Обращение облсовета можно считать реакцией на открытое письмо к президенту В. Зеленскому братии лавры, потребовавшей прекратить гонения на УПЦ…

21 декабря 2022 года на очередной сессии Тернопольского областного совета Украины местные депутаты большинством голосов приняли обращение, в котором требуют вернуть в собственность Украинского государства комплекс сооружений Почаевской Успенской лавры, сообщает СПЖ со ссылкой на Suspilne.media.

Обращение адресовано премьер-министру Украины, председателям Верховной Рады и СБУ и генеральному прокурору Украины.

Кроме того, в этом же обращении депутаты призвали власти провести «расследование антиукраинской деятельности священнослужителей Украинской Православной Церкви».

За обращение проголосовали 49 депутатов из 50 зарегистрированных.

Ранее братия Почаевской лавры обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отклонить все антицерковных законы, направленные против Украинской Православной Церкви, как противоречащих Конституции.

Однако, за последние годы ни на одно обращение верующих и духовенства УПЦ Зеленский, также как ранее и Порошенко, не ответил. Вместо этого, на Украине звучат всё новые голоса с требованием расправы над Украинской Церковью.

Русская линия