16 декабря 2022 года в книжном клубе «Достоевский» в Москве состоялся премьерный показ инфографического ролика «Белое движение», который был приурочен к 150-летию со дня рождения русского военачальника Антона Деникина, сообщает сайт РВИО. Одним их консультантов при создании указанного фильма выступил вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

Почему Первый Кубанский поход назывался Ледяным? Какие части сохранили имена своих командиров? Как к власти пришёл адмирал Колчак, и как закончилась его жизнь? Почему белые проиграли? Об этом и многом другом рассказано в 22-минутном ролике, созданном командой лектория «Достоевский» при участии известных российских историков.

«Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения замечательного генерала Российской империи, одного из деятелей Гражданской войны и русской эмиграции Антона Ивановича Деникина. Но нам хотелось поговорить не только о нём, но и Белом движении в целом. Формат исторического ролика сегодня очень актуален, особенно для молодежи, которая только начинает знакомиться с историческим наследием России», — сказал перед началом показа заместитель директора Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский.

После просмотра видеоролика состоялась дискуссия, в которой приняли участие ведущие историки и эксперты. Они отметили важность популяризации русской истории среди школьников, которые присутствовали на премьере.

«Этот ролик мне понравился: в нём кратко, сжато, ёмко рассказано о Белом движении. Если не смотреть на него как на научную монографию, то в целом получилось вполне информативно. Может быть, несколько иначе можно было расставить акценты или сделать упор на отдельные эпизоды, но и в таком виде получилось вполне неплохо», — отметил доктор исторических наук, член Российского военно-исторического общества Руслан Гагкуев.

Член Научного Совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров отметил, что основной целевой аудиторией таких проектов являются школьники и простые люди, чье знакомство с историей зачастую весьма поверхностно.

«Понятно, что такие фильмы адресованы не докторам исторических наук и специалистам по этой эпохе. Они адресованы обычным людям или школьникам, которые только прочитали несколько параграфов в учебнике. Мне фильм очень понравился, он сделан качественно, виден труд людей, принимавших участие в его создании», — подчеркнул Юрий Никифоров.

Вместе с тем, за 22 минуты рассказать о таком сложном и противоречивом периоде русской истории, какой является Гражданская война, очень сложно, на что обратил внимание доктор исторических наук, заместитель директора Института Наследия по научной работе Александр Окороков.

Директор Института Наследия Владимир Аристархов в своём выступлении призвал больше внимания уделить причинам возникновения Белого движения, чтобы понять историческую логику событий, предшествующих Гражданской войне.

«Когда мы говорим о событиях Гражданской войны, нужно задать вопрос: за что или против чего боролась каждая из сторон? Пять лет люди гибли в сражениях, жертвовали имуществом и своей судьбой, уезжая в эмиграцию. Зачем они это делали? К сожалению, в фильме про это почти ничего не сказано. На мой взгляд, нужно рассказывать и про так называемый „красный террор“, который развернули большевики, и про предательство армии после Первой мировой войны, и про попытки разрушить и поменять все основы нашей страны на тот момент. Об этом нужно говорить, иначе непонятно, за что люди гибли», — сказал Владимир Аристархов.

Участники дискуссии также обсудили последствия Гражданской войны для России, увековечение памяти об этом трагическом эпизоде нашей истории и выводах, которые должно сделать подрастающее поколение из событий столетней давности.

Русская линия