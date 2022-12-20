Русская линия
Сводка новостей от 20 декабря 2022

Александр Лукашенко папу Римскому: «Вы первый предупредили об угрозе начала Третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались»
Президент Белоруссии отметил конструктивную позицию главы Ватикана по ситуации на Украине и пригласил папу Франциска посетить Минск…

Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил папу Римского Франциска и его представителей в Белоруссию и отметил совпадение позиций с лидером Католической церкви о разрешении мировых проблем, сообщает Интерфакс.

«Приятно отметить: наше видение путей разрешения наиболее актуальных проблем современного мира совпадает. Всячески поддерживаю Ваш призыв от 13 сентября 2022 года о возрождении Хельсинкского духа», — цитирует слова поздравления белорусского президента с днем рождения папы римского Франциска пресс-служба главы государства.

Он также поблагодарил папу Франциска за молитвы, дружбу, открытый честный диалог по всем вопросам и пожелал крепкого здоровья и долголетия: «Буду рад видеть Вас и Ваших представителей на белорусской земле, чтобы продолжить наше служение общим ценностям и убеждениям».

Лукашенко отметил, что абсолютно согласен с необходимостью выполнять обязательства, которые следуют из международных договоров, с необходимостью диалога между народами и значимостью восстановления доверия.

«По-прежнему очень впечатлён Вашими мудростью и прозорливостью. Вы первый предупредили об угрозе начала Третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались», — говорится в его поздравлении.

Глава Белорусского государства подчеркнул, что и Белоруссия, и Святой Престол многое делают и вместе должны сделать ещё больше для поиска устойчивого разрешения сегодняшнего кризиса: «Не теряю веры, что совместные усилия приведут к миру и спокойствию в нашем регионе».

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Александр Лукашенко папу Римскому: «Вы первый предупредили об угрозе начала Третьей мировой войны. Жаль, но те, кто должен был это услышать, не прислушались»
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