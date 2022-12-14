Константинопольский Патриарх Варфоломей в ходе международной конференции «по мировой политике» в Абу-Даби произнёс своего рода церковную «речь в Фултоне», в рамках которой обрушился с резкой критикой в адрес Русской Православной Церкви и попытался призвать присутствующих на форуме западных политиков и политологов к противостоянию не только «путинской России», но и Русской Православной Церкви, как основы «русского мира».

Чтобы не быть голословными, ниже предлагаем нашим читателям ознакомиться с пространным текстом этого выступления и самостоятельно сделать выводы о его содержании. От себя лишь добавим, что после этой речи не остаётся никаких сомнений, что если в нынешнем противостоянии на Украине Москва проиграет, смута ждёт не только Российское государство, но и Русскую Православную Церковь, контроль за расколом и уничтожением которой с радостью возьмёт на себя лично Патриарх Варфоломей.

Текст выступления главы Фанара 14 декабря 2022 года опубликовал портал «OrthodoxTimes»:

«Мы хотели бы тепло поблагодарить организаторов этого нового симпозиума Всемирной политической конференции «За разумно открытый мир» за приглашение ещё раз принять участие в этой очень интересной работе.

Война на Украине, спровоцированная несправедливой агрессией России в феврале 2022 года, представляет собой худший европейский геополитический и гуманитарный кризис со времён окончания Второй мировой войны. Это сопровождается жертвоприношением большого числа украинцев, русских и других, а также разрушением целой страны.

Можно ли было ожидать такой катастрофы?

Специалисты по международным отношениям пытаются объяснить эту ситуацию, ссылаясь на условия окончания холодной войны. Был ли Запад неправ, воспользовавшись распадом Советского Союза, чтобы установить своё влияние на Востоке? Пробудило ли изменение основных балансов в Европе старые опасения по поводу возможного окружения России?

С другой стороны, как мы можем не учитывать стремление к независимости народов, которые жили под советским гнётом? Как не ответить актами солидарности на отказ Восточной Европы от доминирования Москвы во рамках системы зон влияния, установленной Ялтинскими соглашениями?

Эти дебаты, несомненно, актуальны. Однако видение нашей Церкви лежит за пределами этих нынешних перспектив. Её взгляд больше укоренён в истории в целом и в церковной истории в частности. Мы считаем, что источником наших несчастий являются ошибки в суждениях о вопросах, связанных с верой. Именно по этой причине мы отождествляем себя с термином «православие», справедливой и честной верой.

Православная Церковь сыграла фундаментальную роль в появлении этих двух реальностей, как отдельных, так и взаимосвязанных, которыми являются Россия и Украина. Место действия драмы находится на пересечении двух перекрестков — Европы и Азии. Прежде всего, существует перешеек между Балтийским и Черным морями, важная ось для торговли между Северной Европой и Восточным Средиземноморьем. Перпендикулярно этому коридору, в южной части современной Украины, образован коридор, открытый для передвижения народов, через который прошло несколько последовательных вторжений. Коммерческая функция позволила структурировать власть и открыться цивилизации и внешнему миру. С другой стороны, волны вторжений и алчность окружающих держав часто разрушали политические структуры и подвергали население огромным страданиям. Именно эта диалектика между созиданием и разрушением объясняет появление украинской идентичности.

Политическая карта современной Украины много раз меняла форму на протяжении веков, от Киевской Руси в IX веке до Екатерины II в XVIII веке, когда большая часть Украины оказалась интегрированной в Российскую империю. На протяжении веков население Украины подвергалось последовательному иностранному господству: русскому, польскому, монгольскому, литовскому или австрийскому. XX-й век был особенно тяжёлым для украинцев. Они пережили великий голод сталинской эпохи, Голодомор, и оказались в эпицентре вооруженного противостояния между Советским Союзом и нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Эта история объясняет желание отделиться от России в целом и соединиться с Европой и её ценностями. Эти условия также позволяют понять важность религии, элемента, который является как основой, так и освобождающим украинское сознание. Из Константинополя Вселенский Патриархат представил христианство и византийскую цивилизацию народам этого региона уже в IX веке. Мы сыграли фундаментальную роль в организации религиозных общин, которые сформировались вокруг Киевской митрополии, а затем вокруг Московского Патриархата.

Однако ее учения о правилах организации и церковного функционирования, унаследованные от долгой истории христианства и отражающие всю административную и философскую мудрость мира Восточного Средиземноморья, не всегда уважались Москвой. Имперская власть хотела подчинить Церковь своей воле, пытаясь использовать религиозные чувства в своих политических и военных целях. Таким образом, с момента захвата Константинополя османами в 1453 году Москва стремилась заменить Вселенский Патриархат, провозгласив, что Москва представляет «Третий Рим». Эта продолжительная политика Москвы является фундаментальным фактором разделения православного мира.

С XIX-го века инструментализация религии Москвой сочеталась с инновационными идеями немецкого национализма. Вдохновлённая пангерманизмом, новая идеология панславизма, органа российской внешней политики, приобрела религиозную составляющую. Это идея о том, что Церкви должны организовываться в соответствии с принципом этнической принадлежности, центральным маркером которого будет язык. Именно этот подход Вселенский Патриархат Константинополя осудил в 1872 году как ересь (ересь этнофилетизма, форма церковного расизма). Это находится в вопиющем противоречии с универсализмом евангельской вести, а также с принципом территориального управления, который определяет организацию нашей Церкви.

Однако эта ересь была полезна для целей Москвы, поскольку она дистанцировала славяноязычных верующих от влияния Вселенского Патриархата. Целью этой стратегии было создание в Османской империи, а затем в форме независимого государства, отдельной политической силы, служащей стремлению России к тёплым морям. Она несёт ответственность за ненависть между балканскими христианами, которая привела к Балканским войнам и зверствам начала XX-го века.

Во времена Советского Союза религия была маргинализирована и подавлялась. Коммунистическая идеология заняла пространство, приписываемую религии, эксплуатируемой Царской империей. После её падения вера снова использовалась в идеологических целях. Русская Православная Церковь встала на сторону режима президента Владимира Путина, особенно после избрания Блаженнейшего Патриарха Кирилла в 2009 году. Она активно участвует в продвижении идеологии Русского Мира, согласно которой язык и религия позволяют определить единое целое, охватывающее Россию, Украину, Беларусь, а также другие территории бывшего Советского Союза и диаспору. Москва (как политическая, так и религиозная власть) станет центром этого мира, миссией которого будет борьба с упадническими ценностями Запада. Эта идеология является инструментом легитимации российского экспансионизма и основой его евразийской стратегии. Связь этнофилетизма с прошлым и настоящим русского мира очевидна. Таким образом, вера становится основой идеологии путинского режима.

Автокефалия Православной Церкви Украины, предоставленная Вселенским Патриархатом в 2019 году, ухудшила отношения с Русской Церковью. Здесь мы видим уже выраженную напряжённость, когда Московский Патриархат решил не участвовать в Святом и Великом Соборе Православной Церкви, собравшемся на Крите в 2016 году.

Вторжение на Украину 24 февраля довело поляризацию до предела. Двусмысленная позиция Патриарха Кирилла в отношении войны и поддержка политики президента Путина вызвали резкую критику в православном мире и за его пределами. Православные Украины, которые предпочли остаться под опекой Русской Церкви, также выразили свое неодобрение.

Таким образом, разделение православного мира углубляется и расширяется. Некоторые Церкви согласны со Вселенским Патриархатом; другие, чьи страны слишком зависят от России, слепо поддерживают Московский Патриархат; третьи предпочитают хранить соучастническое молчание. Между тем, Русская Церковь использует средства государства для установления своего влияния на канонической территории других Церквей, несмотря на самые элементарные правила церковной организации Православия. Её вмешательство в дела Африки преподносится как карательные действия против Александрийского Патриархата за признание автокефалии Православной Церкви Украины. Очевидно, что в этих условиях миротворческая роль Церкви становится очень сложной.

Что это значит для дебатов за пределами церковных кругов? Это ещё раз показывает растущую роль религиозного фактора в основных глобальных проблемах. Идеологии ослабевают одна за другой. Конец коммунизма оставил огромную пустоту в целой части мира, которая жила под его господством, и в других народах, которые возлагали на него свои надежды. Кризис глобализации и либерализма также вызывает глубокое разочарование и опасное недовольство. В этом ландшафте рушащихся материалистических идеологий духовное возвращается. Однако это возвращение может представлять опасность, если оно не выражается в соответствии с подходами, интегрирующими мудрость религиозных традиций, почерпнутых из наследия великих цивилизаций прошлого.

Ошибки в различении ереси — это не незначительные явления, которые интересуют лишь немногих священнослужителей и немногих учёных. Напротив, они имеют очень серьёзные последствия для духовной жизни и для материальной жизни. Источником проблем является инструментализация религии субъектами, которые часто не имеют настоящей веры.

Русские православные составляют огромное богатство для Православия и для всего мира. Русское православие внесло огромный интеллектуальный, духовный и художественный вклад. Но, к сожалению, оно стало жертвой вмешательства российской политической власти. Советский гнет сеял хаос, лишая целые поколения благословений веры и мудрости Церкви. Неоимперский режим в своей потребности укрепиться, использовал то, что казалось ему ценным политическим капиталом: обновлённое религиозное чувство русского народа. К сожалению, они смогли повести часть православного духовенства по этому пути. Прежде всего, они восприняли и усилили еретические подходы царского режима в контексте плохого знания церковных правил, отчасти из-за духовного упадка советского периода.

Последствия очень серьезные. Этнорелигиозный фанатизм, привитый российской молодежи, подавляет перспективы мира и примирения. Православный мир разделён, и эта фрагментация проецируется на бедные страны, жители которых надеялись найти облегчение в вере. Прежде всего, это вредит Русской Церкви, поскольку рано или поздно люди осознают крайности Церкви, преследующей цели, которые не имеют ничего общего с её первоначальной миссией.

Дамы и господа, дорогие друзья! Специалисты по международным отношениям иногда склонны игнорировать или маргинализировать роль и значение религиозного фактора, подлинного или манипулируемого. Однако мы вступили в период, когда этот фактор становится всё более важным. Богословы и другие специалисты в вопросах, связанных с функционированием Церквей, несомненно, должны открыть себя другим перспективам и развивать диалог с другими научными дисциплинами. Также важно, чтобы специалисты в области социальных наук, политических наук и международных отношений преодолели определённые колебания, чтобы углубиться в религиозные вопросы. Понимание нового мира, которое формируется на наших глазах, не может игнорировать религиозный факт. Спасибо за внимание!"

Русская линия