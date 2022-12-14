Согласно законопроекту, за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная, либо административная ответственность, говорится на сайт Государственной Думы РФ.

За публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — штраф в размере до 3 млн рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

«Никто не говорит о том, что за ношение Георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете Георгиевскую ленту потому, что гордитесь ей, уважаете память предков. Но если вы публично сожжёте Георгиевскую ленту, за это последует наказание», — подчеркнула соавтор законопроекта, заместительница председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Стоит отметить, что история Георгиевской ленты связана далеко не только с Великой Отечественной войной. Георгиевские цвета — чёрный (эмаль орла), жёлтый (эмаль золотого поля государственного герба) и белый цвета (белым передавали серебряную фигуру Святого Георгия в щитке на груди орла) стали считать государственными цветами Российской империи ещё в 1730-х годах.

Георгиевская лента использовалась при учреждении ордена Святого Георгия Императрицей Екатериной Великой 26 ноября 1769 года во время Русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Название лента получила от имени Георгия Победоносца. Лента дополнялась девизом: «За службу и храбрость», а также белым равносторонним крестом или четырёхконечной золотой звездой. Носилась лента в зависимости от класса кавалера: в петлице или на шее, либо через правое плечо. К ленте полагалось пожизненное жалование. После смерти владельца передавалась по наследству, однако вследствие совершения постыдного проступка могла быть изъята у владельца. Орденский статут 1769 года содержал следующее описание ленты:

В некоторых случаях Георгиевская лента использовалась как аналог соответствующей награды — ордена Св. Георгия, Знака отличия Военного ордена и Георгиевского креста. В тех случаях, когда кавалеры Знака отличия Военного ордена не могли получить сам Знак (например, во время обороны Севастополя в 1854—1855 гг.), они носили на форме Георгиевскую ленту. В годы Первой мировой войны Георгиевские кавалеры также носили Георгиевскую ленту в зимнее время поверх борта шинели.

Кроме того, единственный раз Георгиевская лента приобрела статус самостоятельной награды. Это произошло в 1914 году, когда за заслуги в проведении мобилизации генерал-лейтенанту А. С. Лукомскому была пожалована Георгиевская лента к уже имевшемуся у него ордену Св. Владимира 4-й степени (сам орден св. Георгия за мобилизацию невозможно было дать по статусу). Таким образом, он стал обладателем уникальной награды — ордена Св. Владимира на Георгиевской ленте.

Сейчас Георгиевскую ленту может носить любой желающий, однако не стоит забывать, что для русских людей эта лента была символом самой высокой воинской награды, заслужить и носить которую мог далеко не каждый даже самый храбрый и мужественный военный.

Русская линия