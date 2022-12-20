Святейший Патриарх Кирилл: Храмы в Москве переполнены, и это свидетельствует о том, что не нужно бояться открывать новые

20 декабря 2022 года в конференц-зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя правящий архиерей Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил расширенное заседание Епархиального совета столицы, сообщает Патриархия.Ru.

С докладом о деятельности Епархиального совета в 2020—2022 годах выступил первый викарий Его Святейшества митрополит Воскресенский Дионисий.

Святейший Владыка обратился со словами благодарности к митрополиту Дионисию и духовенству Первопрестольного града.

«Наблюдая за работой, знакомясь с документами, которые ложатся мне на стол, вижу поступательное развитие, и меня это очень радует, — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Вспоминая, что было в начале наших организационных преобразований, некую неуверенность со стороны тех, кому поручались те или иные участки епархиальной ответственности, могу с уверенностью сказать, что большой путь пройден. Сложилась система церковной жизни в Московской епархии, которая действительно отвечает на вызовы времени. И дай Бог, чтобы все это продолжалось, чтобы мы имели возможность держать руку на пульсе, чувствовать перемены в мировоззрении нашего народа, особенно молодежи, внимательно наблюдать за тем, что происходит в наших приходах».

«Когда я посещаю приходы, всегда обращаю внимание не только на то, как совершается богослужение, как произносится проповедь, но и на лица людей. И должен сказать, что в последнее время меняется состав наших верующих, особенно во вновь открытых приходах, — продолжил Святейший Владыка. — Когда я вижу переполненные храмы, появившиеся там, где их никогда не было, когда вижу множество людей молодого и среднего возраста, всегда вспоминаю тех критиков, которые отговаривали меня от того, чтобы запустить программу строительства новых храмов. Мне говорили, что храмов достаточно, что храмы стоят полупустые, что это ни к чему не приведёт, кроме как к трате средств. Но опыт показал, что храмы переполнены, и это свидетельствует о том, что не нужно бояться открывать новые храмы. Потому что, когда появляется храм, сразу появляются и прихожане».

«Вот почему открытие храмов — это еще и чрезвычайно важная часть наших миссионерских усилий. Мы создаем не просто церковную инфраструктуру — мы развиваем очень важный миссионерский проект», — пояснил Святейший Патриарх Кирилл.

«Церковная жизнь Москвы изменилась в лучшую сторону, но еще раз хочу подчеркнуть: нам рано почивать на лаврах! Действительно, сегодня очень многие на вопрос, являетесь ли вы православными, отвечают: да, являемся; и для наших недоброжелателей эти статистические данные вызывают скорбь. Но ведь под этими данными не всегда кроется реальное участие в церковной жизни. Значительная часть православных являются таковыми лишь статистически, иначе наши храмы были бы заполнены ещё больше», — констатировал Предстоятель.

«Вот почему особенно важно, чтобы при храмах активно развивались все наши приходские службы. Огромная ответственность ложится, конечно, на настоятелей, но нужно озаботиться, чтобы на приходах появлялось больше священников. Не может по-настоящему справляться один священник со всей той ответственностью, которую предполагает жизнь современного прихода. Нужно обратить особое внимание на пополнение клира вновь открытых храмов», — подчеркнул Святейший Владыка.

«Меня радует, что духовенство активно включается во все программы и в социальной, и в образовательной сфере, и в миссионерском служении. Но, дорогие мои владыки и братья, мы еще даже не в середине — мы в самом начале пути. Может быть, самый трудный начальный период пройден. Но нам с вами предстоит еще много потрудиться для того, чтобы укрепилась вера в нашем народе. И без активного вовлечения молодежи — эти слова звучат рефреном в моих выступлениях — всех наших усилий будет недостаточно», — заявил Святейший Патриарх.

Далее состоялось утверждение обновленного состава комиссий при Епархиальном совете.

Преосвященные управляющие викариатствами представили отчеты за 2022 год.

Митрополит Каширский Феогност представил отчет о деятельности ставропигиальных монастырей и приходов.

Митрополит Воскресенский Дионисий выступил с сообщением о подготовке Епархиального собрания, которое состоится 22 декабря.

В завершение заседания Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил викарных архиереев, благочинных, руководителей отделов и комиссий при Епархиальном совете г. Москвы за труды.

Русская линия