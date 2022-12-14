«Мы требуем принести публичные извинения за этот позорный выпуск и удалить его из информационного пространства»

Украинская Православная Церковь потребовала от украинских властей удалить из сети Интернет богохульный выпуск студии «Квартал 95», совладельцем которой в своё время был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Согласно распространенному в среду обращению УПЦ, передача содержит глумление над христианской верой и разжигает религиозную рознь в стране, сообщает ТАСС.

По данным Информационно-просветительского отдела УПЦ, обращение принято по итогам ежегодного Епархиального собрания духовенства Киевской епархии и адресовано телеканалу «1+1», с которым сотрудничает «Квартал 95».

Причиной возмущения представителей УПЦ стал выпуск студии от 7 декабря, вышедший на YouTube-канале «Официальный канал Чисто News». «Этот сюжет насквозь пронизан богохульством. Здесь уже речь идёт не только о Церкви, но и о вере в Бога как таковой и потому это оскорбляет религиозные чувства христиан нашей страны. Словесные выпады против Бога, богохульные изречения и насмешки являются посягательством на нечто большее, чем просто указания на грехи или недостатки священнослужителей», — говорится в обращении.

Как заявили в УПЦ, подобные высказывания разжигают религиозную рознь. «Мы понимаем, что это видео является частью длительной кампании против Украинской Православной Церкви и её верующих, — отмечается в обращении. — Мы требуем принести публичные извинения за этот позорный выпуск и удалить его из информационного пространства. В противном случае мы будем расценивать это как объявленную духовную войну многомиллионной пастве Украинской Православной Церкви и оставляем право на соответствующий шаг за собой».

Русская линия