлении Кишиневско-Молдавской митрополии в Кишинёве под председательством митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира состоялось последнее в 2022 году заседание Св. Синода Православной Церкви Молдовы, сообщает последнее в 2022 году, сообщает Mitropolia.md.

В заседании приняли участие: архиепископы Тираспольский и Дубоссарский Савва, Кагульский и Комратский Анатолий, Унгенский и Ниспоренский Петр, Бельцкий и Фэлештский Маркелл, Единецкий и Бричанский Никодим, викарные епископы Сорокский Иоанн и Орхейский Силуан, секретарь Синода митрофорный протоиерей Вадим Кейбаш.

Перед началом работы Синода, состоялась презентация нового научного труда «Жизнь и деятельность Паисия Величковского», основанного на рукописях архимандрита Андроника (Поповича). Книга была представлена профессором Молдавского государственного университета и кандидатом исторических наук Ионом Гуменым. Во внимание к трудам по изучению жизни преподобного Паисия Величковского, митрополит Владимир удостоил учёного ордена прп. Паисия Величковского 2-й степени.

В продолжении заседания митрополит Владимир ознакомил членов Синода с повесткой дня, предложив для обсуждения различные темы церковно-административной жизни Православной Церкви Молдовы. По итогу состоявшегося обсуждения были приняты следующие Журналы.

ЖУРНАЛ № 008

СЛУШАЛИ:

Доклад Высокопреосвященного Владимира, Митрополита Кишиневского и всея Молдовы, об участии в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, прошедшем 13 октября в Москве, Россия.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выразить благодарность Высокопреосвященному Митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру за участие от лица Православной Церкви Молдовы в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, прошедшем 13 октября 2022 г. в г. Москве, Россия.

ЖУРНАЛ № 009

СЛУШАЛИ:

Доклад Высокопреосвященного Владимира, Митрополита Кишиневского и всея Молдовы, о закрытии торжественных мероприятий, посвященных «Году памяти св. прп. Паисия Величковского — 300 лет со дня его рождения», прошедших повсеместно в пределах Православной Церкви Молдовы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

Возблагодарить Бога и выразить благодарность всем организаторам и участникам юбилейных мероприятий, прошедших в епархиях, благочиннических округах, монастырях, духовных школах и приходах Православной Церкви Молдовы.

ЖУРНАЛ № 010

СЛУШАЛИ:

Рапорт Высокопреосвященного Владимира, Митрополита Кишиневского и всея Молдовы, об учреждении ордена «Святителя Серафима Чичагова».

ПОСТАНОВИЛИ:

Учредить орден «Святителя Серафима Чичагова» 1, 2 и 3 степени и медаль «Святителя Серафима Чичагова».

Внести в Положение о наградах Православной Церкви Молдовы описание статута ордена и медали «Святителя Серафима Чичагова».

ЖУРНАЛ № 011

СЛУШАЛИ:

Рапорт Высокопреосвященного Петра, Архиепископа Унгенского и Ниспоренского, о реорганизации женского скита в честь Чудотворной иконы Божией Матери «Утоли мои печали» муниципия Унгень (сект. Дэнуцень) в женский монастырь с тем же названием и назначении его настоятельницы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить реорганизацию женского скита в честь Чудотворной иконы Божией Матери «Утоли мои печали» мун. Унгены (сект. Дэнуцень) в женский монастырь с тем названием.

Назначить игуменью Арсению (Борденюк) на должность настоятельницы означенного монастыря.

ЖУРНАЛ № 013

СЛУШАЛИ:

Рапорт Высокопреосвященного Владимира, Митрополита Кишиневского и всея Молдовы, об утверждении номинального состава Высшего Церковного Суда Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с истечением срока полномочий членов Высшего Церковного Суда, в следующим составе:

Митрофорный протоиерей Валерий Потороакэ — председатель,

Митрофорный протоиерей Анатолий Стефанов,

Митрофорный протоиерей Зосима Тоя,

Митрофорный протоиерей Иоанн Плэмэдялэ,

Митрофорный протоиерей Михаил Гондю,

Митрофорный протоиерей Виктор Михалаш,

Митрофорный протоиерей Иоанн Угля,

утвердить продление полномочий этого церковного органа в вышеуказанном составе сроком на 3 (три) года, в соответствии с Уставом Православной Церкви Молдовы.

ЖУРНАЛ № 014

СЛУШАЛИ:

Рапорт Высокопреосвященного Владимира, Митрополита Кишиневского и всея Молдовы, по оценке деятельности Синодального отдела по монастырям и монашеству Православной Церкви Молдовы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Синодальному отделу по монастырям и монашеству провести актуализацию всех данных о служителях и насельниках монастырей и скитов Православной Церкви Молдовы.

Установить крайний срок в 3 (три) месяца для представления итогового отчета.

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