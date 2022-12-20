Св. Синод Украинской Православной Церкви призвал Владимира Зеленского прекратить незаконные гонения на украинских верующих и духовенство
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20 декабря 2022 года в Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании состоялось итоговое в 2022 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Заседание, которое частично проходило в онлайн формате, возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
На заседании Синода были подведены итоги деятельности Украинской Православной Церкви в 2022 году. Было отмечено, что 2022 год стал одним из самых сложных в новейшей истории Украинской Православной Церкви. Из-за начавшихся на Украине военных действий было разрушено много храмов и монастырей, есть погибшие среди священнослужителей и монашества.
Одним из приоритетов УПЦ в уходящем году стало оказание помощи пострадавшим мирным жителям. В течение десяти месяцев военных действий более 50 тысяч вынужденных переселенцев получили жилищную и эвакуационную помощь в епархиях. Пострадавшим от военных действий выдано почти 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи и выделено более 25 миллионов гривен финансовой помощи. Украинская Православная Церковь оказала помощь для закупки медицинских препаратов на сумму более 1,5 миллиона гривен. Более 550 тысяч порций обедов было роздано нуждающимся и малообеспеченным людям.
Несмотря на это, члены Синода отметили активизацию рейдерских захватов храмов Украинской Православной Церкви, в том числе и с помощью органов местного самоуправления, а также искусственное усиление вражды в отношении Украинской Православной Церкви.
«Представители других конфессий, отдельные депутаты и госслужащие, злоупотребляя властью и служебным положением, выдвигают против УПЦ незаконные и голословные обвинения. В епархиальных управлениях, храмах и монастырях, а также у архиереев и священнослужителей проводятся обыски, в результате которых появляются какие-то листовки, которых никогда не было, или символика, что может дискредитировать Украинскую Православную Церковь. Впервые в истории нашего государства против священнослужителей незаконно и неоправданно были применены „персональные“ санкции. Как следствие, заблокирована деятельность целых епархий. По сути, эти ограничения нарушают не столько личные права священнослужителей, а права почти тысячи религиозных общин. Всё это и другое служит поводом для политических лозунгов и даже законодательных инициатив в отношении запрета деятельности Украинской Православной Церкви», — говорится в сообщении по итогам Синода.
В связи с этим Синод обнародовал открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвали власти не устраивать «войну против Бога» и остановить гонения на Украинскую Православную Церковь.
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Св. Синод Украинской Православной Церкви призвал Владимира Зеленского прекратить незаконные гонения на украинских верующих и духовенство Члены Синода также уделили особое внимание богохульной передаче друзей украинского президента из «95 Квартала»...