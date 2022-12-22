Святейший Патриарх Кирилл: Нынешняя брань является междоусобной. Вина в этом лежит прежде всего на тех, кто поставил своей целью разрушение единства Святой Руси

22 декабря 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Епархиальном собрании Московской епархии, рассказал о причинах, которые привели к возникновению конфликта на Донбассе. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что междоусобная война на Донбассе началась не в 2022 году, а ещё в 2014 году, сообщает Патриархия.Ru.

«Увы, многие очень долго не принимали во внимание и то, что относительно недалеко, всего в сотнях и даже десятках километров от наших жилищ шла междоусобная война, развязанная в 2014 году против мирных людей на Донбассе. Эта война была начата теми, кто в Киеве допустил дьявольский мрак в свои сердца и слепо следовал указаниям, направленным на сеяние вражды в среде единого народа Святой Руси, объединенного общей историей, культурой и традициями», — сказал Предстоятель.

Святейший Патриарх подчеркнул, что «миротворческие усилия России, направленные на прекращение этой войны, последовательно саботировались и властями Украины, и странами Запада, и дальнейшее развитие событий красноречиво свидетельствует об этом».

Более того, констатировал с сожалением Патриарх, «мирные переговоры эту брань не остановили, напротив — переговорами цинично пользовались по одну сторону противостояния для накопления сил и дальнейших обострений. Более того, стало очевидно, что те, кто разжигал огонь междоусобицы на Украине, стремились, да и сегодня продолжают стремиться распространить его на все страны Русского мира, на всю каноническую территорию нашей Церкви — на Россию, на Белоруссию, на страны Балтии, на Молдову, страны Закавказья и Средней Азии».

Такое развитие событий и вынудило Россию вступить «в длившееся уже долгие 8 лет вооруженное противостояние с целью защиты людей Донбасса от произвола и насилия».

Патриарх Кирилл также заявил, что «наблюдаемые сегодня нами военные действия являются последствием длительного цивилизационного конфликта», и указал на «несомненное религиозное измерение: иррациональную ненависть к исповедующим Православие народам».

«Мы со скорбью сегодня говорим, что нынешняя брань является междоусобной, поскольку вовлекает людей, принадлежащих к единому по своей вере и традициям народу. И как Предстоятель Русской Православной Церкви, паства которой находится по обе стороны линии боевых столкновений, я с глубокой болью воспринимаю происходящее, а наипаче — страдания мирных людей и в России, и на Украине. Однако мы с ясностью должны свидетельствовать, что вина в этом лежит прежде всего на тех, кто поставил своей целью разрушение единства Святой Руси, единства нашего народа и нашей веры», — добавил Святейший Патриарх Кирилл.

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