«Мы требуем принести публичные извинения за этот позорный выпуск и удалить его из информационного пространства»
В Киевской митрополии УПЦ потребовали удалить скандальный выпуск студии «Квартал 95», как разжигающий религиозную рознь на Украине…
Украинская Православная Церковь потребовала от украинских властей удалить из сети Интернет богохульный выпуск студии «Квартал 95», совладельцем которой в своё время был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Согласно распространенному в среду обращению УПЦ, передача содержит глумление над христианской верой и разжигает религиозную рознь в стране, сообщает ТАСС.
По данным Информационно-просветительского отдела УПЦ, обращение принято по итогам ежегодного Епархиального собрания духовенства Киевской епархии и адресовано телеканалу «1+1», с которым сотрудничает «Квартал 95».
Причиной возмущения представителей УПЦ стал выпуск студии от 7 декабря, вышедший на YouTube-канале «Официальный канал Чисто News». «Этот сюжет насквозь пронизан богохульством. Здесь уже речь идёт не только о Церкви, но и о вере в Бога как таковой и потому это оскорбляет религиозные чувства христиан нашей страны. Словесные выпады против Бога, богохульные изречения и насмешки являются посягательством на нечто большее, чем просто указания на грехи или недостатки священнослужителей», — говорится в обращении.
Как заявили в УПЦ, подобные высказывания разжигают религиозную рознь. «Мы понимаем, что это видео является частью длительной кампании против Украинской Православной Церкви и её верующих, — отмечается в обращении. — Мы требуем принести публичные извинения за этот позорный выпуск и удалить его из информационного пространства. В противном случае мы будем расценивать это как объявленную духовную войну многомиллионной пастве Украинской Православной Церкви и оставляем право на соответствующий шаг за собой».
«Мы требуем принести публичные извинения за этот позорный выпуск и удалить его из информационного пространства» В Киевской митрополии УПЦ потребовали удалить скандальный выпуск студии «Квартал 95», как разжигающий религиозную рознь на Украине...