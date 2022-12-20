Русская линия
Сводка новостей от 20 декабря 2022

Митрополит Ювеналий (Поярков) удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Высокую награду владыке, который многие годы возглавлял Московскую епархию, вручил президент России Владимир Путин…

Митрополит Ювеналий (Поярков) удостоен ордена *За заслуги перед Отечеством* I степени20 декабря 2022 года в Екатерининском зале Московского Кремля состоялась торжественная церемония вручения высших государственных наград России, которую возглавил президент Владимир Путин, сообщает официальный сайт Президента РФ.

Отрадно отметить, что среди выдающихся деятелей России, которые были удостоены в этом году самых высших государственных наград, оказался и бывший правящий архиерей Московской епархии митрополит Ювеналий (Поярков).

Владыка был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за «большой вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами».

Принимая награду, владыка Ювеналий обратился к В. Путину:

«Все благодарили Вас — я хочу последовать их примеру, но сказать, что я хотел бы дважды Вас поблагодарить, и для этого есть причина. Я удостоен высокой награды, когда проходил своё служение — митрополита Крутицкого и Коломенского. Меня очень вдохновило то, что Вы приняли такое решение.

Но время идёт, и человек когда-то должен заключать свои труды в жизни. Сегодня я являюсь архиереем на покое. Это не значит, что почиваю на лаврах, нет. У нас принято человеку, свободному от постоянных богослужебных и церковных трудов, посвящать особое время молитве.

Я получаю сегодня эту награду от Вас, когда, исполняя традицию Русской Православной Церкви, предаюсь той молитве, которой следовали все наши предки, — о богохранимой стране нашей Российской, о властях, воинстве и Отечестве нашем.

Ваше сегодняшнее вручение высокой награды ко многому меня вдохновляет и обязывает".

Русская линия

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Митрополит Ювеналий (Поярков) удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Высокую награду владыке, который многие годы возглавлял Московскую епархию, вручил президент России Владимир Путин...

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