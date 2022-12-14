Масштабы репрессивных действий СБУ против Украинской Православной Церкви достигли невиданных ранее размеров
Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и монастырях УПЦ параллельно в девяти областях Украины…
14 декабря 2022 года Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией проводят самые массовые рейды и обыски в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».
Как сообщает пресс-служба ведомства, «контрразведывательные мероприятия» одновременно проходят в девяти областях Украины — Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской.
Сотрудники спецслужб вторглись на территории и в помещения:
— Крестовоздвиженского кафедрального собора г. Ужгород;
— Покровского храма г. Ужгород;
— Иоанно-Богословского Крещатицкого мужского монастыря (Черновицкий район);
— Успенского мужского монастыря (Черновицкий район);
— Липковского Успенского мужского монастыря (Ровенский район);
— женского монастыря Иверской иконы Божией Матери в урочище «Юзефин» (Сарненский район);
— мужского монастыря Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка, Николаевский район);
— Свято-Духовского кафедрального собора г. Ромны;
— Стефановского храма г. Ромны;
— Свято-Троицкого храма г. Львов;
— храма преподобного Амфилохия Почаевского г. Мостиска;
— Покровского храма г. Борислав;
— Рождественского кафедрального собора г. Коростень;
— Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Овруч;
— управления Овручской епархии (г. Овруч);
— Васильевского собора г. Овруч;
— Васильевского женского монастыря (г. Овруч);
— Казанского храма пгт Чернобаевка (Херсонский район).
Рейды и обыски проходят в присутствии представителей Церкви «для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению».
Масштабы репрессивных действий СБУ против Украинской Православной Церкви достигли невиданных ранее размеров Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и монастырях УПЦ параллельно в девяти областях Украины...