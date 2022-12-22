Святейший Патриарх Кирилл: Нынешняя брань является междоусобной. Вина в этом лежит прежде всего на тех, кто поставил своей целью разрушение единства Святой Руси
Предстоятель Русской Православной Церкви вновь высказался на тему специальной военной операции на Украине…
22 декабря 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Епархиальном собрании Московской епархии, рассказал о причинах, которые привели к возникновению конфликта на Донбассе. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что междоусобная война на Донбассе началась не в 2022 году, а ещё в 2014 году, сообщает Патриархия.Ru.
«Увы, многие очень долго не принимали во внимание и то, что относительно недалеко, всего в сотнях и даже десятках километров от наших жилищ шла междоусобная война, развязанная в 2014 году против мирных людей на Донбассе. Эта война была начата теми, кто в Киеве допустил дьявольский мрак в свои сердца и слепо следовал указаниям, направленным на сеяние вражды в среде единого народа Святой Руси, объединенного общей историей, культурой и традициями», — сказал Предстоятель.
Святейший Патриарх подчеркнул, что «миротворческие усилия России, направленные на прекращение этой войны, последовательно саботировались и властями Украины, и странами Запада, и дальнейшее развитие событий красноречиво свидетельствует об этом».
Более того, констатировал с сожалением Патриарх, «мирные переговоры эту брань не остановили, напротив — переговорами цинично пользовались по одну сторону противостояния для накопления сил и дальнейших обострений. Более того, стало очевидно, что те, кто разжигал огонь междоусобицы на Украине, стремились, да и сегодня продолжают стремиться распространить его на все страны Русского мира, на всю каноническую территорию нашей Церкви — на Россию, на Белоруссию, на страны Балтии, на Молдову, страны Закавказья и Средней Азии».
Такое развитие событий и вынудило Россию вступить «в длившееся уже долгие 8 лет вооруженное противостояние с целью защиты людей Донбасса от произвола и насилия».
Патриарх Кирилл также заявил, что «наблюдаемые сегодня нами военные действия являются последствием длительного цивилизационного конфликта», и указал на «несомненное религиозное измерение: иррациональную ненависть к исповедующим Православие народам».
«Мы со скорбью сегодня говорим, что нынешняя брань является междоусобной, поскольку вовлекает людей, принадлежащих к единому по своей вере и традициям народу. И как Предстоятель Русской Православной Церкви, паства которой находится по обе стороны линии боевых столкновений, я с глубокой болью воспринимаю происходящее, а наипаче — страдания мирных людей и в России, и на Украине. Однако мы с ясностью должны свидетельствовать, что вина в этом лежит прежде всего на тех, кто поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры», — добавил Святейший Патриарх Кирилл.
Святейший Патриарх Кирилл: Нынешняя брань является междоусобной. Вина в этом лежит прежде всего на тех, кто поставил своей целью разрушение единства Святой Руси Предстоятель Русской Православной Церкви вновь высказался на тему специальной военной операции на Украине...