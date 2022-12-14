Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и монастырях УПЦ параллельно в девяти областях Украины…

14 декабря 2022 года Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией проводят самые массовые рейды и обыски в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

Как сообщает пресс-служба ведомства, «контрразведывательные мероприятия» одновременно проходят в девяти областях Украины — Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской.

Сотрудники спецслужб вторглись на территории и в помещения:

— Крестовоздвиженского кафедрального собора г. Ужгород;

— Покровского храма г. Ужгород;

— Иоанно-Богословского Крещатицкого мужского монастыря (Черновицкий район);

— Успенского мужского монастыря (Черновицкий район);

— Липковского Успенского мужского монастыря (Ровенский район);

— женского монастыря Иверской иконы Божией Матери в урочище «Юзефин» (Сарненский район);

— Святогорского Успенского Зимненского ставропигиального женского монастыря (с. Зимное, Владимирский район);

— мужского монастыря Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка, Николаевский район);

— Свято-Духовского кафедрального собора г. Ромны;

— Стефановского храма г. Ромны;

— Свято-Троицкого храма г. Львов;

— храма преподобного Амфилохия Почаевского г. Мостиска;

— Покровского храма г. Борислав;

— Рождественского кафедрального собора г. Коростень;

— Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Овруч;

— управления Овручской епархии (г. Овруч);

— Васильевского собора г. Овруч;

— Васильевского женского монастыря (г. Овруч);

— Казанского храма пгт Чернобаевка (Херсонский район).

Рейды и обыски проходят в присутствии представителей Церкви «для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению».

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