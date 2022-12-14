13 декабря 2022 года под председательством Болгарского Патриарха Неофита в Софии состоялось очередное заседание Священного Синода Болгарской Православной Церкви, в ходе которого болгарские архиереи признали автокефалию Македонской Православной Церкви, получившей соответствующий Томос от Сербской Православной Церкви. Об этом с возмущением сообщает профанарский портал DoxologiainfoNews.

Фанариоты негодуют, что Синод Болгарской Церкви отказался включить в повестку дня своего заседания признание украинских раскольников в лице «ПЦУ», но при этом признал Македонскую Церковь. Причём сделали это болгарские архиереи вслед за Русской Православной Церковью и якобы по указанию церковной Москвы.

«В духе методических указаний, которые были определены митрополитом Волоколамским Антонием, Синод Болгарской Православной Церкви решил перенести фокус с важнейшей на данный момент темы — Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины на наименее важную тему — признание, фальшивого Томоса Сербской Церкви, предоставленного т. н. „Македонской православной церкви“ Охридской архиепархии», — говорится в сообщении.

Греки обращают внимание, что Болгарская Церковь не дождалась того, чтобы Фанар выдал Томос «македонцам» и признала право Сербской Церкви предоставлять автокефалию Охридской митрополии, с чем не могут согласиться на Фанаре.

«Напомним, Томос на автокефалию может предоставить только Вселенский патриарх. Все Томосы на автокефалию новым Поместным Церквям предоставлял Вселенский Патриарх. Если Глава Поместной Церкви предоставляет такой „томос“, то этот „томос“ не имеет канонической ценности для Православной Церкви», — заявляют греческие журналисты.

В связи с этим они с возмущением указывают, что «Болгарский Патриарх Неофит внесёт в свой Диптих имя Архиепископа Охридского Стефана, но как „Архиепископа Республики Северная Македония и Скопье Стефана“, поскольку не признает титула, с которым Патриарх Варфоломей принял его в евхаристическое общение».

Фанариоты связывают нынешние решения Болгарского Синода с визитом в Софию председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония, и вновь обвиняют во всех своих бедах Москву.

Русская линия