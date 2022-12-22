Русская линия
Сводка новостей от 22 декабря 2022

Тернопольский облсовет требует вернуть Почаевскую лавру в госсобственность
Обращение облсовета можно считать реакцией на открытое письмо к президенту В. Зеленскому братии лавры, потребовавшей прекратить гонения на УПЦ…

Тернопольский облсовет требует запретить Украинскую Православную Церковь21 декабря 2022 года на очередной сессии Тернопольского областного совета Украины местные депутаты большинством голосов приняли обращение, в котором требуют вернуть в собственность Украинского государства комплекс сооружений Почаевской Успенской лавры, сообщает СПЖ со ссылкой на Suspilne.media.

Обращение адресовано премьер-министру Украины, председателям Верховной Рады и СБУ и генеральному прокурору Украины.

Кроме того, в этом же обращении депутаты призвали власти провести «расследование антиукраинской деятельности священнослужителей Украинской Православной Церкви».

За обращение проголосовали 49 депутатов из 50 зарегистрированных.

Ранее братия Почаевской лавры обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отклонить все антицерковных законы, направленные против Украинской Православной Церкви, как противоречащих Конституции.

Однако, за последние годы ни на одно обращение верующих и духовенства УПЦ Зеленский, также как ранее и Порошенко, не ответил. Вместо этого, на Украине звучат всё новые голоса с требованием расправы над Украинской Церковью.

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