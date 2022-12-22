Русская линия
Сводка новостей от 22 декабря 2022

В Кипрской Православной Церкви назвали дату выборов и интронизации нового Предстоятеля
Фанар продвигает в Предстоятели митрополита Пафосского Георгия, но большинство киприотов хотят видеть своим Архиепископом митрополита Лимассольского Афанасия…

Митрополит Афанасий Лимассольский22 декабря 2022 года Священный Синод Кипрской Православной Церкви определил дату выборов и интронизации нового Предстоятеля, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание Dogma.gr.

В пресс-релизе Синода сказано, что 24 декабря 2022 года, после Божественной литургии, состоятся выборы нового Предстоятеля Кипрской Церкви из трёх кандидатов, которые были избраны всенародным голосованием 18 декабря.

Синодалы отдадут свои голоса за одного из прошедших во второй тур митрополитов. Это — митрополит Лимассольский Афанасий, митрополит Пафосский Георгий и митрополит Исаия Тамасосский.

Секретарь Священного Синода митрополит Георгий Пафосский также сообщил, что интронизация новоизбранного Предстоятеля может состояться сразу после Богоявления.

Стоит отметить, что ранее митрополит Лимассольский Афанасий неожиданно для многих при избрании кандидатов набрал в два раза больше голосов, чем каждый из ближайших его оппонентов — митрополит Георгий и владыка Исаия.

Это вызвало неподдельное беспокойство на Фанаре, представители которого стали продвигать тезис о том, что синодалы должны проигнорировать мнение большинства паствы Кипрской Православной Церкви и избрать на Синоде новым Предстоятелем митрополита Пафосского Георгия.

Тем временем, митрополит Киккский Никифор, который является духовником одного из кандидатов — митрополита Исаии Тамасосского, уже выступил с обращением к духовенству и верующим, в котором отметил, что «совесть духовенства и народа Церкви Кипра отдала митрополиту Афанасию Лимассольскому 36% голосов», а потому именно он и должен быть Предстоятелем.

По словам митрополита Никифора — это «ясный и полный сигнал о том, что народ выступает за избрание митрополита Афанасия новым Архиепископом Кипра». «Поэтому, следуя вердикту духовенства и народа, а также по причинам, продиктованным моей архиерейской совестью, я заявляю, что безоговорочно поддерживаю избрание митрополита Лимассольского Афанасия и его возведение в сан нового Архиепископа».

Митрополит Никифор также призвал и других архиереев Кипрской Церкви, «которые должны поступить согласно своей совести и воле верующих, сделать то же самое», то есть поддержать митрополита Афанасия. Тем временем, духовное чадо владыки Афанасия — митрополит Исаия пока хранит полное молчание по этому поводу.

Русская линия

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